طيران أديل تختار شركة ريت جاين لتتبع أسعار التذاكر في الوقت الفعلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/– أعلنت اليوم شركة ريت جاين “RateGain”، الشركة رقم واحد التي تقدم البرمجيات كخدمة بقطاع السفر والضيافة، أنه تم اختيارها من قِبل طيران أديل “flyadeal”، شركة النقل الاقتصادي المملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية “Saudia Arabian Airlines Corporation”، وذلك نظرًا لتقديمها حل متطور ذكي متعلق بأسعار تذاكر الطيران في الوقت الفعلي، يسمى آيرجاين “AirGain“.

ونظرًا لان طيران أديل تتطلع إلى توسيع عملياتها إلى ما وراء المملكة العربية السعودية، فإنها تتطلع إلى توسيع نطاق إدارة الإيرادات التي ستساعدها على مواكبة المنافسة وكسب حصتها في السوق. وستسهم أداة إير جاين الذكية المتاحة عند الطلب والخاصة بأسعار تذاكر الطيران (آيرجاين) في محافظة طيران أديل على مكانتها ومعدل نموها.

وتعليقا على هذه الشراكة، قال السيد/ أبورفا شاماريا ““Mr. Apurva Chamaria، مدير أول الإيرادات بشركة ريت جاين، “بينما تفتح المملكة العربية السعودية أبوابًا لمزيد من البلدان والشركات، ستلعب طيرن أديل دورًا حاسمًا في تلبية احتياجات هؤلاء الضيوف والمسافرين الجدد. فنحن في ريت جاين متحمسون للغاية لنكون جزءَا من هذه المهمة مع طيران أديل ونتطلع إلى مساعدة فريق إدارة الإيرادات وتزويده بالتحليلات والرؤى لاتخاذ قرارات الأعمال بطريقة أكثر ذكاءً ووتيرة أسرع. ويشرفنا تلك الثقة التي وضِعت فينا ونتطلع إلى المساهمة كشريك استراتيجي في قصة نمو طيران أديل.”

وأضاف السيد/ سوديب غاي” “Mr. Sudeep Ghai، المدير التجاري ورئيس قسم خدمة العملاء بشركة طيران أديل قائلاً: “يهتم فريق العمل في طيران أديل جدًا بجزئية الرؤى والتحليلات الناتجة عن التواصل مع العملاء. فنحن كشركة طيران جديدة وحديثة، نبيع معظم تذاكرنا عبر الإنترنت، ولذلك فمن المهم بالنسبة لنا أن نفهم رسوم العروض المقدمة لعملائنا من خلال الوسائط الرقمية. وتمنحنا أداة إيرجاين المرونة لفهم السوق الحالي والاستعداد للنمو والتوسع”.

تعتبر إيرجاين أداة ذكية مبتكرة لتسعير تذاكر الطيران من خلال الاستعانة بالبرمجيات كخدمة لتحسين وتعزيز الإيرادات والكفاءة التشغيلية لشركات الطيران. وتعد الشراكة مع طيران أديل بمثابة دليل على نجاح إيرجاين في اختراع حلول تقنية فائقة للمساعدة في نمو صناعة الطيران.

نبذة عن طيران أديل:

طيران أديل هي شركه سعودية للطيران الاقتصادي منخفض التكلفة يقع مقرها في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. وهي إحدى شركات المؤسسة العامة للخطوط السعودية. وبدأت الشركة العمل في 23 سبتمبر/أيلول 2017 وتخدم الآن 8 وجهات داخلية باستخدام 11 محرك حالي .A320 ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع طيران أديل الإلكتروني www.flyadeal.com

نبذة عن ريت جاين:

تعد ريت جاين المزود رقم 1 لمنتجات البرمجيات كخدمة، التي تساعد شركات السفر والضيافة على تحقيق المزيد من الإيرادات كل يوم. وتقدم ريت جاين خدمات تساعد على تحسين معدل الذكاء وإدارة الإيرادات المعرفية والتوزيع الإلكتروني الذكي وإدارة العلامة التجارية. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rategain.com

للاتصال بقسم التسويق:

أنكيت شاتورفيدي “Ankit Chaturvedi”

مساعد نائب رئيس التسويق

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