طلاب جامعة عجمان يخطفون الأضواء في هاكاثون الإمارات

الصغير: VitaCAM يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن نقص الفيتامينات لدى الإنسان

عجمان، الإمارات العربية المتحدة، 1 مايو 2019 /PRNewswire/ — هل تساءلت يومًا ما إذا كان من الممكن الكشف عن نقص الفيتامينات بمجرد نقرةٍ واحدة؟

لقد أصبح هذا الأمر ممكنًا بمجرد استخدام تطبيق ذكي ابتكره ثلاثة طلاب في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عجمان في إطار مشاركتهم في هاكاثون الإمارات.

واستطاع المخترعون الثلاثة أحمد سيف الدين خليل ومحمد أيت قاسم وسيف الدين الغلاييني خطف الأضواء والفوز بمبلغ 50 ألف درهم لفكرتهم الرائعة.

إن VitaCAM هو تطبيق للهواتف الذكية يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن نقص الفيتامينات في الإنسان.ويقوم التطبيق بتقييم حالة المشارك من خلال التقاط صور فوتوغرافية للعيون والشفاه واللسان.

ثم يُصدر التشخيص الصحيح وفقاً للصور التي تم التقاطها.

وقد تمكن الطلاب الثلاثة من انتزاع المراكز الثلاثة الأولى في إمارة عجمان بعد أن نالوا إشادة كبيرة من لجنة التحكيم وزملائهم المنافسين والجمهور.

وفي معرض إشادته بالسبق الذي حققه الطلاب، قال مدير جامعة عجمان البروفيسور كريم الصغير إن التطبيق الرائد سيكون له تأثير قوي على الصحة العامة. وأردف البروفيسور الصغير قائلاً “لن يقتصر تأثير تطبيق VitaCAM فقط على تكلفته الميسورة وسهولة الوصول إليه، بل قد يكون وسيلة لإنقاذ الحياة أيضًا.”

تجدر الإشارة إلى أن هاكاثون الإمارات السنوي الذي يُقام تحت عنوان “بيانات عن السعادة والعافية” يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة تساهم على نطاق شامل في صحة المجتمع وسعادته. وفي البحث عن تلك الأفكار، يُقام الهاكاثون سبع مرات سنويًا؛ أي بمعدل هاكاثون واحد في كل إمارة.

وأوضح الصغير بأن الجوائز تُمنح لأفضل ثلاثة فرق في كل إمارة.

كما يتم تقديم جائزة واحدة على المستوى الوطني لأفضل مفهوم على الصعيد القومي.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى الاتصال بالسيد:

أحمد شعبان

، جامعة عجمان،

هاتف رقم: 1597-900-50-971+

البريد الإلكتروني: a.shaaban@ajman.ac.ae