طريق الحرير شينهوا: شركة شيري تأتي بمنتجات جديدة إلى قمة الصين – الدول العربية الثالثة

بكين، 10 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / –بصفتها ماركة سيارة الاستقبال الرسمية فيالحدث، أتت شركة شيري بمنتجات جديدة، بما في ذلك سيارتها الجديدة تيغو 8 إلى قمة الصين – الدول العربية الثالثة التي عقدت في ينشوان، عاصمة إقليم نينغشيا هوي المستقل ذاتيا في شمال غرب الصين، فيالفترة بين 5-6 أيلول/سبتمبر.

تعد شيري واحدة من أوائل العلامات التجارية المستقلة للسيارات في الصين التي أصبحت عالمية، مع تركيزها الشديد على السوق العربي.

في العام 2001، صدرت شيري سيارتها الأولى إلى سوريا. في الوقت الحاضر، دخلت شيري الأسواق العربية للمملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر وسوريا، وأنشأت أربع قواعد تصنيع وثلاثة مشاريع مشتركة في المنطقة.

خلال القمة، قدمت شيري أيضًا إنجازاتها الدولية إلى العالم، بما في ذلك أداء السوق في الدول العربية، وتخطيط البحث والتطوير العالمي ونظام إدارة الجودة العالمي، ما يُظهر للعالم التطور الدولي لعلامة السيارات الصينية.

تعتبر قمة الأعمال بين الصين والدول العربية، التي عقدت بدءا بالعام 2015، منصة للتعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري تم إنشاؤها بالاشتراك مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية والحكومة الشعبية لمنطقة نينغشيا هوي المستقلة ذاتيا.

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الصورة:https://mma.prnewswire.com/media/971420/New_Tiggo_8_of_Chery.jpg