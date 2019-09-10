طريق الحرير شينهوا: تدويل شيري يساعد صناعة السيارات الصينية على أن تصبح عالمية

بكين، 10 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أسهمت عملية التدويل لشركة شيري في تدويل صناعة السيارات الصينية، فيما تواصل الصناعة تحسين منتجاتها ونوعية خدمتها كما وعملية الماركة التجارية المدولة، ومتابعة التصنيع الموطن والابتكار التقني، كما، اكد دو ويغياينغ، نائب المدير العام الأول لشيري إنترناشيونال.

ادلى دو بهذه التصريحات خلال قمة الاعمال بين الصين والدول العربية الثالثة التى عقدت فى ينشوان عاصمة منطقة نينغشيا هوي المستقلة ذاتيا بشمال غرب الصين خلال الفترة من 5-6 أيلول/سبتمبر.

وفقًا لـدو، تعد الدول العربية واحدة من الأسواق الخارجية الرئيسية لشركة شيري، بالإضافة إلى كونها الخيار الأول للأسواق الخارجية للشركة، ومن المحتمل أن تتجاوز طاقة أسواق السيارات العربية، التي تبلغ الآن حوالي 3 ملايين سيارة، 5 ملايين سيارة بحلول العام 2024.

تشير التقارير إلى أنه يتم بيع سيارات شيري حاليًا بالفعل في المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة وعُمان وسوريا ولبنان والبحرين ودول عربية أخرى.

باعت شيري حتى الآن ما يصل إلى 600,000 سيارة وأنشأت أربع قواعد إنتاج وثلاثة مشاريع مشتركة في البلدان العربية والشرق الأوسط، مما أسفر عن نتائج ملحوظة بمزاياها في قوة السيارات، ومعالمها الأساسية، ومظهر المنتج والجوانب الأخرى.

بعد أكثر من 20 عامًا من الجهود، باعت شيري منتجاتها إلى 80 دولة ومنطقة خارجية وأنشأت عشر قواعد إنتاج خارجية. وقد احتلت المرتبة الأولى من حيث الصادرات بين ماركات سيارات الركاب الصينية لمدة 16 عامًا متتاليًا.

وأشار دو إلى أن شيري تركز على تصدير التكنولوجيا والتطوير المحلي مع توسيع الأسواق الدولية أمام منتجاتها، مضيفًا أن 65٪ من سيارات شيري المصدرة قد تم إنتاجها محليًا حتى الآن، مما يوفر فرص عمل للسكان المحليين ويساعد في زيادة عائدات الضرائب المحلية.

وفي الوقت نفسه، تنفذ شيري تدريجياً، كما قال، استراتيجية تطوير البحوث والتنمية المحلية المتكاملة،والمشتريات، والتصنيع والاختبار، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير في الشرق الأوسط وأوروبا والبرازيل ومناطق أخرى.

وأشار دو إلى أن مبادرة الحزام والطريق، كمبادرة تهدف إلى الربط البيني والمنفعة المتبادلة والنتائج للجميع، خلقت فرصًا جديدة للتنمية المفتوحة، معربًا عن أمله في أن تتعاون جميع الأطراف ذات الصلة لتحقيق النمو معًا وتشجيع ماركات السيارات الصينيةلتصبح علامات تجارية عالمية من خلال الاستفادة من الفرص التي توفرهامبادرة الحزام والطريق.

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