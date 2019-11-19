طريق الحرير شنهوا: شركة شيري تكشف عن سيارة جديدة رباعية الدفع في السعودية

بكين، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة شيري الصينية لصناعة السيارات مؤخرا عن موديل جديد من السيارات رباعية الدفع تيغو 8 في المملكة العربية السعودية.

وفي حدث إطلاق السيارة الجديدة يوم الإثنين، قدم كبار مسؤولي شركة شيري وشركة صناعة السيارات المحلية اليمني بصورة مشتركة الموديل الجديد بخيارات ألوان مختلفة وبسعر رسمي هو 77,777 ريال سعودي (حوالي 20,740 دولارا) إلى السوق السعودي، وحضر حفل الإطلاق حوالي 100 شخص من بينهم إعلاميون وموزعو سيارات ومستخدمو سيارات شيري.

وقام يوان منغ، نائب المدير العام لشيري الدولية الشرق الأوسط في الحفل بتسليم مفاتيح السيارة إلى المجموعة الأولى من مالكي تيغو 8 الذين كانوا قد اشتروا السيارة تيغو 8 مسبقا.

تيغو 8 هي منتج رئيسي آخر أطلقته شيري في المملكة العربية السعودية هذا العام بعد سيارة أريزو 6. وهذه السيارة هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد، وتبلغ مساحة صندوق الأمتعة الكبير فيها 1930 لترًا وتحتوي على عدد من التكوينات التكنولوجية الرائدة، بما في ذلك خلفية السيارة الاستقرائية ونظام الدخول وتشغيل السيارة بدون مفتاح، ونظام التحكم في التطواف أيه سي سي، ونظام العرض 360 أتش دي عالي الدقة. وقال يوان: “إنها تجلب للسائقين تجربة قيادة أسهل وأكثر أمانًا وأكثر راحة”.

صمم فريق التصميم الدولي بقيادة المصمم السابق في شركة بي ام دبليو كيفن المظهر الإبداعي للموديل الجديد.

في السنوات الأخيرة، ومع الفرص الجديدة التي أتاحتها مبادرة الحزام والطريق، ظلت شيري تعتبر دائمًا الدول العربية مجالًا رئيسيًا للتوسع الخارجي. ونتيجة لذلك، وصلت ملكية سيارة شيري إلى 600,000 سيارة في الدول العربية ودول الشرق الأوسط، وأنشأت شركة صناعة السيارات أربعة مصانع كي دي وثلاث شركات مشتركة هناك، وفقًا لما ذكره دو ويتشيانغ، نائب المدير العام الأول لشركة شيري الدولية، في الدورة الثالثة للقمة الصينية العربية للأعمال التي عقدت في أيلول/سبتمبر من هذا العام.

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