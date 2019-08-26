طريق الحرير شنهوا: شركة السيارات الصينية الراقية إكسيد توجد حضورا لها في مطار دبي الدولي

بكين، 26 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — اجتذبت شركة إكسيد لصناعة السيارات الصينية الراقية مؤخرا الانتباه إليها من قبل جماهير المارة في مطار دبي الدولي.

من 15 حزيران/يونيو، أطلقت العلامة التجارية حملة إعلانية في المحطة 3 بمطار دبي الدولي، التي تتفاخر بإنتاجية ركاب يومية تصل إلى حوالي 90 مليونا وتوفر خدمات لأشخاص من أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

وإذ تمت تسميتها لتتناسب مع معنى الكلمة الإنجليزية EXEED (تفوق)، فإن سلسلة إكسيد هي علامة تجارية جديدة تمامًا تم تطويرها على أساس سيارة جاغوار لاند روفر ذات الشهرة العالمية وتقنيات ومنصات شركة صناعة السيارات الصينية شيري.

ودعت إكسيد، التي تتبنى شعار “التكنولوجيا، الرقي والديناميات” كقيمة العلامة التجارية الأساسية، كيفن رايس، مصمم السيارات المشهور في جميع أنحاء العالم، كمصمم رئيسي لها. موديل إكسيد تي أكس أل هو الموديل الأول للسلسلة التي بدأت بالفعل الإنتاج بأعداد كبيرة.

من خلال استخدام نظام القيادة الذاتي Apollo OS ، توفر إكسيد تي أكس أل تجربة قيادة ممتازة للمستهلكين بمزيد من التكوينات.

وكما تقول العلامة التجارية، فإن وجود إكسيد في مطار دبي الدولي هو مجرد نقطة انطلاق تشير إلى دخولها القادم إلى السوق الدولي. وإلى جانب تحسين نماذج هذه السلسلة وتحقيق مزيد من التجسيد لاستراتيجيات علامتها التجارية، من المتوقع أن تكون إكسيد سلسلة لافتة للنظر في الشرق الأوسط وحتى في السوق العالمي.

شاهد الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/307812.html

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/964660/EXEED_recently_drew_plenty_of_attention_from_the_crowds_of_passersby_in_the_Dubai_International_Airp.jpg