You are here:

طبقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية لمنطقة أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، كومنولث دومينيكا يحقق النمو الأسرع في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بفضل ازدهار قطاع السياحة وبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار