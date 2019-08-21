طبقًا لتقرير آي إس جي، الإعلان عن تسمية مايندتري رائدًا سوقيًا في المملكة المتحدة لمنتجات ساب هانا وليوناردو سيرفسز

تكريم الشركة لجهودها في تعزيز الصناعة القائمة على الخبرة وحجم نمو العملاء الكبير

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 19 أغسطس/آب، 2019 /PRNewswire/ — حظيت مايندتري “Mindtree“، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي والخدمات التقنية، بالتكريم باعتبارها مزودًا رائدًا لمنتجات وخدمات ساب هانا “SAP HANA®“، وساب ليوناردو “SAP Leonardo” في المملكة المتحدة، وذلك طبقًا لشركة أبحاث واستشارات التقنية آي إس جي “ISG”.

ونالت مايندتري أعلى تصنيف “رائد” في جميع تقارير آي إس جي بروفايدر لينس “ISG Provider Lens TM” ربع السنوية الأربع بالمملكة المتحدة لعام 2019، والتي تتضمن:

مجموعة ساب إس/4 هانا ومجموعة الأعمال الخاصة بتحويل هانا

ساب بي دبليو/4 لهانا وبي دبليو الخاصة بتحويل عمليات هانا

ساب إس/4 هانا ومجموعة الأعمال الخاصة بخدمات هانا المدارة

تحويل ساب ليوناردو

وتعد دراسة آي إس جي بروفايدر لينس السنوية بمثابة تحليل وتقييم شامل وموضوعي لمزودي الخدمات. ويغطي التقرير سوق ساب هانا وليوناردو حول العالم ويدرس المنتجات والخدمات المتاحة في الولايات المتحدة، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والبرازيل، والدول الإسكندنافية. وتحظى مايندتري بالتقدير لمنهجها القائم على المشاركة، ودعمها للصناعة القائم على الخبرة، وخبرتها في خدمة العملاء بالمملكة المتحدة، كما يتبين بزيادة حجم العملاء في المملكة المتحدة بنحو 400 بالمائة خلال العام الماضي.

كما أعلنت آي إس جي عن تسمية مايندتري “رائدًا” في الدول الإسكندنافية في تقديم منتجات وخدمات ساب بي دبليو/4 في هانا، وبي دبليو لتحويل وعمليات هانا، وساب إس/4 هانا ومجموعة الأعمال الخاصة بخدمات هانا المدارة، وخدمات تحويل ساب ليوناردو. كما حازت مايندتري على تصنيف “النجم الصاعد” لمنتجات وخدمات ساب بي دبليو/4 في هانا وبي دبليو لتحويل وعمليات هانا بالسوق الأمريكي وخدمات دعم منصة سحابة ساب حول العالم.

وبحسب آي إس جي تتمثل نقاط قوة مايندتري الرئيسية في:

خدمات منصة سحابة ساب للجيل القادم : تساعد استثمارات مايندتري في التقنيات الصاعدة، مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، مساعدة العملاء في تحويل أعمالهم. ويتمثل حجر الزاوية في هذه الخدمة في برنامج إيه آي أسورد ديلفري “AI Assured Delivery” الذي يعد المنهج القائم على البيانات وفي الوقت الفعلي الذي يتيح للشركة إدارة المشروع بالاستعانة بدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي للمحادثة من ساب.

: تساعد استثمارات مايندتري في التقنيات الصاعدة، مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، مساعدة العملاء في تحويل أعمالهم. ويتمثل حجر الزاوية في هذه الخدمة في برنامج إيه آي أسورد ديلفري “AI Assured Delivery” الذي يعد المنهج القائم على البيانات وفي الوقت الفعلي الذي يتيح للشركة إدارة المشروع بالاستعانة بدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي للمحادثة من ساب. الحلول التي تركز على الصناعة : توفر مايندتري تطبيقات تعمل على تعزيز الأعمال وخفض التكلفة لعدد من الصناعات، والتي تتضمن حزمة تلبية الأوامر (MOTIF) في الوقت المناسب وبشكل كامل التي تعد أحد معززات الصناعة المعتمدة لخدمة ساب ليوناردو. وتساعد الحزمة شركات السلع المعبأة من خلال تحسين سلسلة التوريد وإبرازها.

: توفر مايندتري تطبيقات تعمل على تعزيز الأعمال وخفض التكلفة لعدد من الصناعات، والتي تتضمن حزمة تلبية الأوامر (MOTIF) في الوقت المناسب وبشكل كامل التي تعد أحد معززات الصناعة المعتمدة لخدمة ساب ليوناردو. وتساعد الحزمة شركات السلع المعبأة من خلال تحسين سلسلة التوريد وإبرازها. منظومة الشريك الفعال: تعمل شراكات مايندتري المتعددة مع شركات التقنية العملاقة وموردي البرمجيات على التوسع وتعزيز قدراتها في منصة سحابة ساب وتطبيقاتها.

وبهذه المناسبة، يشير أرون رانغاراجو “Arun Rangaraju”، نائب أول رئيس مجلس الإدارة ورئيس أعمال التطبيقات المؤسسية العالمية بشركة مايندتري، “تسمح خبرات مايندتري المتنوعة وخبراتها المتراكمة في خدمات ساب، سواء بالمملكة المتحدة وحول العالم، للمؤسسات بالتوسع السريع وتقديم الابتكار عبر المؤسسة”. ويضيف، “ويؤكد تكريم آي إس جي المتواصل على تركيزنا الاستراتيجي على تطوير إمكانات الخدمة التي تركز على منصة ساب وأدوات التعزيز مما يساعد عملاءنا على تحقيق ميزة تنافسية والعمل كمؤسسة ذكية توجهها البيانات”.

وبدوره، يشير جان إريك آسه “Jan Erik Aase” المدير والمسئول عن الأعمال العالمية في آي إس جي بروفايدر لينس ريسيرتش، “تعد مايندتري شريكًا ذهبيًا لساب، وهي شركة رائدة في أسواق المملكة المتحدة”. ويضيف، “ويتركز أغلب متخصصي ساب المعتمدين من مايندتري وأعمالها في المملكة المتحدة، ولديها العديد من العقود في المملكة المتحدة مقارنة بأي مزود خدمات آخر. وتتمتع مايندتري بالقدرات والإمكانيات التي تمكنها من تقديم خدمات ساب الاستشارية والتنفيذية بالمملكة المتحدة، وتستثمر أدوات الدعم الخاصة بها في تحقيق عائد سريع يستحق الثناء”.

ويأتي تقرير آي إس جي في أعقاب تدشين كويك ديبلوي “QuikDeploy” أحدث أدوات دعم الصناعة من مايندتري، وهو منهج يوجهه بروتوكول الإنترنت ويساعد العملاء على تعظيم استخدامهم لمدير حلول ساب. وبالنظر لعمله كشاشة تحكم مركزية في بيئة ساب المؤسسية، تقلل أداة كويك ديبلوي من حجم الوقت المستغرق والجهد المبذول والتكلفة المتكبدة في إدارة وتشغيل تطبيقات ساب بفعالية.

الوصول إلى التقارير الكاملة هنا .

نبذة عن آي إس جي

تعد آي إس جي (إنفورميشن سيرفسز جروب) (ناسداك: III) شركة عالمية رائدة في مجال البحوث التقنية وتقديم الخدمات الاستشارية. وهي شريك تجاري موثوق لأكثر من 700 عميل، بما في ذلك 70 من أكبر 100 شركة على مستوى العالم، وتلتزم آي إس جي بمساعدة الشركات ومؤسسات القطاع العام، ومزودي خدمات التقنية في تحقيق التميز التشغيلي والنمو السريع. وتتخصص الشركة في خدمات التحول الرقمي، بما في ذلك الأتمتة والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة الحوكمة والمخاطر، وخدمات نقل الشبكات، وتصميم الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بالتقنية، وإدارة التغيير، واستخبارات السوق، والبحوث والتحليلات الخاصة بالتقنية. وتأسست الشركة في 2006، ومقرها في ستامفورد، كونيكتيكت، وتضم أكثر من 1,300 متخصص في الأعمال الرقمية ينشطون في أكثر من 20 دولة حول العالم – وهو فريق عالمي يشتهر بتفكيره الإبداعي وتأثيره على السوق وخبراته العميقة في مجال الصناعة والتقنية، كما يتسم الفريق بقدراته البحثية والتحليلية رفيعة المستوى التي تستند إلى بيانات السوق الأكثر شمولاً في هذه الصناعة. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.isg-one.com.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد شركات جلوبال 2000 “Global 2000″ من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999، يعتمد أكثر من 340 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 17 دولة، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

جميع أسماء المنتجات والشركات الواردة هنا علامات تجارية لملاكها المسجلين.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

الهند

راهول ناغ “Rahul Nag”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

9910709833 -91+

Rahul.Nag@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر “Matter”

4542- 518- 978- 1+

mindtree@matternow.com

أوروبا

سوسي ويث “Susie Wyeth”

هوت واير “Hotwire”

4657- 7608- 20- 44+

susie.wyeth@hotwireglobal.com

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