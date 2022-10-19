‫طاقة أعلى وأداء أسرع: يتميز هاتف رينو8 برو 5G بقدرة شحن فائقة السرعة 80 وات مع تقنية سوبر ڤووك SUPERVOOC

· تنطلق سلسلة هواتف رينو 8 ولأول مرة مع قدرة شحن فائقة السرعة 80 وات سوبر ڤووك SUPERVOOC TM ، صُممت لتقدم إلى المستخدم تجربة سلسة وأسرع وأكثر أماناً.

· تُشحَن بطارية هاتف رينو 8 برو 5G بسعة 4,500 ميللي أمبير إلى 50 ٪ في غضون 11 دقيقة، ويكتمل شحنها 100 ٪ في 31 دقيقة فقط.

· تم إطلاق مسابقة أوبو بهاشتاغ #شحن_مطلق لحصول المتسابقين على فرصة للفوز بـهاتف رينو8 G 5

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 اكتوبر 2022– تتميز سلسلة هوتف رينو 8التي تم إطلاقها حديثًا بتقنيات رائدة في الصناعة على أصعدة مختلفة، بدءً من إمكانيات الكاميرة المذهلة إلى أداء الهاتف الذكي بشكل كلي، كما أنها تأتي مزودة بقدرة شحن أوبو المطورة بسرعة 80وات وبتقنية سوبر ڤووك SUPERVOOC TM .

يقدم هاتف رينو 8 برو 5G تجربة أسرع وأكثر أماناً وسلامةً ليستمتع عملاؤنا بذلك الأداء الرائد المتكامل لمدة أطول، فخاصية الشحن فائق السرعة 80 وات سوبر ڤووك SUPERVOOC TM قادرة على شحن بطارية هاتف رينو 8 برو 5G التي تسع 4500 ميللي أمبير بنسبة 50 ٪ خلال 11 دقيقة وإلى 100 ٪ في 31 دقيقة فقط. وأظهرت الاختبارات التي أجرتها TÜV Rheinland أنه حتى شحن الهاتف لمدة 5 دقائق فقط يسمح بساعتين كاملتين من اللعب على الهاتف.

يوفر أيضاً هاتف رينو 8 برو 5G تجربة شحن أكثر أماناً على مدار عملية الشحن كلها، وذلك مع حماية الشحن المدمجة بخمس طبقات من الحماية، حيث تتضمن حماية الهاتف من التحميل المفرط و حماية تحديد حالة الشحن السريع والحماية من التحميل الزائد والحماية من التحميل الزائد على تيار البطارية وحماية صمامات البطارية، ولضمان التحقق من عملية شحن كاملة آمنه فقد اجتاز الهاتف شهادة نظام الشحن السريع الآمن من TÜV Rheinland’s تقديراً للأداء المتميز للسلامة العامة.

كونها رائدة في مجال الشحن فائق السرعة، خصصت أوبو اهتمامها لصناعة نظام بيئي مُبتكَر يدعم بروتوكولات الشحن السريع، ليتم استخدامه بشكل موسع في الصناعة ليقدم كل ميزات حلول الشحن السريع إلى عدد أكبر من المستخدمين.

أطلقت أوبو في عام 2021 مشروعاً جديداً تحت اسم مبادرة فلاش The Flash Initiative خلال ملتقى عالم الهاتف النقال شنغهاي، لإدخال تقنيتها ڤووك (VOOC) إلى تكنولوجيا شحن السيارات والرقائق المستخدمة داخل مجموعة متنوعة من التقنيات، بهدف توفير شحن أسرع في جميع جوانب حياة المستخدم.

في أوائل هذه السنة وأثناء فعاليات ملتقى عالم الهاتف النقال شنغهاي ، كشفت أوبو الستار عن تقنية الشحن فائق السرعة 150 وات سوبر ڤووك SUPERVOOC TM مع تقنية محرك سلامة البطارية الذي يضاعف العمر الافتراضي للبطارية، وتقنية الشحن فائق السرعة 240وات سوبر ڤووك SUPERVOOC TM التي تُمكن من شحن بطارية سعتها 4500 ميللي أمبير خلال دقيقة واحدة فقط، ومحرك سلامة البطارية الذي يتضمن ميزتين تقنيتين، هما: خوارزميات سلامة البطارية و تقنية استشفاء البطارية، والذي بدورهما يحسنان من صحة وسلامة وأداء البطارية.

تم اختيار تقنية فلاش سوبر ڤووك SUPERVOOC TM Flash Charge من أوبو كأفضل تقنية لهذا العام وكتقنية رائدة في الصناعة، وذلك في مؤتمر BEYOND Expo 2022 . حيث أدى تأثير الشحن السريع والنظام البيئي للمنتج إلى منح أوبو جائزة الابتكارات التكنولوجية التي تفيد المستهلكين.

رخصت أوبو تقنية الشحن السريع لأكثر من 40 شركة وقد تقدمت بطلب للحصول على حوالي 3,600 براءة اختراع في جميع أنحاء العالم، مع امتلاك اكثر من 1,900 براءة اختراع ممنوحة في نفس المجال. ومع حلولاً للشحن أكثر ابتكاراً وتقدماً في المستقبل، تتعهد أوبو بمواصلة استكشاف المزيد من الطرق لتقديم تجارب شحن آمنة وفعالة وسريعة وسهلة الاستخدام للمستهلكين في جميع أنحاء العالم .

شارك في مسابقة أوبو باستخدام هاشتاغ #شحن_مطلق بين يوم 15 و31 أكتوبر للحصول على فرصة للفوز بـهاتف رينو8 5G ، كل ما عليك فعله هو مشاركتنا الأنشطة والمهام التي تستهلك بطارية هاتفك. يمكن للمتابعين المشاركة في هذه المسابقة عن طريق الإشارة إلى صفحة أوبو الرسمية OPPOArabia @ واستخدام هاشتاغ المسابقة #شحن_مطلق.

يمكن للعملاء الآن تجربة الشحن فائق السرعة سوبر ڤووك SUPERVOOC TM الذي تم اعتماده في جميع هواتف سلسلة رينو 8 ، والتي يمكن شراؤها الآن من خلال زيارة مواقع أوبو ومتاجر الشركاء، بسعر 2,799 درهم إماراتي لـهاتف رينو 8 برو 5G و1,899 درهم إماراتي لهاتف رينو 8 5G و1,499 درهم إماراتي لهاتف رينو 8 Z 5G .

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية ، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه . وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات . ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم .

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008 ، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار . ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013 ، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014 ، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيرسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أول هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا .

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو +.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً . كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية .

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وإفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ودول شرق البحر المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال إفريقيا . وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة . كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة .

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو . وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة .

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية .

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