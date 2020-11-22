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- صورة عائلية من الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين بالرياض اليوم
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صورة عائلية من الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين بالرياض اليومNovember 22, 2020
الرياض – المملكة العربية السعودية, 21 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ — يسر الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين
مشاركة صورة جماعية للقادة من الكلمة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في الرياض اليوم.
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