صورة عائلية من الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين بالرياض اليوم

الرياض – المملكة العربية السعودية, 21 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ — يسر الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين

مشاركة صورة جماعية للقادة من الكلمة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في الرياض اليوم.