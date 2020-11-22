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صورة عائلية من الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين بالرياض اليوم
الكلمة الافتتاحية: قمة مجموعة العشرين في الرياض
GAC MOTOR Lands in Chile With Its GS4, GS3, and GA4, building up strength in South America and Accelerating Global Expansion
منشور قمة قادة مجموعة العشرين – قياس امتثال مجموعة العشرين للوعود المقتطع
Shanghai Electric and Siemens Energy to Establish Smart Energy Empowerment Center
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صورة عائلية من الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين بالرياض اليوم

November 22, 2020   

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