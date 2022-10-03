‫صوت ICCPP في GTNF: الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي يقودان مستقبل صناعة الVape 

شنتشن، الصين, 3 أكتوبر / تشرين أول 2022 / PRNewswire / — في 29 سبتمبر 2022، عقد المنتدى العالمي للتبغ والنيكوتين 2022 ( GTNF ) الذي استمر ثلاثة أيام تحت شعار “الوصول إلى الابتكار”، بنجاح في فندق فورسيزونز في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية.

تمت دعوة مجموعة ICCPP ، وهي شركة عالمية معيارية في مجال الانحلال الإلكتروني، للمشاركة لأول مرة هذا العام، وشاركت على خشبة المسرح سلسلة من نتائج أبحاثها في ابتكار المنتجات، والتكنولوجيا الأساسية للسيراميك، والمواد القابلة للتحلل الحيوي، وما إلى ذلك كممثل للصناعة.

ولطالما التزم الصندوق العالمي لتجارة التبغ الذي تأسس في ريو دي جانيرو بالبرازيل منذ عام 2008 بالحوار المفتوح وتبادل الآراء بين الشركات والمستثمرين والعلماء والمنظمين والمهنيين وما إلى ذلك، لتعزيز تحول صناعة التبغ العالمية وتطويرها.

ICCPP: بحث خمسة في واحد لتحقيق اختراق تكنولوجيا السيراميك الأساسية

في حلقة نقاش “المنتجات: الابتكار من أجل الغد” الذي عقد في الساعة 14:15 ظهرًا. في اليوم الأخير، شارك ممثل مجموعة ICCPP تخطيطهم التكنولوجي حول أربعة اتجاهات لتحقيق الابتكار في المنتجات والتكنولوجيا والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. في حين أن إدخال Gene Tree ، أول قلب خزفي نانو-دقيق ميكرو في العالم خال من المسحوق، جذب اهتمامًا كبيرًا من الجمهور. وأشار المركز إلى أن التكنولوجيا الأساسية للسيراميك ستكون الاتجاه الرئيسي لصناعة الانحلال الإلكتروني في المستقبل، وسيتم تحقيق اختراقاتها التقنية بشكل رئيسي في 5 أبعاد:

1) الحد من الضرر وتجربة vaping أكثر اطمئنانا. لا المعادن الثقيلة، الألدهيدات النادرة.

2) استقرار ممتاز. مزايا المنتج على نطاق واسع واستقرار العملية الجيدة.

3) مسام متعددة الطبقات وتصميم فيلم متعدد الطبقات. لا تسوس الذوق، لا بصق السائل الإلكتروني.

4) التكنولوجيا الخالية من المسحوق. لا مسحوق عجينة، لا بقايا مسحوق.

5) عملية الابتكار الترابط على المستوى الذري وعمر خدمة أطول.

وشدد المركز على أنه مع توسع سوق السجائر الإلكترونية، تحولت صناعة التبغ العالمية من سوق تقليدية وموحدة إلى سوق “تبغ تقليدي + تبغ جديد”، لا سيما في البلدان المتقدمة. من أجل التعامل مع هذا، يجب على الشركات بناء قدرتها التنافسية الأساسية من خلال “الابتكار”. تلتزم ICCPP ، وهي ممارس طويل الأجل في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، ببناء نظام مصفوفة منتجات كامل الفئة ومتعدد السلسلات. بالاعتماد على أربعة معاهد بحثية رئيسية ومختبر إيفرست عالي المستوى، يتمتع ICCPP بتخطيط مهم في معدات الانحلال والبخاخات و HNB وفئات أخرى.

ICCPP : التحول الرقمي يحسن ممارسات ESG ويقود التنمية عالية الجودة في الصناعة

وعلى المسرح، شارك المركز أيضًا استراتيجيته “للتحول الرقمي” والابتكار الرقمي الشامل بما في ذلك البحث والتطوير الرقمي والتصنيع الرقمي والتصدير الرقمي والتسويق الرقمي. ينفذ ICCPP مكتبا منخفض الكربون لتوفير الورق، ويتجنب إنتاج العينات غير الفعال والمعقد للغاية، ويحقق البحث والتطوير والتسليم السريع لتحقيق المزيد من القيمة للمستهلكين العالميين وقيادة التطوير عالي الجودة للصناعة.

وانطلاقا من إيمانها بأن “الابتكار يغير المستقبل”، تدعو ICCPP الصناعة إلى تعميق الابتكار وتطبيق الانحلال الإلكتروني والارتقاء المستمر بتجربة المستخدم العالمية! وفي الوقت نفسه، يأمل المركز في تمكين المجال الحدودي، ودمج تطوير الصناعة مع مفهوم الانفتاح والمشاركة، وبناء نظام بيئي صناعي، والتكريس المشترك للابتكار والتغيير في دوائر صناعة التبغ.

نبذة عن معاينة ICCPP Expo :

معارض Vape التي لا يمكن تفويتها في أكتوبر، ICCPP ODM + نتطلع إلى وصولك!

إذا كنت مهتما ب ODM + ذات العلامة التجارية لمجموعة ICCPP Group ، وتقنياتها ومنتجاتها وخدماتها وحلول vape الشاملة، وتتساءل لماذا يمكنهم أخذ دائرة العلامة التجارية للسجائر الإلكترونية بالعاصفة في أقل من عام واكتسبوا بسرعة صالح وثقة العديد من الشركاء العالميين، فلا يمكنك تفويت معرضي السجائر الإلكترونية القادمين في أكتوبر، حيث يمكنك التواصل وجها لوجه مع ICCPP ODM + وإنشاء معجزة vape التالية معًا.

( 1) Vaper Expo المملكة المتحدة

الوقت ： 7 – 9 أكتوبر، 2022

العنوان: NEC ، المركز الوطني للمعارض، برمنغهام، المملكة المتحدة

كشك: D90

( 2) VAPEXPO فرنسا

الوقت ： 22 – 23 أكتوبر، 2022

العنوان: 20، Avenue de la Porte de la Villette 75019 ، باريس، فرنسا

كشك: D8