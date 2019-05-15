صانعة المشروبات الروحية الصينية كويتشاو موتاي تعتزم التبرع بخمسة دولارات للأعمال الخيرية لكل قنينة تباع من سلسلة مشروباتها التي أطلقت حديثا في كينيا

السفير الصيني في كينيا يشيد ببرنامج تبرعات موتاي في كينيا

نيروبي، 16 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم 13 أيار/مايو، 2019 وفي الساعة الـ 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي، اجتمع السفير الصيني في كينيا وو بنغ مع بعض أعضاء وفد موتاي الثقافي غوايجو الرائع الذي يقوده نائب رئيس مجلس إدارة كويتشاو موتاي وانغ يان في نيروبي، والذي أبلغ فيه السيد وو بأن موتاي تعتزم التعاون مع شريك من طرف ثالث لإطلاق سلسلة من المشروبات الروحية من إنتاج موتاي في كينيا كجزء من برنامج الشركة لدعم الرفاه العام في البلاد. وحسب البرنامج سيتم التبرع بخمسة دولارات للحكومة المحلية لدعم جهود إنقاذ الحياة البرية المحلية لكل قنينة من المشروبات التي أطلقتها الشركة حديثا وتباع في البلاد.

وقال السفير وو، “هذه الفكرة الخيرية مقنعة للغاية وتساعد على تعزيز الصورة الوطنية للصين والصورة المؤسسية للشركات الصينية”.

خلال لقائه مع الوفد، أكد السيد وو على حقيقة أن الشركات الصينية تشارك بنشاط في التنمية الاقتصادية في كينيا، البلد الذي تنشط فيه شركة موتاي من حيث المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو أمر طويل الأجل وذو مغزى.

وأضاف السيد وو: “بصفتها علامة تجارية صينية كبيرة للمشروبات الكحولية، لعبت موتاي دوراً هاماً في تعميق الصداقة بين الصين والدول الأجنبية. في أفريقيا، يحب العديد من السياسيين مشروبات موتاي، لكننا لاحظنا أن هناك اختلافات كبيرة في استهلاك الخمور من بلد إلى آخر.”

اقترح السيد وو على موتاي تطوير إستراتيجية تعتمد على الظروف الواقعية في الدولة الأفريقية التي تخطط للتوسع فيها.

وقال: “قبل وصولكم إلى كينيا، رأيت خبرا يفيد بأن موتاي قد نظمت حملة تسويق ناجحة لعلامتها التجارية في تنزانيا.”

قدم السيد وو أيضًا عرضًا عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كينيا، وقدم عدة اقتراحات حول كيفية النجاح في السوق. على وجه الخصوص، استنادًا إلى وضع التنمية الاقتصادية للبلد وخصائص استهلاك الخمور، يمكن أن تفكر موتاي في إنشاء عمل تجاري يتجاوز مبيعات المنتجات من خلال تطوير استراتيجية أكثر دقة للسوق أو المشاركة بعمق في التنمية الاقتصادية والاستثمار في البلاد، كما أوضح وو.

وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد وانغ، عن شكره للسيد وو على تقديمه مشورة قيّمة لموتاي قبل تقديمه عرضا تقديميا عن نمو الشركة واستراتيجيتها بالإضافة إلى الخلفية الكامنة وراء رحلة وفدها إلى أفريقيا وملاحظاتهم عن الرحلة.

“هذه هي المرة الثانية التي تنظم فيها موتاي حملة تسويق للعلامة التجارية على نطاق واسع في أفريقيا استجابة لمبادرة الحزام والطريق التي تقودها الحكومة الصينية.”

وأشار السيد وانغ إلى أنه من خلال زيادة زخمها القوي، أطلقت موتاي الحملة في إفريقيا للمرة الثانية بما يتماشى مع خطة التوسع الإستراتيجية للشركة، في خطوة للتحضير لمزيد من التوسع في السوق الأفريقية وتعزيز نفوذها التجاري العالمي، مرسية أساسا سليما لتنمية الشركة على المدى الطويل والمستدام.

أكد السيد وانغ أن موتاي بمحفظتها الغنية تقوم بتطوير خطط التوريد والتسويق المختلفة لمختلف الأسواق في جميع أنحاء العالم.

توصلت مجموعة موتاي إلى اتفاق مع الهيئات الحكومية المحلية وشركائها من الشركات حول تنفيذ خطة الشركة للتبرع بخمسة دولارات للحكومة المحلية من أجل الإنقاذ الطبي ومعالجة الحياة البرية لكل زجاجة من سلسلة مشروبات موتاي التي تم إطلاقها حديثًا تباع في البلاد. ستأتي التبرعات من مبيعات التجزئة لشركاء موتاي من البائعين المحليين.

في فترة ما بعد الظهر من نفس اليوم، تم توقيع اتفاق في نيروبي بين موتاي وشركائها في كينيا. ووقع الاتفاق باسم موتاي عضو مجلس إدارة الشركة ونائب المدير العام يانغ جيانيون.

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