صاحب السمو الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، يقود رؤية الكويت الشابة للارتقاء بالقطاع الرياضي بالدولة من خلال قيادته الشابة عقب ترؤسه اللجنة الأولمبية الكويتية

بالإضافة إلى كونه طيارًا محترفًا لمروحية أباتشي القتالية، يحمل صاحب السمو الشيخ فهد كذلك درجة في إدارة الأعمال والتسويق. كما انتخب كل من رائد الأعمال السيد محمد نبيل خالد جعفر نائبًا للرئيس والدكتور حسين المسلم أمينًا عامًا.

مدينة الكويت، 2 يوليو / تموز، 2019 /PRNewswire/ — بدأت اليوم اللجنة الأولمبية الكويتية “The Kuwait Olympic Committee (KOC)” فصلاً جديدًا في تاريخها حيث تم انتخاب معالي الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح “Sheikh Fahad Nasser Sabah Ahmad Al Sabah“رئيسًا للجنة بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الشبان الذين يتمتعون بالديناميكية ويمثلون مختلف قطاعات الرياضة والأعمال والحكومة.

وجرت الانتخابات على هامش الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية التي عقدت في الثلاثين من يونيو / حزيران. ويبلع متوسط سن أعضاء مجلس الإدارة 32 عامًا، مما يعكس رغبة اللجنة الأولمبية الكويتية لبدء عهد جديد يقود الحركة الأولمبية في الكويت وتقديم رؤى جديدة وحديثة بشأن كيفية خدمة الرياضة في الدولة على النحو الأمثل. ويعكس مجلس الإدارة الجديد رغبة اللجنة الأولمبية في المزج بين جميع طبقات المجتمع بما في ذلك قطاعات الأعمال، والتعليم، والرياضة وخلافه. وتم مراجعة جميع المرشحين المنتخبين بواسطة لجنة انتخابية مستقلة من اللجنة الأولمبية الكويتية قبيل الجمعية العمومية.

ويترأس معالي الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح لجنة الدراجات النارية (موتوكروس) بالكويت وخدم بالجيش الكويتي كطيار أباتشي. وهو يتقن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ودرس سموه في سويسرا قبل أن يحصل على درجة في إدارة الأعمال والتسويق من الجامعة الأمريكية بالكويت. وشهدت الجمعية العمومية كذلك انتخاب السيد محمد جعفر “Mohammed Jaffar“ نائبًا للرئيس وسيضيف خبراته في الأعمال وروح ريادة الأعمال إلى اللجنة الأولمبية الكويتية. ويعد جعفر المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع طلبات دوت كوم “Talabat.com” طوال خمس سنوات حيث حوله إلى موقع أعمال رائد وباعه إلى شركة ألمانية عملاقة رائدة في التجارة الإلكترونية في العام 2015.

كما شهدت الجمعية العمومية انتخاب حسين المسلم “Husain Al-Musallam“ أمينًا عامًا للجنة الأولمبية الكويتية حيث يقدم أكثر من 35 عامًا من الخبرة في الرياضة الوطنية والدولية. وشغل المسلم منصب المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي منذ 2005 وهو كذلك النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للسباحة (FINA).

كما تم انتخاب الأعضاء الجدد التاليين بمجلس الإدارة:

د/ سعود الحربي ” Saoud Al Harbi” (عضوًا) وكيل وزارة التعليم – الاتحاد الكويتي لكرة اليد

علي جابر المري “Ali Jaber Al Marri” (عضوًا) نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للبادمنتون

معالي الشيخ مبارك الصباح “Sheikh Mubarak Al Sabah” (عضوًا) الاتحاد الكويتي للسلاح

معالي الشيخ جابر الصباح “Sheikh Jaber Al Sabah” (عضوًا) الاتحاد الكويتي للتنس

السيد/ نائل العوضي “Nael Al Awadi” (عضوًا) مؤسس كواليتي نت “Qualitynet” – مزود الخدمات الرائد بالكويت للإنترنت وتقنيات المعلومات والاتصالات – الاتحاد الكويتي للكاراتيه

السيد/ مساعد العجيل “Mousad Al Ajeel” (عضوًا) محامي – الاتحاد الكويتي لتنس الطاولة

السيدة/ فاطمة حيات “Fatima Hayatt” رئيس لجنة المرأة – الاتحاد الكويتي لكرة القدم

السيدة/ في سلطان “Faye Sultan” (رئيس لجنة الرياضيين) رياضية أولمبية شاركت في دورتين أولمبيتين (ريو 2016، لندن 2012)، أول سباحة أولمبية كويتية على الإطلاق.



وبهذه المناسبة صرح معالي الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح قائلاً:

“يشرفني انتخابي رئيسًا للجنة الأولمبية الكويتية. وإلى جانب زملائي ذوي الخبرات الرفيعة من أعضاء مجلس الإدارة، نحن مستعدون لتدشين حقبة جديدة وقيادة الحركة الأولمبية في الكويت إلى مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا. ويمتلك أعضاء مجلس الإدارة خبرات متنوعة ومتكاملة تتضمن مجموعة كبيرة من القطاعات، غير إننا نشترك جميعًا في شغفنا تجاه الرياضة والتزامنا بتحقيق رؤيتنا الجديدة للرياضة الكويتية. لقد حان الوقت للتحلي بالإيجابية والمضي قدمًا بينما نستهدف تطوير الرياضة الكويتية من جذورها وحتى مستوى النخبة ونشر القيم الأولمبية في جميع أنحاء الدولة. سنعمل سويًا مع جميع المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى القطاعين العام والخاص بغية تحقيق أهدافنا. ووضعنا شعارنا الرئيسي العمل الجماعي، والاتحاد، والتضامن”.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/941546/Kuwait_Olympic_Committee.jpg