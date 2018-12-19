شينغتيرا إنك تخطط لإنشاء منصة مدن ذكية جديدة وتعزيز محفظة إنترنت الأشياء لديها بحلول معززة من كوالكوم تكنولوجيز

سانتا كلارا، كاليفورنيا، 20 كانون الأول/ديسمبر، 2018 / بي آر نيوزواير / — تعمل شركة شينغتيرا إنك على توسيع تصدرها في فضاء حلول إنترنت الأشياء للمدينة الذكية بإنتاجها المتوقع لمنصة مدن ذكية معززة بتقنية من كولكوم تكنولوجيز إنك، وهي شركة متفرعة تابعة لكوالكوم إنكوربوريتيد. وتتألف هذه المنصة، التي تسمى “شنغتريام” من جميع القطاعات الأساسية في مجال المدينة الذكية. ويتضمن هذا إضاءة الشوارع الذكية، إدارة السير الذكية، أنظمة الأمن العام والطوارىء الذكية، اصطفاف السيارات الذكي، النقل الذكي، شحن الكهرباء الذكي وشبكة الطاقة والمرافق الذكية. ويتم دمج هذه الوظائف الأاسية بصورة سلسة عبر سمارت كلاود ومنصة الذكاء الاصطناعي.

تخطط شينغتيرا لاستخدام تقنيات كوالكوم تكنولوجيز المتطورة وحافظة منتجات إنترنت الأشياء الواسعة لتعزيز وتوسيع قطاعات المدينة الذكية في منصة شنغتريام، وتعزيز تقديم الخدمات الذكية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

ويقول يوكنغ نيو، الرئيس التنفيذي لشركة شينغتير، “ستقوم شينغتيرا، وهي شركة مخصصة بمنصة المدينة الذكية، بالاستفادة من خبرتها التقنية وخبرتها العمودية في قيادة نظام إنترنت الأشياء عن طريق الاستفادة من الأداء المتفوق والنشر السريع لحلولها المعززة بتقنيات كوالكوم تكنولوجيز. ونحن نشعر بالفخر والمتعة للعمل مع شركة كوالكوم تكنولوجي في هذه المساعي.”

يقول جيفري تورانس، نائب الرئيس، إنترنت الأشياء، كوالكوم تكنولوجيز: “تنتج كوالكوم تكنولوجيز تكنولوجيات اختراقية تغيّر كيفية اتصال العالم وحوسبته وتواصله. ونحن نفخر بمساعدتنا على تمكين شركة شينغتيرا في سعيها إلى تحقيق تقدم جديد في مجال المدن الذكية وإنترنت الأشياء على مستوى العالم مع هذه المنصة الجديدة المثيرة.”

يتزايد توسع أسواق إنترنت الأشياء والمدينة الذكية بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يصل عدد أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة إلى 20.4 مليار بحلول عام 2020 (1)ـ ويتوقع للقيمة السوقية الإجمالية للمدن الذكية على الصعيد العالمي أن تتجاوز 2 تريليون دولار بحلول عام 2025. (2)

(1) شركة غارتنر إنك، شباط/فبراير، 2017.

(2) فروست أند سوليفان، نيسان/ـ أبريل 2018.

حول شركة شينغتيرا

تأسست شركة شينغتيرا، ومقرها في سانتا كلاراـ كاليفورنيا، برؤيا أن تصبح واحدة من ألمع النجوم في سوق منتجات وخدمات الإنترنت. تركز شينغتيرا على تطوير حلول ذكية لمعالجة المنزل والمبنى والمدينة، والرعاية الصحية. لقد قمنا بنشر حلولنا في تلك الأسواق الأربعة في جميع أنحاء العالم. وبدءًا من العام 2018ـ وسعت شركة شينغتيرا من دورها لتصبح لاعباً بارزاً في المنصات، وأنشأت شنغتريام التي تدمج جميع القطاعات الأساسية من النهاية إلى النهاية في سوق المدينة الذكية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة منصتنا الجديدة على www.xingtrium.com.

اتصالات الإعلام:

ديفيد تشن، david.chin@xingtera.com