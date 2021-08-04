شيري أوتوموبيل تُسخِّر تقنيات التصنيع الذكية للارتقاء بجودة منتجاتها العالمية

بغداد, 4 آب/أغسطس 2021 /PRNewswire/ — كشفت شركة شيري أوتوموبيل ليمتد (Chery Automobile Co. Ltd)، عن مبيعاتها في الفترة ما بين 1 يناير حتى 30 يونيو هذا العام. بلغت صادرات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 118,743 سيارة، محققة زيادة سنوية قدرها 168.4%، حيث تجاوزت صادرات الشركة خلال الأشهر الستة الماضية حجم صادراتها خلال العام الماضي بأكمله.

شهدت مبيعات سيارات شيري ارتفاعًا ملحوظًا على مستوى العالم بفضل ما تتسم به من جودة متميزة. كما تمكنت الشركة، بفضل ما تتبناه من استراتيجية تصنيع ذكية، من إنشاء واحدة من أشهر قواعد الإنتاج الآلي على مستوى العالم.

وتسطيع الشركة تحقيق معدل تشغيل آلي كامل بنسبة 100% في ورشة ختم مكونات السيارات التابعة لها من خلال خط إنتاج آلي مزود بعدد من ماكينات الختم والأذرع الإلكترونية كبيرة الحجم يتراوح وزنها ما بين 2,400 إلى 2,500 طن. ويتميز خط الإنتاج بإمكانية التحويل السلس بين قطع الصلب والألومنيوم، ولا يستغرق إنتاج القطعة الواحدة أكثر من ثلاث ثوان.

في حين تتميز ورشة اللحام التابعة للشركة، من إنشاء شركة يوكسين الكورية، بخط إنتاج مدعوم بتقنية اللحام الآلي المرن. وقد زُوِّدت الورشة بحوالي 100 من روبوتات اللحام الآلي من إنتاج شركة شيري وشركة إيه بي بي المستقل، ما يسمح للشركة بتحقيق معدل تشغيل آلي بنسبة 100%، وإتمام عملية لحام هيكل السيارة خلال 120 ثانية في المتوسط.

وفي ورشة الطلاء، يجري طلاء هيكل السيارة باستخدام روبوت ECO-RP6-F من إنتاج شركة “Dürr” الألمانية، كما جُهِّزت كل وحدة تشغيل بنظام واجهة التحكم بالنظام الصناعي EMOS، ما يسمح للشركة بتحقيق معدل تشغيل آلي بنسبة 100% في عمليات الطلاء الخارجي؛ وأخيرًا وليس آخرًا، يتميز أكثر من 90% من معدات ورشة التجميع النهائي بتقنيات التشغيل الذكية.

بفضل ما تتبناه من عمليات التصنيع الذكي الرائدة في هذا المجال، تستطيع الشركة الحفاظ على مستويات جودة ممتازة – لتحظى بإشادة المستهلكين من جميع أنحاء العالم. طرحت شركة شيري في وقت سابق من هذا العام الجيل الجديد من موديلات سلسلة برو في المملكة العربية السعودية والكويت. كما أعلنت الشركة عن اعتزامها طرح جميع موديلات سلسلة برو في العراق في سبتمبر من العام الجاري. وبطرحها مجموعة من موديلات السيارات التي تلقى شعبية كبيرة، والتي تضم تيجو 8 برو، وتيجو 7 برو، وتيجو 4 برو، تيجو 2 برو، ستوفر الشركة جودة منتج مميزة مع تجربة قيادة جديدة يستمتع بها المستهلكون في جميع أنحاء البلاد.

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صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1585674/Chery_ Automobile_TIGGO_8_PRO.jpg