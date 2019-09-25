شوميه تحتفل بالإبداع السعودي باليوم الوطني

Breaking news
- ticket title
- Only international actions can settle the world’s ‘enormous and diverse cross-border challenges’, Qatar tells UN Assembly
- French Foreign Minister: Resolution of Crisis in Libya Militarily Will Push Country to Dangerous Sliding
- Egyptian-Italian Talks on Libyan Crisis
- Salame and Mogherini Discuss Developments in Libya
- Belgium Supports Salame’s Plan for Political Solution to Libyan Crisis
شوميه تحتفل بالإبداع السعودي باليوم الوطنيSeptember 25, 2019
الرياض، 25 سبتمبر 2019 – بمناسبة العيد الوطني السعودي، احتفلت شوميه بتسليط الضوء على تمكين المرأة السعودية من خلال ثلاث قصص لرائدات ملهمات كلاً في مجالها: خبيرة التجميل يارا النملة، مصممة الأزياء أروى البناوي، ومقدمة البرامج سهى النويلاتي. ثلاثة أحلام تحققت بفعل الإيمان بالذات والمثابرة فتحوّلت إلى حقيقة كلّلها النجاح. وقد واكبت شوميه هذه الإحتفالية من خلال جلسة تصوير خاصة تم تنفيذها في منطقة الدرعيّة التاريخيّة، إهتم بكافة تفاصيل إنتاجها وتنفيذها فريق عمل سعودي برهن عن حرفيّة عالية في هذا المجال.
Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1000485/Chaumet.jpg
Tags: MENA