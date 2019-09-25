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You are here:  / Arabic / Press Release / شوميه تحتفل بالإبداع السعودي باليوم الوطني

شوميه تحتفل بالإبداع السعودي باليوم الوطني

September 25, 2019   

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https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_5l45ax4l/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1الرياض،  25 سبتمبر 2019 – بمناسبة العيد الوطني السعودي، احتفلت شوميه بتسليط الضوء على تمكين المرأة السعودية من خلال ثلاث قصص لرائدات ملهمات كلاً في مجالها: خبيرة التجميل يارا النملة، مصممة الأزياء أروى البناوي، ومقدمة البرامج سهى النويلاتي. ثلاثة أحلام تحققت بفعل الإيمان بالذات والمثابرة فتحوّلت إلى حقيقة كلّلها النجاح. وقد واكبت شوميه هذه الإحتفالية من خلال جلسة تصوير خاصة تم تنفيذها في منطقة الدرعيّة التاريخيّة، إهتم بكافة تفاصيل إنتاجها وتنفيذها فريق عمل سعودي برهن عن حرفيّة عالية في هذا المجال.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1000485/Chaumet.jpg

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