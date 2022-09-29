‫شهادة GHA الجديدة تساعد ميسري السياحة العلاجية على بناء ثقة المرضى

ويست بالم بيتش، فلوريدا، 29 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت هيئة اعتماد الرعاية الصحية العالمية ( GHA ) عن إطلاق برنامج جديد لإصدار الشهادات لميسري السياحة العلاجية للمساعدة في بناء ثقة المرضى.

تركز شهادة ميسريي السياحة العلاجية من GHA على التحقق من قدرة الشركات الميسرة للسياحة العلاجية على تقديم الخدمات المناسبة للعملاء التي تعزز السلامة وتجربة المريض على طول رحلة مريض السياحة العلاجية بأكملها بما يتناسب مع نموذج أعمال الشركة الميسرة.

لعب ميسرو السياحة العلاجية لسنوات عديدة دورًا مهمًا كوسطاء بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. وتشمل خدماتهم توفير معلومات حول مقدم الخدمة الطبية، والتعامل مع الخدمات اللوجستية للسفر، وضمان رحلة رعاية سلسة. بالنسبة للعديد من المرضى، فإن ميسر السياحة العلاجية هو الدافع الرئيسي أو السبب وراء اختيارهم لمزود وجهة معين. ومع ذلك، فإن تسهيل السياحة العلاجية هو صناعة غير منظمة. لذلك، ليس من السهل دائمًا على المرضى التمييز بين ميسر لديه خبرة وشراكات عالية الجودة مقابل ميسر لديه موقع ويب جميل ولكن لديه خبرة قليلة – أو ما هو أسوأ من ذلك، لا يركز على مصالح المريض الفضلى.

ووفقًا لويام كوك، مدير تطوير الأعمال والتسويق في الاعتماد العالمي للرعاية الصحية، “توفر شهادة ميسريي السياحة العلاجية التحقق من صحة طرف ثالث موثوق به يوضح للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية أن خدمات الميسر تلبي أعلى المعايير وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. لم يعد المرضى مضطرين إلى الاعتماد على الحكايات أو الشهادات التي لم يتم التحقق منها لاتخاذ قرارات السياحة العلاجية، ويمكنهم النظر إلى شهادة ميسري السياحة العلاجية كمقياس لتقييم والتحقق من قدرة الميسر على تقديم الخدمات المطلوبة لضمان رحلة رعاية ممتازة للمرضى “.

يتم إجراء شهادة ميسري السياحة العلاجية بسهولة عبر الإنترنت، وتشمل الوصول إلى التدريب، وتقيم ميسرا عبر 15 كفاءة رئيسية، بما في ذلك أخلاقيات العمل، والاستدامة وتحسين الجودة، والشفافية المالية، وخدمات العملاء، والإشراف على العقود والاتفاقيات، وإدارة المخاطر، والتي تؤكد قدرة الشركة على تقديم خدمات ممتازة.

بالنسبة لشركات تسهيل السياحة العلاجية، تشمل فوائد هذه الشهادة ما يلي:

تعزيز تجربة رعاية المرضى على طول سلسلة الرعاية بأكملها

توفير إطار يمكن للميسرين من خلاله تنفيذ أو تعزيز السياسات والإجراءات والعمليات التشغيلية السليمة التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية

تقديم التحقق من صحة طرف ثالث يبني الثقة مع العملاء المحتملين والمشترين الصحيين

زيادة الوعي بالعلامة التجارية وظهورها

التخفيف من المخاطر ونقاط الضعف للعملاء ولأعمال الميسر

وقال بيل كوك: “نتوقع أن يبحث عدد متزايد من المرضى عن الاعتماد أو الاعتماد كمحدد في اختيار وكيل السياحة العلاجية”. “تضمن شهادة ميسري السياحة العلاجية من GHA للمرضى أن الميسر قد تم فحصه من قبل جهة اعتماد خارجية معترف بها عالميا، مما يؤكد أن الشركة لديها البروتوكولات والعمليات وتدريب الموظفين المطلوبين لتقديم رحلة وتجربة علاج آمنة وعالية الجودة.”

تفضل بزيارة https://www. globalhealthcareaccreditation. com/medical-travel- facilitator-certification لمعرفة المزيد عن شهادة ميسري السياحة العلاجية من GHA .

نبذة عن الاعتماد العالمي للرعاية الصحية ( GHA ):

تأسست مؤسسة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية في عام 2016، وهي الهيئة الوحيدة التي تركز فقط على السياحة العلاجية وخدمات الرفاهية. تم تطوير معايير GHA الدولية والمعايير المهنية للسفر الطبي بالتشاور مع خبراء عالميين رائدين في الصناعة، بما في ذلك مقدمي الخدمات وشركات التأمين وأرباب العمل الملتزمين بوضع أفضل الممارسات في السياحة العلاجية والسياحة الصحية والرفاهية، والتي تدعم مقدمي الخدمات في التحقق من صحة الجودة وتجربة المريض، وزيادة الرؤية، وتنفيذ نموذج أعمال مستدام لمقدمي الخدمات على طول سلسلة الرعاية الطبية أثناء السفر. كما حصلت GHA على اعتماد اتحاد التقييم الخارجي للجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية ( IEEA ) من ISQua في العام 2019.