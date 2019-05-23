شل تبدأ الإنتاج في حقل أبوماتوكس في خليج المكسيك

الهيكلية الأولى في نورفلت تبدأ العمل قبل الموعد المحدد، وبأقل من تقديرات أف آي دي

هيوستن، 24 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة رويال دتش شل، عبر الشركة المتفرعة عنها شل أوفشور إنك، اليوم أن الإنتاج قد بدأ في نظام الإنتاج العائم أبوماتوكس الذي تديره شل قبل أشهر من الموعد المحدد، ما يفتح جبهة جديدة في المياه الأميركية العميقة في خليج المكسيك. حقل أبوماتوكس الذي لديه الآن إنتاج متوقع يبلغ ما يعادل 175,000 برميل يوميا هو الاكتشاف التجاري الأول الذي يبدأ الإنتاج فيه في منطقة نورفلت في المياه العميقة لخليج المكسيك.

وقال أندي براون، مدير عمليات الإنتاج والتسويق في رويال دتش شل: “إن حقيقة أنه تم بدء تشغيل حقل أبوماتوكسبأمان قبل الموعد المحدد، وبتكاليف أقل من الميزانية المرصودة يعتبر في حد ذاته شهادة على التزامنا المستمر بتخفيض التكاليف من خلال تحسين الكفاءة أثناء التنفيذ. أبوماتوكسينشيء مركزًا أساسيًا طويل الأجل لشركةشلفينورفلتيمكننا من خلاله ربط العديد من الحقول المكتشفة بالفعل بالإضافة إلى الاكتشافات المستقبلية.”

أبوماتوكسهي قصة الكفاءة من خلال الابتكار. فمن خلال التخطيط الأمثل للتطوير والتصميمات والتصنيع الأفضل وتنفيذ أعمال الحفر على مستوى الخبراء، حقق حقلأبوماتوكستخفيضات في التكاليف بأكثر من 40٪ منذ اتخاذ قرار الاستثمار النهائي فيه فيالعام 2015. إن بدء الإنتاج فيأبوماتوكسهو مجرد بداية لزيادة الحد الأقصى لتدفق الموارد في المناطق الغنية المحيطة بأبوماتوكس.

تتمتع أعمال شل العالمية في الحفر قي المياه العميقة بسلسلة قوية من فرص التطوير والاستكشاف في البرازيل والولايات المتحدة والمكسيك ونيجيريا وماليزيا وموريتانيا ومنطقة البحر الأسود الغربي. الإنتاج في جميع أنحاء العالم يتجه نحو الوصول إلى ما يعادل أكثر من 900000 برميل نفط في اليوم بحلول العام 2020 من المخزونات المكتشفة بالفعل. لا تزال الشركة واحدة من أكبر مستأجري حقول المياه العميقة في الولايات المتحدة وتظل واحدة من أكثر منتجي النفط والغاز الطبيعي غزارة في خليج المكسيك. تقوم شركة شل بتصميم وتشغيل مشاريعها في المياه العميقة لتكون قادرة على المنافسة، ومنذ العام 2014، خفضت تكاليف تطوير الوحدة وتكاليف تشغيل الوحدة بنحو 45 ٪.

ملاحظة تحذيرية

الشركات التي تمتلك فيهارويال دتش شل بي أل سي استثمارات مباشرة وغير مباشرة هي كيانات قانونية منفصلة. في هذا البيان الصحفي، يتم استخدام كلمات “شل” و “شل غروب”و”رويال دتش شل” من أجل السهولة حيث كلها تشير إلى إلىرويال دتش شل بي أل سي والشركات التابعة لها بشكل عام. وبالمثل، تُستخدم أيضًا عبارة “نحن” و”نحن” و”خاصتنا” للإشارة إلى شركة رويال دتش شل وشركاتها التابعة عمومًا أو إلى أولئك الذين يعملون لصالحها. تُستخدم هذه المصطلحات أيضًا في حالة عدم وجود غرض مفيد من تحديد الكيان أو الكيانات المعينة. تشير كلمتا “الشركات التابعة” و “الشركات التابعة لشركة شل” و “شركات شل” كما هو مستخدم في هذا البيان إلى الكيانات التي تسيطر عليها شركةرويال دتش شل بي أل سي إما بشكل مباشر أو غير مباشر. يشار إلى الكيانات والترتيبات غير المسجلة التي تمتلك شل سيطرة مشتركة عليها عمومًا باسم “مشاريع مشتركة” و “عمليات مشتركة”، على التوالي. يشار إلى الكيانات التي يكون لشركة شل تأثير كبير عليها ولكن لا سيطرة ولا سيطرة مشتركة لها عليها باسم “شركاء”. يستخدم مصطلح “مصلحة شل” للسهولة للإشارة إلى حصة الملكية المباشرة و / أو غير المباشرة التي تحتفظ بها شركة شل في كيان أو ترتيب مشترك غير مدمج، بعد استبعاد كل مصالح الأطراف الثالثة.

يحتوي هذا البيان على بيانات تطلعية (بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الأميركية الخاصة للعام 1995) بشأن الحالة المالية ونتائج العمليات والأعمال التجارية لشركةرويال دتش شل. جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية هي، أو قد تعتبر، بيانات تطلعية. البيانات التطلعية هي عبارة عن بيانات للتوقعات المستقبلية تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية للإدارة وتتضمن مخاطر وشكوكا معروفة وغير معروفة قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في أو المشار إليها ضمنيا في هذا البيان. تشمل البيانات التطلعية، من بين أشياء أخرى، البيانات المتعلقة بالتعرض المحتمل لشركةرويال دتش شللمخاطر السوق والبيانات التي تعبر عن توقعات الإدارة ومعتقداتها وتقديراتها وتوقعاتها وافتراضاتها. يتم تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال استخدامها للمصطلحات والعبارات مثل “تهدف”، “تطمح”، “تتوقع”، “تعتقد”، “يمكن”، “تقدر”، “” تتوقع”،”الأهداف”، “تنوي”، “قد”،”الأهداف”، “التوقعات”، “الخطة”، “ربما”، “المشروع”، وعبارات مماثلة لها مثل”المخاطر”، “الجدول الزمني”، “يسعى” “ينبغي”، “يهدف”، “وسوف”. هناك عدد من العوامل التي قد تؤثر في العمليات المستقبلية لشركةرويال دتش شلوقد تتسبب في اختلاف هذه النتائج ماديًا عن تلك المتضمنة في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الإصدار، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر): (أ) تقلبات الأسعار في النفط الخام والغاز الطبيعي؛ (ب) التغيرات في الطلب على منتجات شل؛ (ج) تقلبات العملة؛ (د) نتائج الحفر والإنتاج؛ (هـ) تقديرات الاحتياطيات؛ (و) فقدان حصتها في السوق والمنافسة الصناعية؛ (ز) المخاطر البيئية والمادية؛ (ح) المخاطر المرتبطة بتحديد خصائص الاستحواذ المحتملة والأهداف والتفاوض الناجح وإتمام هذه المعاملات؛ (و) خطر ممارسة الأعمال التجارية في البلدان النامية والبلدان الخاضعة للعقوبات الدولية؛ (ي) التطورات التشريعية والمالية والتنظيمية بما في ذلك التدابير التنظيمية التي تتناول تغير المناخ؛ (ك) أوضاع السوق الاقتصادية والمالية في مختلف البلدان والمناطق؛ (ل) المخاطر السياسية، بما في ذلك مخاطر المصادرة وإعادة التفاوض بشأن شروط العقود مع الكيانات الحكومية، والتأخير أو التقدم في الموافقة على المشاريع والتأخر في سداد التكاليف المشتركة؛ و (م) التغييرات في ظروف التجارة. لا يوجد ضمان بأن تتطابق مدفوعات توزيعات الأرباح المستقبلية أو تتجاوز مدفوعات توزيعات الأرباح السابقة. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان خاضعة للشروط بصراحةً بالكامل من خلال البيانات التحذيرية الواردة أو المشار إليها في هذا القسم. لا ينبغي للقراء وضع الاعتماد غير المبرر على البيانات الاستشرافية. تم تضمين عوامل الخطر الإضافية التي قد تؤثر على النتائج المستقبلية في نموذجرويال دتش شلمن 20 أف للسنة المنتهية في 31 كانون الثاني/ديسمبر 2017. (متوفر على www.shell.com/investor و www.sec.gov ). عوامل الخطر هذه تشرط أيضًا صراحة جميع البيانات الاستشرافية الواردة في هذا البيانويجب أن ينظر فيها القارئ. كل بيان تطلعي هو دقيق فقط اعتبارًا من تاريخ هذا الإصدار، 23 أيار/مايو 2019. لا تلتزم شركةرويال دتش شلأو أي من الشركات التابعة لها بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي نتيجة لمعلومات جديدة، أحداث مستقبلية أو غيرها من المعلومات. في ضوء هذه المخاطر، قد تختلف النتائج ماديًا عن تلك المذكورة أو الضمنية أو المستخلصة من البيانات الاستشرافية الواردة في هذا الإصدار.

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ملاحظات للمحرر – أبوماتوكسهو مشروع مشترك بينشل(79 ٪، المشغل) وشركة سي أن أو أو سي بتروليوم أوفشور أس أيه إنك، وهي شركة تابعة لشركة سي أن أو أو سي ليميتد (21%.) يقع نظام إنتاج أبوماتوكسالعائم على بعد حوالي 80 ميلًا (129 كما) جنوب شرق لويزيانا في نورفيت بخليج المكسيك، في حوالي 7400 قدم (2،255 متر) من المياه. في العام 2010، كان أبوماتوكسهو الحقل الأول في الصناعة في سلسلة من الاكتشافات التجارية التي قامت بها شركةشل فينورفلت. تبلغ ذروة الإنتاج المقدرة لـأبوماتوكسإجمالي أرقام 100٪. شركة أنابيب ماتوكس أل أل سي (ماتوكس) هي نظام بطول 90 ميلاً (145 كم)، 24 بوصة (61 سم) بسعة 300000 برميل يوميًا وهو الذي سيقوم بنقل النفط الخام المنتج منأبوماتوكسغربًا إلى نظام خط أنابيببروتياس ومن ثم إلى الشاطئ. شركةماتوكسمملوكة بشكل مشترك لشركةشل غوم لخطوط االأنابيب وشركة كنوك بتروليوم سيلز في الولايات المتحدة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركةكنوك ليميتد. تم الانتهاء منتنفيذ مشروع ماتوكسقبل أشهر من الموعد المحدد وبكلفة أقل من الميزانية المتوقعة.