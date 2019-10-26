شركتا هواوي وفينز غروب توفران الطاقة لأكبر مشروع طاقة موزعة في الإمارات

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 25 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تشاركت شركة فينز غروب، وهي شركة دولية متكاملة مزودة للطاقة الشمسية مقرها إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، مع شركة هواوي لبناء أول مشروع طاقة شمسية متوسط الفولطية على الأسطح في الإمارات العربية المتحدة. وتم تطوير مشروع الأسطح للطاقة الموزعة بقدرة 25.8 ميغاواط لحساب شركة موانىء دبي العالمية – وهي ثاني أكبر شركة مشغلة للموانىء في العالم. وهذا المشروع هو أكبر مشروع طاقة شمسية موزعة في الإمارات العربية المتحدة ويتيمز بتركيبة فريدة لأنواع مشاريع مختلفة، بما في ذلك المخازن التجارية ومرائب السيارات والمباني التجارية.

يشتمل المشروع على 88،000 لوحة شمسية بالإضافة إلى SUN2000- (8-40) كي تي ألمن سلسلةمحولات السلسلة الذكيةو25 مشروعًا مستقلًا، ولكل منها نقطة اتصال واحدةعبر 60 سطحًا إضافيًا و 6 أنواع مختلفة من الأسطح بما في ذلك أكبر سطح موقع فردي (2.6 ميغاواط). وللمشروع أيضًا 12 إطارا بنائيا مختلفًا ويتضمن عملًا متزامنًا على ما يصل إلى 12 مشروعًا.

وهذا المشروع هو مشروع رئيسي يعمل بمخطط شمس لشبكة القياس في دبي، وسيكون بمثابة مخطط لتوزيع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصناعية الموزعة في المنطقة. وقال ستيفانوس لياليوس، رئيس تنفيذ المشاريع في شركةأوريكس سولار سيستمز سوليوشنز- وهي إحدى شركات مجموعةفينز – إن المشروع يوفر توليد طاقة مستقرًا لموانئ دبي العالمية بفضل أداء محولات السلسلة الذكية من هواوي، لا سيما موثوقيتها ومعدل فشلها المنخفض منذ ربط المشروع بالشبكة الكهربائية. تدعمفينز غروباستخدام محولات السلسلة الذكية للتبريد الطبيعي في درجات الحرارة والظروف الصحراوية العالية للغاية، كما تعمل على تحسين التكاليف من خلال نظام الإدارة الذكي.

وأضاف لياليوس “نحن فخورون حقًا بهذه الشراكة وهذا المشروع. إنه مشروع رائد سيعمل كمحرك أساسي لدفع صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى الأمام في الإمارات ونحن متفائلون بشأن مستقبل مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات.”

يستفيد مشروع موانئ دبي العالمية للطاقة الشمسية من الإشعاعات الطبيعية العالية لإنتاج 35،734 ميغاواط في الساعة من الكهرباء سنويًا ويتخلص من أكثر من 21،000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وهومشروع معتمد في إطار أنشطة مشروع مكونات الأمم المتحدة للطاقة الشمسية صغيرة النطاق في الإمارات العربية المتحدة ويساهم في استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 وكذلك رؤيا دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 لبيئة مستدامة.ستواصلفينز غروبوهواوي العمل معًا لتطوير محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الأكثر كفاءة في جميع أنحاء العالم.

حول مجموعة فينز:

فينز غروبهي شركة دوليةمطورة للطاقة الشمسية وشركة إدارة استثمار وإدارة أصول، يقع مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة. نهجفينز غروبالمتكامل التي تأسست في العام 2012، الذي يجمع بين الخبرة المالية والهندسية، يمكّن الشركة من تقديم حلول شاملة للطاقة الشمسية.

تمتلك فينز غروب محفظة متنامية من الاستثمارات والتطويرات في مجال الطاقة الشمسية التي تغطي مناطق جغرافية متعددة، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة – وخاصة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى ودول الكومنولث المستقلة. حتى الآن، تزيد مساهمة الطاقة النظيفة العالمية لشركة فينز غروب عن 70 ميغاواط، مع 1.5 غيغاواط أخرى قيد التطوير أو في مرحلة التخطيط على مستوى العالم.

حول هواوي

تعتبرهواويالمزود العالمي الرائدلتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلول طاقة الشبكة، وهي تزود حاليا أكثر من 170 دولة بمنتجات طاقة الشبكة، خادمة بذلك أكثر من ثلاثة مليارات نسمة حول العالم. تدمج هواوي بصورة مبتكرة تقنيات المعلومات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية، مع تقنية الطاقة الشمسية، للترويج لحلول الطاقة الشمسية الذكية الرائدة لسيناريوهات طاقة على مستوى شبكات شركات الطاقة التجارية والسكنية. وبناء على تقارير من شركة الاستشارات العالمية آي أتش أس ماركيت، فقد صُنفت هواوي في المرتبة رقم 1 من حيث حجم شحن محولات الطاقة على مدى أربع سنوات متوالية، من 2015 إلى 2018. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هواوي على الإنترنت على solar.huawei.comأو على لنكدن/تويتر/فيسبوك: Huawei FusionSolar.

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