شركتا فياتريس إنك وأتومو تعلنان عن اتفاق مع شركة يونيتيد لتوسيع الوصول إلى اختبار مرض أتش آي في الذاتي

سيتم خفض تكاليف الاختبار لتحسين الوصول وتحفيز الطلب في 135 من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل

بيتسبيرغ وسيدني،, 30 نيسان/أبريل، 2021 / PRNewswire/ — أعلنت شركتا فياتريس إنك (Viatris Inc.) وأتومو دياغنوستيكس (Atomo Diagnostics) (ASX:AT1) اليوم عن اتفاق لعدة سنوات مع وكالة الصحة العالمية يونيتيد (Unitaid) لتوسيع الوصول إلى اختبار أتش آي في الذاتي في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.

يمثل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين يونيتيد وفياتريس (عبر الشركة التابعة لها مايلان)، بدعم من شركة أتومو، توسعًا كبيرًا في السوق للاختبار الذاتي لفيروس نقص المناعة البشرية أتش آي في، مع التزامات بتوفير الاختبار في 135 دولة مؤهلة.

وإذ صممته وصنعته شركة أتومو، يتم توزيع اختبار أتش آي في الذاتي من مايلان من قبل شركة فياتريس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. يحظى الاختبار بموافقة مسبقة من منظمة الصحة العالمية، وهو يكشف عن وجود أو عدم وجود أجسام مضادة لفيروس نقص المناعة البشرية في عينة دم صغيرة يتم الحصول عليها من طرف إصبع الشخص. وعلى عكس مجموعات اختبار فيروس نقص المناعة البشرية المعيارية متعددة المكونات، فإن الاختبار الذي طورته أتومو هو جهاز محمول ومتكامل يقلل من المصادر الشائعة لأخطاء المستخدم ويوفر إمكانية استخدام لا مثيل لها.

وعلق راكيش بامزاي، رئيس منطقة الهند، آسيا الناشئة وأسواق الوصول والتوسع التجاري والبدائل الحيوية – الأسواق الناشئة في شركة فياتريس بالقول، “نحن فخورون بالشراكة مع يونيتيد وأتومو لتقليل تكلفة اختبار أتش آي في الذاتي، وزيادة الوصول إلى أداة تشخيصية مهمة لأولئك الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والمساهمة في تحقيق أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامةالمتمثل في لتوعية 90 ٪ من الناس عن حالة فيروس نقص المناعة البشرية الخاصة بهم. نحن نقف على الخطوط الأمامية في الكفاح العالمي ضد فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز منذ أكثر من عقد من الزمان وفهم أهمية كل من الوقاية والعلاج. يسلط هذا الاتفاق الضوء على تأثير بوابة الرعاية الصحية العالمية لشركة فياتريس، التي تفتح بنيتنا التحتية العالمية أمام الشركاء لكي نتمكن بشكل جماعي من إحداث الفرق من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية “.

وقال جون كيلي، المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة أتومو، “هذا الإعلان المثير للغاية من يونيتيد يدل على زيادة جوهرية في الطلب على الاختبارات الذاتية لفيروس نقص المناعة البشرية على مستوى العالم. ويمكّن هذا الطلب شركة أتومو من تحقيق كفاءات تشغيلية وسلسلة إمداد مستدامة، ما يسمح لنا بدعم فياتريس في مناقشاتها مع يونيتيد. يسعدنا أن الطرفين قد توصلا الآن إلى اتفاق من شأنه أن يوسع بشكل كبير بدء إجراء الاختبار الذاتي لفيروس نقص المناعة البشرية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في السنوات القادمة.”

وجاء في إعلان شركة يونيتيد عن برنامج توسيع الوصول إلى الفحص الذاتي على أنه سيدعم توفير ما يصل إلى مليون اختبار ذاتي لفيروس نقص المناعة البشرية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لزيادة تحفيز الطلب داخل هذه البلدان على الاختبار الذاتي، مع اختيار فياتريس/أتومو كأحد مقدمي الخدمات لـ هذا البرنامج.

قدرت منظمة الصحة العالمية سوق الاختبار الذاتي لفيروس نقص المناعة البشرية الصحي العالمي بـ 11 مليون اختبار في العام 2021، وتقدر أن هذا الرقم سيرتفع إلى 29 مليون اختبار بحلول العام 20251.1.

تحسبًا للنمو المستدام في سوق العطاءات العالمية للاختبار الذاتي لفيروس نقص المناعة البشرية، أطلقت أتومو وأهلت منشأة جديدة خاصة بتصنيع فيروس نقص المناعة البشرية في جنوب إفريقيا وحصلت المنأشة على الاعتماد في أواخر العام 2020 من قبل المنظمين الدوليين، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. هذا المرفق يعمل الآن بشكل كامل وجاهز لدعم إنتاج فيروس نقص المناعة البشرية لعقود المناقصات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بالإضافة إلى أعمال أتومو الحالية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية في أستراليا وأوروبا.

وأضاف السيد كيلي: “هذا الاتفاق ليس مجرد لحظة مهمة في نمو أتومو، بل هو أيضًا تأكيد إضافي على تنوع وأداء منصات الاختبار التشخيصية الفريدة الشاملة لدينا وخفض التكاليف عبر هذا العمل التجاري. فهي لم تثبت أنها مثالية لتطبيقات الاختبار الجديدة مثل كوفيد-19 ومقاومة مضادات الميكروبات، لكنها أيضًا مناسبة للنشر كجزء من برامج الفحص الشامل في البيئات اللامركزية. نحن فخورون بأن يكون لنا دور في الدفع قدما بالوصول العادل إلى اختبار فيروس نقص المناعة البشرية.”

حول شركة فياتريس

تُعَد فياتريس إنك (في بورصة ناسداك: VTRS) بمثابة نوع جديد من شركات الرعاية الصحية، تقوم بتمكين الناس في جميع أنحاء العالم من العيش بصحة أفضل في كل مرحلة من مراحل الحياة. نحن نُوفِّر الوصول إلى الأدوية، ونطور العمليات المستدامة، ونطور حلولًا مبتكرة، ونستفيد من خبرتنا الجماعية من أجل ربط المزيد من الأشخاص بمزيد من المنتجات والخدمات من خلال بوابة الرعاية الصحية العالمية (®Global Healthcare Gateway) الفريدة من نوعها الخاصة بنا. تجمع شركة Viatris، التي تأسست في نوفمبر 2020، بين الخبرة العلمية والتصنيعية والتوزيعية مع القدرات التنظيمية والطبية والتجارية المُثبَتة من أجل تقديم أدوية عالية الجودة للمرضى في أكثر من 165 دولة وإقليم. تضم محفظة فياتريس أكثر من 1400 عنصر معتمد عبر مجموعة واسعة من المجالات العلاجية، والتي تغطي كل من الأمراض الغير معدية والأمراض المعدية، بما في ذلك العلامات التجارية المعترف بها عالميًا، والأدوية العامة المُركَّبة، والأدوية ذات العلامات التجارية المعروفة المُركَّبة، ومجموعة متنامية من البدائل الحيوية، ومجموعة متنوعة من المنتجات الطبية الاستهلاكية المتاحة بدون وصفة طبية. ومع قوة عاملة عالمية تبلغ حوالي 45000، يقع المقر الرئيسي لشركة Viatris في الولايات المتحدة، ولها مراكز عالمية في بيتسبرغ وشانغهاي في الصين وحيدر آباد في الهند. اعرف المزيد على viatris.com وinvestor. viatris.com, وتَواصَل معنا عبر تويتر على @ViatrisInc, LinkedIn وYou Tube.

حول أتومو دياغنوستيكس

أتومو دياغنوستيكس (ASX: AT1) هي شركة رائدة عالميًا في تطوير منتجات اختبارات التشخيص السريعة وسهلة الاستخدام التي تبسط الاختبار في البيئات اللامركزية. يقع المقر الرئيسي للشركة في سيدني، أستراليا، وهي متخصصة في إنشاء منصات متكاملة للاختبار التشخيصي السريع والمنتجات النهائية لاختبارات نقاط الرعاية القائمة على فحص الدم (POCT). أجهزة شركة أتومو المحمولة، المتعددة الوظائف، والحائزة على العديد من الجوائز الدولية للابتكار، AtomoRapid تسهل اختبار وفحص مجموعة من الأمراض المعدية والحالات المزمنة. تعمل منتجات الشركة الحاصلة على براءة اختراع خاصة على تبسيط إجراءات الاختبار وتقليل الأخطاء وتعزيز قابلية الاستخدام للمستخدمين المحترفين والمختبرين الذاتيين غير المدربين.

بالإضافة إلى تسويق منتجات الاختبار السريع بعلامتها التجارية الخاصة، توفر أتومو حلول تصنيع المعدات الأصلية لشركات التشخيص والأدوية المتخصصة في جميع أنحاء العالم. تقوم الشركة بتصنيع الاختبار الذاتي الأول والوحيد لفيروس نقص المناعة البشرية الذي تمت الموافقة على استخدامه في أستراليا.

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1 جونسون سي وآخرون (2020). التنبؤات الخاصة بسوق اختبارات أتش آي في الذاتية منظمة الصحة العالمية- اجتماع مصنعي الأجهزة التشخيصية. عرض بواسطة الباور بوينت (اجتماع افتراضي). 20 </201 أكتوبر 2020. أكتوبر 2020..

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