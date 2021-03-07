شركتا سيستران وفابكوتيك الكويت تدخلان في شراكة أعمال

هذه الاتفاق يعكس التزام سيستران بتوسيع أنشطتها في هذا البلد الديناميكي بالشراكة مع لاعب محلي رئيسي

باريس،, 7 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سيستران، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الترجمة الآلية العصبية، أنها وقعت اتفاقية شراكة تجارية مع شركة فابكوتيك للتجارة العامة (حلول فابكوتيك إنتيغريتيد بزنس) لتمثيل منتجات سيستران وخدماتها ذات الصلة في مجال الترجمة العصبية عبر التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. فابكوتيك هي أول شركة كويتية في مجال تطوير البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات التي تصبح شريكًا تجاريًا معتمدًا من سيستران في المنطقة.

“تتماشى هذه الشراكة الإستراتيجية مع منطقنا العام المتمثل في الاعتماد على اللاعبين المحليين الرئيسيين لتطوير حلول خاصة بالسوق وإقامة علاقة ثقة طويلة الأمد مع المستخدمين النهائيين. وبفضل التقدم في الذكاء الاصطناعي، أصبحت الترجمة الآلية جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرقمي. نريد أن نشارك تقنياتنا ومعرفتنا بالذكاء الاصطناعي مع الخبراء المحليين لتطوير حلول ابتكارية لحالات الاستخدام المتغيرة باستمرار.””، كما قال جان سينيلارت، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيستران.

هدف فابكوتيكفي الشراكة مع سيستران يتمثل في استكمال عروض خدماتها من خلال تقديم أحدث تقنيات الترجمة الآلية لعملائها استنادًا إلى التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

“تشير شراكتنا مع سيستران إلى التزامنا تجاه عملائنا بالبقاء في طليعة التكنولوجيا والمساعدة في زيادة تبني التقنيات الذكية من قبل الشركات الكويتية”، كما قال مازن بو ديااب، المدير العام لشركة فابكوتيك.

بناءً على نجاحها في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ بفضل برنامج شركاء الأعمال، الذي يضم أكثر من 50 شريكًا في جميع أنحاء العالم، ستعزز سيستران وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال هذه الاتفاقية الجديدة.

حول سيستران

مع أكثر من 50 عامًا من الخبرة في تقنيات الترجمة، تعتبر سيستران رائدة في أعظم الابتكارات في هذا المجال، بما في ذلك بوابات الترجمة الأولى على شبكة الإنترنت وأول محركات الترجمة العصبية التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية للشركات والمؤسسات العامة.

توفر سيستران لمستخدمي الأعمال حلول ترجمة آلية متقدمة وآمنة في مجالات مختلفة مثل: التعاون العالمي، وإنتاج المحتوى متعدد اللغات، ودعم العملاء، والتحقيق الإلكتروني، وتحليل البيانات الضخمة، والتجارة الإلكترونية، وما إلى ذلك.

تقدم سيستران حلاً مخصصًا بهندسة مفتوحة وقابلة للتطوير تتيح التكامل السلس في تطبيقات الطرف الثالث الحالية والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.subex.com.

حول فابكوتيك

فابكوتيك في شركة رائدة في تقديم حلول الأعمال المتكاملة المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المخصصة والشاملة عبر التكنولوجيا الرائدة. إذ يقع مقرها في الكويت، في قلب الخليج، ومع سهولة وصول إلى مراكز الأعمال الرئيسية في الشرق الأوسط وخارجها، تتمتع فرق فابكوتيك المتخصصة بالتجربة والخبرة لتقديم أفضل حلول تكنولوجيا المعلومات لكل من المؤسسات العامة والخاصة.

تستخدم فابكوتيك كفاءاتها من خلال معرفة الصناعة الرأسية والاعتماد الدولي لخدمة عملائها في جميع أنحاء المنطقة.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.fapcotech.com/.

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