‫شركة ZTE تطرح في الأسواق أربعة موديلات من سلسلة الهواتف الذكية الجديدة Blade V40

شنتشن، الصين، 7 مارس 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ZTE (رمز التداول في بورصة هونج كونج: 0763، وفي بورصة شنتشن: 000063)، وهي شركة دولية كبرى متخصصة في حلول الاتصالات السلكية واللاسلكية، والحلول التقنية لإنترنت الهواتف المحمولة للأفراد والشركات، عن إطلاق سلسلة الهواتف الذكية الجديدة ZTE Blade V40؛ وذلك يوم 28 فبراير 2022 في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 (MWC 2022). وتضم سلسلة الهواتف الذكية الجديدة أربعة موديلات وهي: ZTE Blade V40 5G، وZTE Blade V40 Pro، وZTE Blade V40، وZTE Blade V40 Vita. وقد جذبت هذه الموديلات الأربعة الرائعة الكثير من الاهتمام بفضل إمكانياتها المتنوعة وأدائها فائق القوة.

هاتف ZTE Blade V40 5G المزوّد بهوائي من نوع (5 G Super Antenna 3.0 ) هو الأسرع والأكثر استقرارًا والأكثر ذكاءً

في عصر شبكات الجيل الخامس (5G)، دخل الإنترنت المحمول رسميًا إلى نطاق التردد المرتفع وانخفاض درجة تأخر زمن الاستجابة، لذا يستدعي نمط الحياة العصرية استخدام هاتف ذكي بإمكانيات قوية؛ حيث يحتاج المستخدمون إلى إشارات عالية السرعة ومستقرة لتحسين تجربتهم على الإنترنت والاستمتاع ببدائل ذكية في عصر شبكات الجيل الخامس (5G). وخلال مؤتمر MWC 2022، أطلقت شركة ZTE الهاتف الذكي ZTE Blade V40 5G ذي الأداء الممتاز على شبكات الجيل الخامس (5G).

ومثل جميع هواتف ZTE، يتميّز هاتف ZTE Blade V40 5G بأدائه العالي، كما أنّه مزوّد بمعالج 7nm ثماني النواة (octa-core 5G)، وهوائي 5G فائق مقترن بنظام هوائي متكامل وتقنية إشارة مرجعية سبرية (SRS)، كما يتمتع الهاتف بسرعة أداء سواءً مع شبكات الجيل الرابع أو الخامس أو شبكات الواي فاي. وستوفر جميع هذه الإمكانات والميزات للهاتف سرعات تحميل أعلى وشبكات أكثر استقرارًا وتجربة استخدام أكثر ذكاءً.

هاتف ZTE Blade V40 Pro -المزوّد بتقنية شحن سريع بقدرة 65 وات وتصميم إنسيابي بسمك 8,3 مم- يجمع بين ميزات الأداء القوي والمظهر الجذاب

يرغب الجميع حاليًا في اقتناء هواتف ذكية تتمتع بمظهر جذاب وتكون مزوّدة بشبكة عالية السرعة وتقنية شحن سريع؛ وجميع هذه الميزات متوفرة في هاتف ZTE Blade V40 Pro الجديد. فهذا الهاتف مزوّد بتقنية شحن فائق السرعة بقدرة 65 وات وبطارية عالية السعة (بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة) وتقنية ZTE الذكية لتوفير الطاقة، والتي تمكّن العملاء من استخدام الهاتف لمدّة طويلة دون الحاجة إلى بطاريته.

كما يتميّز هاتف ZTE Blade V40 Pro بمظهر شديد الجاذبية؛ حيث يبلغ سمكه 8,3 مم، كما أنّه يتميّز بتصميم انسيابي يُضفي عليه مظهرًا رائعًا. ويأتي هذا الهاتف الجديد بشاشة AMOLED يبلغ مقاسها 6,67 بوصات مزوّدة بعمق لوني 8 بت ومجموعة ألوان واسعة DCI-P3 تجعل ألوان الشاشة أكثر تنوعًا وثراءً، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ذات تصميم بسيط بحلقة مزدوجة حول عدستها. ويتوفر هاتف ZTE Blade V40 Pro بلون أزرق-وردي متداخل مُذهل؛ وهذا المزيج اللوني الساحر يمنح الهاتف مظهراً أنيقًا وشبابيًا.

هاتف ZTE Blade V40 … هاتف مثالي مزوّد بشاشة فائقة الدقة ( FHD +) وكاميرات ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل

تُستخدم الاتصالات المرئية في الوقت الحالي على نطاق واسع؛ لذا يحرص عشاق الهواتف الذكية دائمًا على اقتناء هواتف مزوّدة بشاشة كبيرة وكاميرات عالية الدقة؛ وهو ما يوفره لهم هاتف ZTE Blade V40، فهذا الهاتف مزوّد بشاشة كبيرة وفائقة الدقة من نوع FHD + hole-punch التي حظيت بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، وتأتي هذه الشاشة بمقاس 6,67 بوصات، وهو ما يسمح بتوفير نسبة شاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 92,1% ويوفر للمستخدمين تجربة مشاهدة رائعة للألعاب ومقاطع الفيديو.

وبالنسبة لكاميرات الهاتف، فهي تأتي مواكبة للتفضيلات الحالية للمستخدمين، فهذا الهاتف الجديد مزوّد بكاميرات ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل يمكن التبديل بين عدساتها وضبطها على النحو المطلوب بسهولة، بالإضافة إلى عدسة ماكرو 4 سم، وكاميرا عميقة، وإعدادات HDR تلقائية. وهذه الكاميرات مدعومة بتقنيات ذكاء اصطناعي، وهو ما يُمكّن المستخدمين من التقاط صور “سيلفي” بدقة 8 ميجابكسل. كما تُتيح هذه الكاميرات التقاط صور فوتوغرافية عالية الجودة باستخدام التقنيات نفسها ودون الحاجة إلى إجراء أيّ معالجة للصور لاحقًا.

هاتف ZTE Blade V40 Vita … هاتف مذهل مزوّد بشاشة عالية الدقة متعدّدة الطبقات ( HD+ waterdrop ) وبطارية ذات سعة عالية وعمر طويل

الموديل الآخر الجديد في سلسلة هواتف ZTE Blade V40 هو هاتف ZTE Blade V40 Vita؛ ويأتي هذا الهاتف بشاشة كبيرة للغاية وعمر بطارية طويل. وهذا الهاتف الجديد مزوّد بشاشة عالية الدقة متعدّدة الطبقات (HD+ waterdrop) بمقاس 6,745 بوصات، مع نسبة شاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 91٪، وهو ما يجعل منه الهاتف الأفضل في فئته. وجميع هذه الإمكانات توفر للهاتف تأثيرًا بصريًا قويًا وميزات محسّنة تُتيح لمستخدميه الاستمتاع بدقة صورة عالية وصوت واضح قوي.

وبالنسبة لعمر البطارية، يأتي هاتف ZTE Blade V40 Vita مزوّدًا ببطارية عالية السعة (بسعة قصوى 5100 مللي أمبير في الساعة)، وشاحن سريع 22,5 واط ، ونظام ذكي لتوفير الطاقة. وبفضل عمر البطارية الطويل وتقنية الشحن السريع ونظام توفير الطاقة، يمكن استخدام الهاتف بشكل جيد لمّدة طويلة جدًا دون الحاجة إلى إعادة شحن بطاريته. وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الذاكرة الفلاشية (UFS 2.2) على تفوق أداء الهاتف على العديد من الهواتف المحمولة الأخرى.

تسعى شركة ZTE دائمًا إلى استخدام تقنيات ذكية لمواصلة جهودها في الابتكار وتحقيق إنجازات تُسهم في تطوير قطاع الهواتف الذكية. ومن خلال إصدارها الأخير لسلسلة هواتف ZTE Blade V40، تُتيح الشركة للمستخدمين الاستمتاع باستخدام منتجات رائعة التصميم مزوّدة بتقنيات الجيل الخامس (5G)، وميزات الشحن السريع، والشاشات الكبيرة عالية الدقة، بالإضافة إلى البطاريات ذات العمر الطويل. وبفضل تصميمها الرائع وأدائها القوي الفريد، ستُلبي هواتف هذه السلسلة الاحتياجات المختلفة للمستخدمين إلى أقصى حد.

واعتبارًا من أبريل 2022، سيتمّ إطلاق سلسلة ZTE Blade V40 بشكل متتابع وإتاحتها في جميع الأسواق حول العالم، بما في ذلك سوق الهواتف المحمولة، والسوق المفتوح، ومنافذ البيع التقليدية، ومنافذ البيع عبر الإنترنت.

للتواصل: مارغريت ما

بريد إلكتروني: ma.gaili@zte.com.cn