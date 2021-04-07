شركة XELS، منصة البلوكتشين الواعية بيئيا لشراء وتداول ائتمانات الكربون تدرج نفسها على بيتركس غلوبال

الشركة الناشئة تزود الأعمال والأفراد بإمكانية الوصول إلى سوق لامركزي للكربون يتميز بالبديهية والشفافية والخلو من الاحتيال.

طوكيو, 7 نيسان/أبريل 2021 /PRNewswire/ — أدرجت شركة XELS، وهي شركة ناشئة تعمل على معالجة تغير المناخ من خلال زيادة المشاركة والشفافية في أسواق الكربون، رمز XELS على Bittrex Global اليوم. ستزود XELS كلاً من الشركات والأفراد بالوصول إلى منصة تعويض الكربون القائمة على شبكة بلوكتشين، التي تركز في البداية على ائتمانات تعويض الكربون الرمزية الطوعية. وقد أصبحت هذه الائتمانات جذابة بشكل متزايد للشركات التي تريد أن تظهر للمستهلكين أنها جادة في الحد من بصمة انبعاثات الكربون الخاصة بها.

منذ ولادة أسواق الكربون في أعقاب بروتوكول كيوتو واتفاقية باريس، أعاق الاحتيال فعالية مبيعات وتداول ائتمانات الكربون. يبيع عاملون سيئون أحيانًا ائتمانات مزيفة أو منتهية الصلاحية، وقد أدت “إاعادة تدوير” الاحتيال إلى مضاعفة بيع الائتمانات غير المنتهية الصلاحية. أسواق الكربون هي حالة الاستخدام المثالية لتقنية دفتر التوزيع على بلوكتشين، حيث لا يمكن تعديل المعاملات أو عكسها أو تكرارها. يمكن أيضًا “حرق” أرصدة الكربون المرمزة، من خلال ترميز المعاملات العامة التي تثبت أنه تم إيقاف العمل بها إلى الأبد.

يوضح تاكيشي نوجيما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة XELSبالقول: “نعتقد أن اللامركزية هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعمل بها أسواق الكربون بفعالية.” “ستمكن XELS الصناعة من الاحتفاظ بسجلات مفتوحة وشفافة – من التوليد، إلى البيع، إلى إنهاء التعامل بها. إن تسهيل تعويض الكربون بشفافية على الشركات دون خوف من الاحتيال سيجعلها أكثر استعدادًا لمكافحة الاحتباس الحراري، وسيؤدي ذلك إلى توليد المنافع بالنسبة إلى ثقة المستهلك في أن هذه الشركات عازمة حقًا على إحداث فرق من أجل البيئة “.

ستكون XELS موجودة كمنصة مرمزة سيتم استخدامها للوصول إلى مجموعة مستقبلية من العملات المستقرة المربوطة بمختلف أرصدة تعويض الكربون الطوعية القياسية في الصناعة. في المستقبل، تسعى الشركة أيضًا إلى تقديم ائتمانات “امتثال”، التي يتم تنظيمها بشكل كبير بموجب الاتفاقيات التجارية ووعود الحد الأقصى لتوليد الكربون من الدول. اليابان متخلفة عن الدول الأوروبية في هذا الشأن، حيث تضطر الشركات إلى شراء ائتمانات الامتثال لتجنب الضرائب الباهظة. وتجري XELS بالفعل محادثات مع العديد من الشركات المدرجة في اليابان التي تحرص على الانضمام إلى هدف رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا للوصول إلى صافي انبعاثات محلية صفرية بحلول العام 2050.

بينما ستكون XELS موجودة برمز ERC20 عند الإطلاق، فإن الشركة تدرك المخاوف المحيطة باستهلاك الطاقة المرتفع المرتبط بـعملتي إيثيريوم وبيتكوين وغيرهما من العملات المشفرة. في وقت لاحق من هذا العام، ستنتقل XELS إلى سلسلة بلوكتشين الخاصة المنخفضة الطاقة التي طورتها الشركة منذ العام 2017. تتبع شبكة XELS أسلوب إثبات الحصة الهجين وإثبات العمل، مع تمكين المستخدمين من تشغيل عقدة كاملة على كمبيوتر محمول أساسي دون الحاجة إلى أجهزة تعدين إلكتروني تستهلك الكثير من الطاقة.

XELS، ومقرها في طوكيو وهونغ كونغ، هي عضو في تحالف سلسلة المناخ.

تعرف على المزيد حول (XELS) على www.xels.io .

للاستفسارات الإعلامية عن XELS ، يُرجى الاتصال بـ: pr@xels.io

إذا كنت شركة أو شخصا معنيا بالوصول إلى سوق الكربون اللامركزي للمستقبل مع XELS ، يرجى الاتصال: offset@xels.io