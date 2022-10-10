‫شركة Shanghai Electric تحتفل بالذكرى السنوية الـ 120 – لتسريع الانتقال إلى حلول خضراء ومنخفضة الكربون

شنغهاي، 10 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — اختتم منتدى قمة تكامل الطاقة من أجل مستقبل ذكي للأعمال، الذي استضافته شركة مجموعة Shanghai Electric المحدودة ( Shanghai Electric ) كجزء من احتفال الذكرى السنوية 120، بنجاح في شنغهاي في 26 سبتمبر 2022.

في هذه اللحظة الحاسمة والتاريخية للشركة، واستجابة للإلحاح العالمي للحد من انبعاثات الكربون، تقوم Shanghai Electric بتحويل جميع قطاعات أعمالها إلى شكل منخفض الكربون. ويتحقق ذلك من خلال تعزيز قدرة نظم الطاقة والمعدات الجديدة، ومن خلال تطوير مزيج أمثل من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في خطوة لدعم تطوير نظام بيئي حديث للطاقة.

قال ليو بينغ، مدير ورئيس مجموعة Shanghai Electric ، في المنتدى إنه على مدى السنوات الـ 120 الماضية، شرعت الشركة في رحلة مبتكرة لتمكين العالم من خلال الجهود المبذولة لتوسيع أعمالها الرئيسية سعيًا لتحقيق التعاون والتنمية المتكاملة المربحة للجانبين.

“طوال هذه الرحلة، تطورت Shanghai Electric لتصبح مثالًا رئيسيًا لما يمكن القيام به لتمهيد الطريق أمام الصين لتصبح مزودًا رئيسيًا للمعدات المتطورة للعالم. وقال ليو بينغ إن التطور سمح للشركة بالانتقال من كونها لاعبًا رئيسيًا في فضائها إلى كونها تمثل أقرانًا داخل البلد أثناء سعيهم الجماعي لتصدير معدات وتقنيات ذات مستوى عالمي”.

حققت Shanghai Electric العديد من الإنجازات القياسية في الداخل والخارج. استنادًا إلى القدرات ونقاط القوة الحالية، تتوقع الشركة أن تعطي دورًا كاملًا لمزاياها التنافسية الأساسية الثلاث – التصنيع المتطرف والخدمات المتكاملة والقدرة التنافسية للمواهب – لبناء ثلاث منصات مترابطة رائدة في الصناعة تغطي المعدات الأساسية والأنظمة المتكاملة ورأس المال الصناعي، مما يحرك ما هو على الطريق الصحيح ليصبح اتجاه التطوير الرائد على مدى السنوات الـ 120 المقبلة.

تعد Shanghai Electric حاليًا واحدة من المنتجين القلائل في جميع أنحاء العالم الذين يغطون جميع فئات معدات الطاقة. ينتج قطاع الطاقة أكثر من 80% من إجمالي انبعاثات الكربون في الصين، مما يجعله أكبر عائق أمام الصين لتحقيق هدف ذروة الكربون وحيادية الكربون.

منذ عام 2021، مع ارتفاع وتيرة الظواهر الجوية الشديدة، إلى جانب تكثيف التوترات حول إمدادات الطاقة العالمية، شهدت العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد نقصًا في الطاقة، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للصابورة الحرارية. وفي خضم الانتقال الهائل من أنواع الوقود الأحفوري المستقرة إلى أنواع الطاقة البديلة المتطايرة، هناك توافق في الآراء بين المشاركين على أن تحقيق هدف الحد من انبعاثات الكربون على أساس ضمان أمن الطاقة سيشكل التكامل بين مصادر الطاقة المتعددة أفضل حل للتنمية المتكاملة لمصادر الطاقة التقليدية والمتجددة على المدى الطويل.

أشار تشن غانجين، عضو لجنة الحزب ونائب رئيس شنغهاي إلكتريك، إلى أن هيكل الطاقة في الصين قد شهد تغييرًا كبيرًا على مدى العقد الماضي، مع زيادة نسبة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المثبتة بشكل كبير، في حين انخفضت حصة طاقة الفحم إلى نصف الإجمالي، وعادت الطاقة النووية لتصبح بديلًا قابلًا للتطبيق ينمو باطراد. أدى ازدهار مصادر الطاقة المتجددة إلى دفع تخزين الطاقة إلى فترة من التطور السريع. ومع ذلك، نظرًا للعشوائية والتقطع، فإن توصيل شبكة الطاقة المتجددة على نطاق واسع وبنسبة عالية سيشكل تحديات خطيرة للتشغيل الآمن والمستقر للشبكة.

وأضاف تشين، عند الحديث عن المشهد الصيني للنظام البيئي للطاقة، أن استهلاك الفرد للطاقة في الصين منخفض نسبيًا عند مقارنته بالبلدان والمناطق الأخرى في جميع أنحاء العالم، مما يدل على إمكانات هائلة للنمو في أسواق الطاقة والمعدات ذات الصلة. تلتزم Shanghai Electric بالمساعدة في تلبية احتياجات النظام البيئي الصيني للطاقة من حيث توليد الطاقة ونقلها وتخزينها وبيعها.

وتعمل المجموعة على تعظيم جهودها في تعزيز نمو المعدات التقليدية والبديلة التي تعمل بالطاقة بينما يواصل البلد السعي إلى تحقيق أهداف الذروة الكربونية والحياد الكربوني. وقد أثبتت شركة شنغهاي للكهرباء قدراتها التقنية في مجالات الطاقة النظيفة والفعالة للفحم، والطاقة النووية المأمونة والحديثة، فضلًا عن التنظيم الفعال والمرن للغاز والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد المجموعة من الابتكارات التكنولوجية لتعزيز محفظتها من المعدات التي تعمل بالطاقة الريحية والشمسية والتخزين والهيدروجين وحلول التخزين، مع تسريع التحول واستكشاف سيناريوهات تطبيق إضافية لمعدات الشبكة الذكية القوية.

واستنادًا إلى معدات الطاقة التنافسية الحالية، أحرزت شركة شنغهاي للكهرباء تقدمًا كبيرًا في تنفيذ حلول نظامية جديدة لتكامل الطاقة التي تعمل بالفحم وتخزين الطاقة؛ وتكامل شبكة المصدر والحمولة والتخزين؛ وتكامل الهيدروجين الأخضر والمواد الكيميائية. علاوة على ذلك، مع التحول المستمر في الطاقة، تغتنم المجموعة فرصًا جديدة في قطاع تخزين الطاقة ببطاريات الفاناديوم المعروفة بمستوى عالٍ من السلامة وقابلية التوسع العالية السعة والعمر الطويل.

وتمشيًا مع أهداف الذروة الكربونية والحياد الكربوني، تبذل شركة شنغهاي للكهرباء جهودًا لإرساء وجود في ما يسمى “4+2+ X ” (حيث يشير الرمز “4” إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين؛ ويشير الرمز “2” إلى المعدات الصناعية الذكية والمعدات الطبية المتطورة؛ ويشير الرمز “ X ” إلى الفرص الجديدة في قطاع الطاقة) مع التركيز على دعم خفض انبعاثات الكربون في الطاقة والصناعة بشكل متضافر بهدف إنشاء نظام جديد شامل للطاقة وحل متكامل للمجمعات الصناعية الخضراء والمنخفضة الكربون.

من خلال الاستفادة من قدراتها المثبتة في المعدات التقليدية التي تعمل بالطاقة، تخطط شنغهاي إلكتريك لتعزيز استثماراتها في المعدات والتقنيات المبتكرة التي تنطوي على الطاقة الريحية والشمسية والكهربائية والحرارية وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى إمدادات الطاقة والشبكة والحمولة وتخزين الهيدروجين لتصبح في المقدمة في الرحلة نحو تحقيق أهداف ذروة الكربون والحياد الكربوني، إلى جانب إنشاء معدات بديلة تعمل بالطاقة ومعدات متطورة آلية.

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