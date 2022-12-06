‫شركة ORYX الناشئة تحدث تغييرًا جذريًا في القطاع القانوني،

استقطاب 30 عميل ً ا مؤس ّ سي ً ا وصفقات تفوق قيمتها (1) مليار دولار أمريكي في الربع الأول

إطلاق خدمة التمثيل القانوني لقاء رسوم ثابتة على المعاملات الكبيرة للعملاء من المؤسسات

تقديم نموذج اقتصاد العمل الحر إلى كبار المدراء عبر استشارات استراتيجية على أساس مرن

DUBAI, UAE, 6 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — ، الإماراتالعربيةالمتحدة:أُطلقتا ليومرسميًاشركةOryxفيدولةالإمار اتالعربيةالمتحدة؛ وهيشركةاستشاريةأحدثتتغييرًاجذر يًافيقطاعهامنخلالنهجالرسومالثا بتةوالجزئية. فبعدتعاملهامعأكثرمن 30 عميلًا، يظهرجليًاالطلبالكبيرالكامنلدى

المؤسسات المالية والمؤسساتية رفيعة المستوى على نماذج مرنة من هذه الخدمة .

أس ّ ست ناتالي بويد شركة Oryx Law في المملكة المتحدة في عام 2018 وهي تعمل في الغالب مع عملاء في منطقة الشرق الأوسط . وقادها النجاح العالمي لهذا النموذج إلى تأسيس شركة Oryx للإستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وحصلت على ترخيص لممارسة العمل في أبو ظبي ، جنب ً ا إلى جنب مع فانيسا أبرنيثي ، شريكتها في تأسيس الشركة ، وهما تعملان مع ً ا على افتتاح مكتب جديد في دبي .

وعل ّ قت ناتالي بويد ، الشريكة المؤس ِّ سة ، قائلة : “ منذ تأسيس المكتب في يوليو ، تجاوزت قيمة الصفقات التي تعاملنا بها (1) مليار دولار أمريكي . لقد شهدنا طلب ً ا كبير ً ا على كلا النوعين من خدماتنا ، سواء ً من دولة الإمارات العربية المتحدة أو من المنطقة ، وهذا يعد ّ علامة واضحة على أن القطاع جاهز ٌ للتغيير “.

أما بالنسبة إلى المؤسسات الكبيرة التي تبحث عن دعم مخصص لمعاملة معي ّ نة ، فيعمل كبار المستشارين في Oryx مباشرة ً مع الفريق الداخلي والأطراف المعني ّ ة التي تشمل مكاتب محاماة أ ُ خرى أو مؤسسات دولية ، مما يوف ّ ر متابعة دائمة للمعاملة على مدار الساعة من أحد الشركاء الرئيسيين مقابل رسوم ثابتة .

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للعملاء الاستعانة بخدمات Oryx كمستشار عام داخلي على أساس جزئي . فمن خلال العمل بشكل وثيق مع المؤسسين لتقييم متطلباتهم ، تعمل شركة Oryx كمستشار عام لعدد محدد من الأيام في الأسبوع بدلا ً من العمل بدوام كامل ، وغالب ً ا ما يكون هذا العمل عن ب ُ عد . بالتالي ، ستتمكن المؤسسة من الحصول على خدمة استشارية استراتيجية لفريقها من كبار المدراء ، من دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين .

كما تقدم Oryx استشارات بشأن خدمات مختلفة مثل جاهزية الشركة للطرح العام الأولي ، وحلول ً ا لمجالس الإدارة بما في ذلك معالجة اختلال التنوع على المستوى الإداري .

وعل ّ قت فانيسا أبرنيثي ، الشريكة المؤس ِّ سة قائلة : “ أدى التحول العالمي في كيفية النظر إلى العمل عن ب ُ عد والخدمات الجزئية إلى زيادة الطلب على حلول أكثر مرونة ، خاصة من العملاء في هذه المنطقة . كما أتوقع أن تساهم التغييرات الأخيرة في تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في تسريع نمو هذا النموذج ، حيث لم يعد كبار المستشارين بحاجة إلى البنية التحتية لشركة محاماة كبيرة للعمل “.

في نهاية الربع الأول من بدء عملياتها ، ضم ّ ت قاعدة عملاء Oryx أكثر من 30 عميل ً ا من المؤسسات ومنها أفضل البنوك في منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركات إدارة الأصول والصناديق ومؤسسات ومكاتب عائلية وشركات محاماة ، معظمها ذو حضور عالمي .

كما وأشار فيشال سريفاستافا ، رئيس الاستثمارات لدى ‘ التعاونية ‘: “ يمنحني العمل مع Oryx الطمأنينة بأنني على اتصال مباشر ودائم مع أحد كبار الخبراء الذين يستثمرون في علاقة طويلة الأمد مع شركتنا ، وأعلم أن العمل لن يتم تسليمه إلى عضو مبتدئ في الفريق . وهذا ينعكس إيجاب ً ا على قدرتي في تقييم التكلفة القانونية بمزيد من السهولة والمرونة ، والتركيز على تنمية الأعمال وتطوير المهارات الداخلية لفريقنا ، مع المحافظة على جودة الاستشارات القانونية التي يمكنني الوصول إليها في أي وقت “.

وقالت صالحة عثماني ، رئيسة مجلس إدارة 100 Women in Finance ( فرع الشرق الأوسط ): “ بصفتنا رئيس فرع الشرق الأوسط لـ 100 Women in Finance ، نحن سعداء حق ً ا بالمبادرات التي قامت بها Oryx ، والتي تقدم نماذج عمل مرنة تشجع النساء المهنيات على العودة إلى مناصب عليا . وت ُ عد خدمات الاستشارة العامة الجزئية التي تقدمها Oryx مكان ً ا مثالي ً ا للنساء في مناصب تنفيذية للحفاظ على حياتهن المهنية وتطويرها ، حيث تمكنهن من البقاء في القوى العاملة لفترة أطول . وبالتالي ، نحن نتطل ّ ع إلى تقديم الدعم الكامل لـ Oryx .”

www.oryx-consultants.com

حول Oryx

تم إنشاء Oryx لتقديم بديل للطريقة التقليدية التي تحصل من خلالها الشركات على المشورة والخدمات القانونية.

تقوم المؤسسات الكبيرة التي تبحث عن دعم واسع متخصص في معاملة معينة بتوظيف Oryx للعمل مباشرة مع الفريق الداخلي والأطراف المعنية ، مثل شركات المحاماة الأخرى أو المؤسسات الدولية . توفر هذه الخدمة متابعة للمعاملات على مدار الساعة من أحد الشركاء الرئيسيين مقابل رسوم ثابتة . يمكن للعملاء الاستعانة بخدمات Oryx كمستشار عام داخلي على أساس جزئي . من خلال العمل الوثيق مع المؤسسين لتقييم متطلباتهم ، يمكن لشركة Oryx العمل كمستشار عام لعدد محدد من الأيام في الأسبوع بدلا ً من العمل بدوام كامل ، وغالب ً ا ما يكون هذا العمل عن ب ُ عد . بالتالي ، ستتمكن المؤسسة من الحصول على خدمة استشارية استراتيجية لفريقها من كبار المدراء ، من دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين .

أتت Oryx نتيجة النجاح الذي حققته شركة Oryx Law ، التي تأسست في المملكة المتحدة في عام 2018، وهي تعمل في الغالب مع عملاء في منطقة الشرق الأوسط . وأدى نجاح النموذج إلى إنشاء شركة Oryx للاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مرخ ّ صة للعمل في أبو ظبي ، ومن المتوق ّ ع افتتاح مكتب لها في دبي في الربع الرابع من عام 2022.

ناتالي بويد هي شريكة عالمية سابقة في مجال الخدمات المالية وتتمتع بخبرة واسعة في التمويل المنظم والتمويل الإسلامي ، وهيكلة الصناديق المختلطة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وتنظيم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . أما عن فانيسا أبرنيثي ، فهي محامية في مجال المعاملات والخدمات المالية وتمتلك خبرة كبيرة على مستوى الشركاء لدى مكاتب المحاماة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تتمتع بخبرة واسعة مع مكاتب عائلية بارزة .

وهما تتمتعان مع ً ا بأكثر من 50 عام ً ا من الخبرة العالمية في العمل على صفقات رفيعة المستوى ودعم بعض المؤسسات الرائدة في المنطقة .