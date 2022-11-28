‫شركة KlasJet تُضيف Boeing 737 BBJ2 إلى أسطولها الحصري

لندن، 24 نوفمبر 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – في عام 2021، بلغت قيمة سوق طائرات الأعمال النفاثة العالمي 25.87 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن تصل إلى 38.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.06 ٪. قام مشغلو طائرات الأعمال النفاثة بتسيير 3.3 مليون رحلة جوية في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وهذا هو الرقم الأعلى في عام واحد بزيادة تتجاوز 7٪ مقارنة بآخر أعلى رقم في عام 2019. وتُظهر إحصائيات الأعمال الخاصة أسطولاً عالميًا يضم 21,929 طائرة مسجلة.

وفي سبيل توسيع محفظة منتجات KlasJet، تقوم شركة الطيران العارض الكائنة في الاتحاد الأوروبي ومقدم خدمات الطائرات والأطقم والصيانة والتأمين “ACMI” بإضافة طائرات الأعمال النفاثة BBJ2، MSN 32971 إلى أسطولها. من المقرر أن تبدأ الطائرة عملياتها في منتصف أبريل 2023 وسيكون مقرها في دبي. وسيكون وكيل المبيعات العامة لهذه الطائرة هو مكتب Chapman Freeborn في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعد طائرة Boeing 737 BBJ2 إضافة رائعة لأسطول طائرات KlasJet الحصري حيث من المقرر أن تلبي الاحتياجات المحددة لكبار العملاء المسافرين في مجموعات أصغر. وفي معرض تعليقها على هذه المناسبة، قالت Rita Domkute، الرئيس التنفيذي لشركة KlasJet “في حين أن طائراتنا الأخرى لكبار الشخصيات من طراز Boeing 737 التي تضم 56-68 مقعدًا تعد رائعة للمجموعات الأكبر، مثل الفرق الرياضية، ووفود رجال الأعمال والوفود السياسية، فإن B737 BBJ2 ستكون خيارًا رائعًا للعائلات الثرية، وممثلي الحكومات، والرؤساء، والأسر الملكية، ووفود رجال الأعمال المهمة. توجد الطائرة حاليًا في مركز مسابقات Avia Solutions Group “JetMS Completion”، حيث سيتم تجديد الجزء الداخلي من الطائرة بالكامل”.

ثمة طلب هائل على خدمات الطيران العارض لطائرات الأعمال النفاثة في جميع أنحاء العالم، حيث تستطيع المجموعات الكبيرة السفر والاستمتاع بكافة مزايا طيران الأعمال: وقت الطيران المرن، والخدمة الفاخرة على متن الطائرة، والمقاعد الخاصة وسعر المقعد المماثل لمقاعد درجة رجال الأعمال في شركات الطيران العادية. وأردفت قائلة: “نخطط أن تسمح لنا طائرة B737 BBJ2 المضافة حديثًا بتعزيز مراكزنا في سوق الشرق الأوسط سريع النمو لأن الطائرة النفاثة هي خيار مثالي لكبار الشخصيات ممن يعيشون في المنطقة أو يزورونها بانتظام “.

تعد الطائرة ذات الـ 23 مقعدًا مشروعًا مميزًا حقًا، مع ردهة فسيحة وغرفة نوم على متن الطائرة وحمام. وتواصل قائلة “لقد تم تصميم الطائرة لتلبي احتياجات عملائنا الأكثر رفاهة وتطورًا. لقد تم التخطيط لها مع وضع راحة الركاب ورفاهيتهم في الاعتبار، وقد تم وضع التصميم باستخدام مواد عالية الجودة”.

وفي وقت سابق من هذا العام، أضافت شركة الطيران قائمة خدمات ACMI للركاب، مُعززة أسطول شركتها الأم Avia Solutions Group المتزايد من مقدمي الخدمات.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات أو ترغب في تحديد موعد مقابلة مع أحد ممثلي KlasJet، يرجى الاتصال بـ Vilma Vaitiekunaite at vilma.vaitiekunaite@aviasg.com أو الاتصال بالرقم +37061112789

نبذة عن KlasJet

KlasJet هي شركة خاصة لتأجير الطائرات النفاثة الحصرية تشتهر بريادتها في توفير رحلات طيران جماعية مصممة حسب الطلب في جميع أنحاء العالم. تعمل KlasJet على تشغيل أسطول من الطائرات النفاثة ذات التصميم الفريد في فيلنيوس بليتوانيا، بالإضافة إلى المطارات في جميع أنحاء أوروبا الغربية والشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط، وتوفر KlasJe الراحة والأمان والاهتمام بالتفاصيل من الصفر.

تُشغل KlasJe 7 طائرات أعمال نفاثة بالإضافة إلى طائرات BBJ Boeing 737 التي تضم 23 إلى 68 مقعدًا. كما تقدم خدمات تأجير الطائرات والأطقم والصيانة والتأجير “ACMI” لشركات الطيران ومشغلي الرحلات في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون تحديات في جداول الرحلات وخطط التوسع وتوفير طائرات احتياطية. يتكون أسطول الشركة المتاح لخدمات تأجير الطائرات والأطقم والصيانة والتأجير “ACMI” من 6 وحدات من طراز Boeing 737-800 — سعة كل منها 189 راكبًا.

KlasJet هي عضو في مجموعة Avia Solutions Group، الرائدة في حلول القدرات الشاملة لشركات طائرات الركاب والبضائع في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها الضخمة من الخدمات المقدمة للعملاء الطائرات والأطقم والصيانة والتأمين “ACMI”، والطيران العارض لنقل الركاب والبضائع، وتأجير الطائرات وتجارتها، وخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة “MRO”، وطائرات رجال الأعمال ومشتريات شركات الطيران لكبار الشخصيات، وتدريب الطيارين والأطقم، وخدمات التوظيف، إلى جانب خدمات تكميلية متعددة تغطي مجموعة واسعة من العمليات ذات الصلة. تدير المجموعة أكثر من 100 مكتب ومرفق إنتاج على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.klasjet.aero و www.aviasg.com

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