‫شركة GWM ORA تعلن عن سيارة Lightning Cat مع التركيز على السلامة

باودينغ، الصين، 2 نوفمبر 2022 /PRNewswire/ — في 31 أكتوبر، أطلقت شركة “GWM ORA” نموذجًا كهربائيًا شاملًا أطلقت عليه اسم سيارة “Lightning Cat” (للسوق الصينية) في الصين، والذي تم الكشف عنه في معرض باريس للسيارات 2022 مؤخرًا.

في حفل الإطلاق، قدم دونغ يودونغ، الرئيس التنفيذي لعلامة ORA التجارية، أبرز مميزات السيارة الجديدة للجمهور. وقد حصل أيضًا على شهادة “تحدي الاصطدام” لأعلى معايير السلامة “CATARC” (مركز أبحاث وتكنولوجيا السيارات الصيني) لسيارة “Lightning Cat” والتي أصدرها تشانغ جينهوان من الجمعية الصينية لمهندسي السيارات.

في وقت سابق، تم اختبار سيارة “Lightning Cat” بواسطة المركز الصيني لتكنولوجيا وبحوث السيارات “CATARC” فيما يخص التدحرج اللولبي عالي السرعة والسقوط. وتم إجراء الاختبار في موقع معتمد من CATARC. وقبل أن يبدأ الاختبار، تم إيقاف تشغيل جميع وظائف القيادة المساعدة الذكية في هذا النموذج. بعد ذلك، تم تشغيلها بواسطة روبوت للركض بسرعة 60 كم / الساعة باتجاه الجسر الحلزوني أحادي الجانب وتسبب ذلك في حادث كبير جعل السيارة تتدحرج بمقدار 540 درجة وسقطت في الحفرة. كان الحد الأقصى للسقوط في الاختبار أكثر من 6 أمتار.

بعد الاختبار، بقي كرسي الركاب في النموذج بحالة جيدة ووفر مساحة كافية للركاب للنجاة من الحوادث. الهيكل داخل حزمة البطارية سليم ولم يلاحظ أي تسرب للكهرباء أو احتراق تلقائي بعد 24 ساعة من ترك السيارة.

سيارة ORA Lightning Cat مصممة بهيكل يشبه القفص. هيكل السيارة مصنوع من الفولاذ عالي القوة. وقد تم اعتماد الفولاذ المتقدم المختوم على الساخن بقوة قصوى تبلغ 2000 ميجا باسكال لأعمدة الطراز A / B. كل هذا يمكن أن يضمن سلامة السيارة والركاب في حالة وقوع حادث.

كما اجتازت بطارية السيارة الآمنة أيضًا 4 اختبارات أمان خاصة من مركز “CATARC” للبطاريات في ظل الظروف القاسية. لم يكن هناك حريق أو انفجار ناتج عن اختبار وخز الإبرة أو الحريق أو أي اختبارات أخرى.

تعد الخصائص الذكية المختلفة للمساعدة في القيادة، والتي تم إيقاف تشغيلها في الاختبار، من أبرز مميزات سيارة ORA Lightning Cat. السيارة مجهزة بنظام مساعدة القيادة الذكي ORA-PILOT 3.0، والذي يمكنه التعرف بذكاء على المركبات والمشاة والدراجات وغيرها من خلال الكاميرات والرادارات. في حالة وجود مسافة غير آمنة من العوائق، يمكن للنظام إصدار إنذار واتخاذ إجراءات الطوارئ تلقائيًا لتقليل المخاطر.

كما تم عرض تصميم الهيكل الخارجي ونظام الطاقة والمميزات الجذابة الأخرى في حفل الإطلاق. ومع التصميم الجمالي الانسيابي للغاية، يتميز النموذج بمعامل سحب أو كبح منخفض للغاية يبلغ 0.22Cd. هذه السيارة مجهزة أيضًا بجناح خلفي كهربائي مهايئ، والذي ينفتح تلقائيًا عندما تزيد السرعة عن 70 كم / الساعة لفصل تدفق الهواء الخلفي بسرعة. تُباع سيارة ORA Lightning Cat بإصدارات مختلفة في السوق الصينية، بما في ذلك إصدار بمحرك كهربائي مزدوج ونظام دفع رباعي، والذي يوفر قوة قصوى تبلغ 300 كيلو وات وأقصى عزم دوران يبلغ 680 نيوتن•متر.

من المتوقع أن تقدم شركة GWM ORA المزيد من النماذج الكهربائية الشاملة عالية الجودة للمستخدمين العالميين، وتوفر تجارب سفر أكثر نظافة وأمانًا وذكاءً.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1935058/GWM_ORA_ Lightning_Cat_Rolled_Out_with_ Emphasis_on_Safety.jpg