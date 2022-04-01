‫‫ شركة EZVIZ تطلق الكاميرا الذكية الجديدة C6 بمساعدة الأسرة على مراقبة أطفالها وحيواناتها الأليفة

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 1 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة EZVIZ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تقنيات المنازل الذكية، عن إطلاق الكاميرا الجديدة C6، وهي أحدث كاميرا مراقبة منزلية ذكية تُنتجها الشركة؛ وذلك لمساعدة الأسر على الاحتفاء بمشاعر الحب والاهتمام بذويهم في شهر رمضان. وقد صمّمت الشركة هذه الكاميرا المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة الآباء والأمّهات وأصحاب الحيوانات الأليفة على الاطمئنان على أبنائهم وحيواناتهم الأليفة في حال انشغالهم؛ حيث تُتيح هذه الكاميرا تصوير جميع ما يحدث في المنزل وتسجيله، كما تُرسل إليهم تنبيهات عند ترصد مرور أشخاص بجوار منازلهم، أو حدوث وثوب للحيوانات، أو صدور أصوات عالية على نحوٍ مفاجئ، وغير ذلك. كما تمكّن هذه الكاميرا الآباء والأمّهات من مراقبة منازلهم وأسرهم عن بُعد عند انشغالهم في أعمالهم، إضافة إلى تلقي مكالمات من أطفالهم وإشعارات عبر الهواتف المحمولة، ومراجعة أيّ صور أو مقاطع فيديو التقطتها الكاميرا أو سجّلتها.

إطلاق حملة Capture moments of love

تمثل التجمّعات الأسرية وتجمّعات الأصدقاء جزءًا أساسيًا من الأجواء الرمضانية المميّزة. وقد صُمّمت كاميرا C 6 لتحقيق فكرة “أن نظل معًا دائمًا”، حيث يمكن استخدام هذا الكاميرا في أيّ منزل عربي عصري كجهاز ذكي لمراقبة الأطفال الرضّع أو الحيوانات الأليفة. وللمساهمة في تحقيق هذه الفكرة أيضًا، أطلقت شركة EZVIZ حملتها # CaptureMomentsOfLove على الإنترنت لتعزيز روابط الحب والموّدة بين أفراد الأسرة الواحدة في منطقة الشرق الأوسط. ويمكن لمستخدمي الكاميرا مشاركة صور ومقاطع فيديو للحظات ثمينة لا تنسى لأطفالهم وحيواناتهم الأليفة تحت اسم # CaptureMomentsOfLove على حساب الشركة الرسمي على إنستغرام @ ezviz_mena والدخول في سحب للفوز بالكاميرا الجديدة.

تتميّز كاميرا C6 الجديدة بتصميمها الجذاب وحجمها الصغير وبإمكانية تحريكها وإمالتها في أيّ اتجاه لعرض أيّ مساحة داخل المنزل عرضًا بانوراميًا، كما تُتيح الكاميرا تصوير جميع التفاصيل بدقة تزيد على 2000 بكسل ( 2K+ ). وباستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي المتطوّرة الخاصّة بشركة EZVIZ ، يمكن لكاميرا C6 رصد حركة أيّ شخص أو حيوان أليف وتسجيلها، وبعد ذلك تُرسل تنبيهات إلى مستخدميها لتجنيبهم الانشغال بمتابعة البث المباشر للكاميرا باستمرار. وبفضل تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعمل بها، يمكن للكاميرا رصد حركة أيّ جسم وتتبعه؛ وهو ما يمكّنها من تصوير أيّ جسم يمر أمامها من المرّة الأولى وتسجيله بوضوح، سواء كان طفلًا صغيرًا أم قطة تطارد ذيلها.

والميزة الأهم هي أنّ كاميرا C6 مزوّدة بتقنية مبتكرة لرصد الأصوات العالية التي تصدر على نحوٍ مفاجئ، مثل صوت بكاء طفل أو كسر مزهرية. وبالنسبة للأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية خاصّة، يمكن للكاميرا اكتشاف أيّ إشارات تلويح باليد يقوم بها هؤلاء الأطفال، وبدء مكالمة فيديو مع الهاتف المحمول لمستخدم الكاميرا.

هل ترغب في أن تكون أول الفائزين بكاميرا EZVIZ C6 ؟ يمكنك الآن مشاركة صور ومقاطع فيديو للحظات السعادة والمرح مع أطفالك أو حيواناتك الأليفة تحت وسم # CaptureMomentsOfLove على حساب الشركة الرسمي على إنستغرام @ ezviz_mena والدخول في سحب للفوز بالكاميرا الجديدة.

رابط الصورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1765450/image_1.jpg