‫شركة Dante Labs تحصل على منحة من الحكومة الإيطالية لإجراء دراسة استرشادية للتشخيصات المختبرية الثورية التي تحمل العلامة الأوروبية “CE-IVD”، وهي عبارة عن اختبار للمواطنين قائم على السلسلة الجينومية الكاملة لإحدى دول مجموعة السبعة، إيذانًا بعهد جديد في الجينومات السريرية

نيويورك، 10 مايو 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — يسُر شركة Dante Labs، وهي شركة رائدة عالميًا في الجينوم والأجهزة الدقيقة، الإعلان عن أن وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية قد اختارت شركة Dante لتطوير وإجراء دراسة استرشادية لأول تشخيصات مختبرية متكاملة تحمل العلامة الأوروبية، والتي تتمثل في اختبار معتمد سريريًا للسلسلة الجينومية الكاملة للمواطنين في إيطاليا، على أن يطلق عليه اختبار Dante Citizen Test.

يتمثل الهدف من المشروع في طرح السلسلة الجينومية الكاملة إلى جانب تقارير سريرية حول الرعاية الطبية القياسية في مستشفيات البلد ونظام الرعاية الصحية وهو الخطوة الأولى لطرح السلسلة الجينومية الكاملة في نظام الرعاية الصحية الوطني لإحدى البلدان الأوروبية وبلدان مجموعة السبعة. سوف يستفيد الاختبار من برامج Extensa المملوكة لشركة Dante لإعداد التقارير حول الجينوم الكامل والبيانات الطبية وتفسيرها وتحليلها.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال Andrea Riposati، الرئيس التنفيذي لشركة Dante Labs: “سوف تصبح السلسلة الجينومية الكاملة السريرية في النهاية حلاً قياسيًا في نظم الرعاية الصحية العامة، ليس كحل ترفيهي لعدد قليل من الأشخاص لكن كحل مناسب لجميع المواطنين، بفضل اختبار Dante Citizen Test”. وأضاف: “إن الاستخدام الفعال للسلسلة الجينومية الكاملة في الرعاية السريرية القياسية يتطلب الإتقان في تفسير المعلومات الطبية على نطاق واسع ودمجها. وهذا ما نفعله في Dante. والآن، ومن خلال الشراكة مع الحكومات الاستشرافية، مثل إيطاليا، يمكننا التأثير على ملايين المرضى على مستوى العالم”.

سوف يُشرف على هذا المشروع المبتكر مجلس الجينوم الطبي الأوروبي المعين مؤخرًا من Dante، وهو مكون من رواد عالميين وطنيين ومتعددي الجنسيات في الجينوم، بما في لك اختصاصيي الوراثيات، واختصاصيي الكيمياء الحيوية والخبراء السريريين في علم الصيدلة الجيني والجينوم الغذائي وجينوم الأورام والأمراض النادرة السابقة للولادة والخاصة بحديثي الولادة والأطفال.

نبذة عن Dante Labs

إنَّ Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر بناءً على السلسلة الجينومية الكاملة والذكاء الاصطناعي. تستخدم الشركة منصتها لتحقيق نتائج أفضل للمرضى من مراحل التشخيص وحتى العلاج من خلال أصولنا تتضمن واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية الخاصة التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، وبرمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي لتحديد السلسلة الجينومية.

جهة الاتصال:

Laura D’Angelo

نائب رئيس علاقات المستثمرين

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com