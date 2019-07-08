شركة 1 هوتيلز تتجه غربا: الشركة الواعية المتطورة تصبح الآن شركة كاليفورنية أيضا

ملاذ المدينة المستدامة

لوس أنجلوس، 10 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — تفتتح شركة 1 هوتيلز رابع فنادقها في منطقة الساحل الغربي للولايات المتحدة، فندق 1 ويست هوليوود. وإذ كان الفندق يعمل سابقا تحت اسم فندق جيريمي، خضع المبنى لعملية تحويل شاملة، باستلهام الجمال الطبيعي الأصلي للمشهد الطبيعي لمنطقة جنوب كاليفورنيا. ولكونه تجربة فخامة أخرى عالمية وفندقا مدفوعا بالمهمة في محفظة 1 هوتيلز، فإن هذا الفندق الأحدث في محفظة الشركة سيظل خاضعا لإدارة أس أتش هوتيلز أند ريزورتس، وهي شركة متفرعة عن مجموعة ستاروود كابيتال، التي هي شركة استثمارية عالمية خاصة.

عندما يتعلق الأمر بالضيافة المستدامة، فإن 1 هوتيلز تلتزم بما تعد به. وإذ حصل على درجة عالية جدا على تصنيف إنيرجي ستار تبلغ 95 لناحية الاقتصاد في استهلاك الطاقة، سيكون فندق 1 ويست هوليوود واحدًا من أكثر الفنادق كفاءة في استخدام الطاقة في لوس أنجلوس. ومن بين ممارسات الحفاظ على الطبيعة التي تمارسها الشركة في جميع فنادقها إضافة النباتات الأصلية والتكيفية، ونظام الري الذكي الذي يحدد متى تحتاج التربة فعليًا للمياه، حديقة نباتية عضوية 100 ٪، وحديقة خضروات مزروعة بشكل مستدام وخلايا النحل المجاورة وأشجار الزيتون التي يبلغ عمرها 100 سنة.

وقال مؤسس والرئيس التنفيذي لـ 1 هوتيلز ورئيس مجموعة ستاروود كابيتال باري ستيرنليخت: “سيضع فندق 1 ويست هوليود بلا شك معيارًا جديدًا لتجارب الفنادق الفاخرة في لوس أنجلوس مع الحفاظ على التزامنا بمهمتنا المتمثلة في إلهام الاستهلاك الواعي. والآن، أكثر من أي وقت مضى، تتضمن فكرة العيش بشكل جيد حماية الجمال الطبيعي من حولنا.”

وداخل الفندق، يبقي تقسيم المناطق الذكي لتكييف الهوا الموفر للطاقة والهواء النقي على راحة الضيوف كما تتدفق إضاءة الليد في جميع أنحاء المبنى. وإذ صمم على يد المصمم أفروكو وتم تنفيذه من قبل فريق تصميم أس أتش هوتيلز أند ريزورتس، فإن التصميم الطبيعي الواعي للفندق مستوحى من جمال وبساطة المواد الخام: الأخشاب والصلب المستصلحة، والسجاد الليفي المعاد تدويره، والخضرة الأصلية الوافرة والحجر الأصلي المذهل. صُمم مكتب الاستقبال من الخشب، وهو مصدره الأشجار المتهالكة بشكل طبيعي، وجميع أثاث اللوبي مصنوع محليًا من قبل شركة جي ألكزاندر.

وقال رئيس أس أتش هوتيلز أند ريزورتس أراش أزربارزين، “المجتمع المحلي هو جزءً لا يتجزأ من تواجدنا المتنامي على الساحل الغربي. بدءًا من التصميم والطهي إلى شراكات التجزئة وما بعدها، سيكون فندق 1 ويست هوليود ملاذاً للضيوف والزوار على حد سواء لإعادة الاتصال بالطبيعة.”

وإذ يقع في قاعدة هوليوود هيلز، مع إطلالات شاملة على وسط المدينة وحتى سانتا مونيكا، يضم فندق 1 هوتيلز ويست هوليوود 285 غرفة وجناحًا، بما في ذلك بنتهاوس مزدوج يطل من فوق أفق المدينة، ومن المقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا الصيف. يطل حمام السباحة الذي تم تجديده حديثًا وسطح الصالة على غرب هوليود وما وراءها. ويتميز الفندق أيضًا بمساحة 14000 قدم مربع من المساحات المرنة للفعاليات ومركز لرجال الأعمال ومجموعة من خيارات تناول الطعام.

تحدى الشيف التنفيذي كريس كري نفسه لإنشاء مجموعة مختارة من الأطباق التي لا تنتج النفايات والتي تزيد من التزام مطاعمه بالحفاظ على جمال الطبيعة. يقدم مطعم 1 كيتشن باي كريس كاري قائمة راقية من مأكولات كاليفورنيا ذات المصدر المحلي والمستدام مع التأثيرات الإيطالية. ويعتبر جونيبر تري، البار والردهة الأثيرية في فندق فندق 1 هوتيلز ويست هوليوود، ملاذًا مثاليًا من المدينة، ويقدم الكوكتيلات المصنوعة يدويًا والنبيذ المتوسطي (الديناميكي الحيوي والعضوي) والبيرة الحرفية المحلية والوجبات الخفيفة الرائعة في البار.

اكتشف ملاذًا في قلب لوس أنجلوس في فندق 1 ويست هوليود، الواقع على 8490 Sunset Blvd., West Hollywood, CA 90069. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.1hotels.com/west-hollywood.

عن 1 هوتيلز

كعلامة تجارية فندقية فاخرة مستوحاة من الطبيعة، تقوم 1 هوتيلز بتطوير أفضل ما في التصميم والهندسة المعمارية المستدامة، إلى جانب الراحة الاستثنائية والمستوى الذي لا مثيل له من الخدمة. 1 هوتيلز، التي تم إطلاقها في العام 2015 بافتتاح عقارات حصرية على شاطئ ميامي الجنوبي ومانهاتن سنترال بارك، تليها بروكلين، الواقعة على بير 1، في شباط/فبراير 2017، مستوحاة من فكرة بسيطة: أولئك الذين يسافرون حول العالم يهتمون به أيضا. تتمسك فنادق 1 هوتيلز بهذه الرؤية من خلال توجيه الطبيعة عبر التصميم وشراكات الطهي، مع التواصل مع المجتمع المحلي واتخاذ خطوات مستدامة لإحداث تغيير كبير. حصل فندق 1 هوتيل سنترال بارك و 1 هوتيل بروكلين بريج على المركزين الـ 2 و 13 في تقرير كوندي ناست ترافيلر على التوالي ضمن أفضل 50 فندقا في مدينة نيويورك، وحصل فندق ساوث بيتش على المرتبة 7 بين أفضل 10 فنادق في الولايات المتحدة. من المقرر توسيع العلامة التجارية ببنائها فنادق ويست هوليود، كاليفورنيا، هيتنغ باي، سانيا، وادي السيليكون، كاليفورنيا، وكابو سان لوكاس. يمكن العثور على معلومات إضافية على 1hotels.com.

عن دوفهيل:

دوفهيل هي شركة استثمار عقاري تأسست العام 2010على يد هوارد وورزاك وجيك وورزاك. يتمتع كل من هوارد وجيك مجتمعين بخبرة 50 عامًا في الاستثمارات العقارية ويقودان فريقًا من المهنيين العقاريين المتطورين في الاكتتاب، والاستحواذ، وإعادة التطوير، وتطوير وإعادة تحديد موضع المشروعات العقارية. على مدار الـ 26 عامًا الماضية، كان تركيزهما منصبا على قطاع الضيافة وأظهرا قدرة على التفوق باستخدام نهج منخفض التكلفة، مع تعزيز القيمة، وجودة المؤسسات لتطوير مشاريع الفنادق. لدى دوفهيل بنية تحتية واسعة وشبكة من المهنيين تتيح لهم خلق فرص استثمارية مقنعة في قطاع الضيافة من خلال تطوير وإعادة وضع الصفقات بتكلفة أقل من المنافسين. تستفيد دوفهيل من السمعة الفريدة التي تتمتع بها الشركة التابعة لها، وورزاك هوتيل غروب وتستخدم الشركة لتوفير التوجيه في الاكتتاب والاستراتيجية، وكذلك لتطوير وإدارة المشاريع الفندقية.

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