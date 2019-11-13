شركة يونيفيو تعقد قمة الشركاء العالميين

شنجن، الصين، 13 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — إذ عقدت تحت شعار “تمكين المستقبل”، استقبلت قمة شركاء يونيفيو العالميين شركاء الشركة الدوليين في شنجن بالصين يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر، 2019. وتجمع أكثر من 400 شريك للشركة من جميع أنحاء العالم بحماس شديد للاحتفال بنمو الشركة في الآونة الأخيرة وتشارك الابتكارات التعاونية المستقبلية عبر عروض من نائب رئيس شركة يونيفيو وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة. وكان أحد الأنشطة المهمة في القمة هو حفل جوائز الشركاء، التي تكرم الشركاء لإسهاماتهم المهمة في المبيعات، الابتكار، والتسويق.

وقال شيمن يان، رئيس القسم الدولي في يونيفيو “على مدار الأعوام الماضية، عقدت يونيفيو 6000 حلقة دراسية و 130 معرضًا أمنيًا واستكملت بناء 3000 متجر للعلامة التجارية وأكثر من 1100 حالة ناجحة. لم نتمكن من تحقيق ذلك دون كل الدعم المقدم من شركائنا.” وأضاف: “كشركاء في الأعمال التجارية، سنتعامل مع نفس المستوى من القيم، وروح المبادرة، والرؤيا ويجب أن نفكر دائمًا في ما وراء الحدود، وأن نبني بناء على الأساسيات، ونبدأ من الأصعب. أن نغيّر أنفسنا، واصلوا الدفع معًا للتكيف والبقاء في عالم الأعمال المتغير باستمرار.” ومن الناحية الفنية، قال شيمن “إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يجب أن تحقق مزيدًا من التطوير والاختراقات، ولا تزال هناك العديد من الصعوبات مثل انخفاض حجم البيانات، وتكنولوجيا التعلم الذاتي غير الخاضعة للرقابة، وبناء نظام حسابي في الصناعة. ستكون عملية طويلة وعلينا التحلي بالصبر.”

وقدم فنسنت، نائب مدير خط الإنتاج، حل يونيفيو AIoT إلى الشركاء الخارجيين، كما قدم اختراقات في منتجات وتقنيات يونيفيو من إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي ومستويات الحلول. يسلط الجزء الفني الضوء على أحدث تقنيات الإضاءة المنخفضة LightHunter، ما يعزز من قدرة الكاميرا على الإضاءة المنخفضة ويعزز قدرة الكاميرا على الحصول عليها. في الوقت نفسه، أصدرت يونيفيو سلسلة ذكية في الخارج، مثل سلسلة AlphaView و AlphaEdge، التي تقدم مزايا للأسواق الخارجية. علاوة على ذلك، تم الإعلان عن منتجات مشروع يونيفيو في قمة الشركاء العالميين. يتضمن ذلك كاميرات PTZ المقاومة للانفجارات، والكاميرات الحرارية، وأجهزة تحديد المواقع، لتعزيز ثراء المنتجات الأمامية لتكييف المزيد من المشاريع.

وقدمت القمة أحدث إرشادات من يونيفيو وخبراء الصناعة لمساعدة شركائها على تحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات الخاصة بهم لدفع النتائج قدما، وتطوير الكفاءة التقنية في مجموعة متنوعة من المجالات، والاستفادة من أفضل ممارسات الشركاء الآخرين المثبتة. كشركاء، تعد يونيفيو جاهزة لتوفير المزيد من مصادر الإلهام ومسارات العمل أكثر من ذي قبل.