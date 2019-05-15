شركة يونيفيرسال فايبرز تفتتح مصنعا جديدا لها في أوروبا

غورجو ويلكوبولسكي، بولندة، 16 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — احتفلت شركة يونيرفيرسال فايبرز إنك بافتتاح مصنعها الجديد في أوروبا يوم 13 أيار/مايو، 2019. وحضر الاحتفال عملاء يونيفيرسال فايبرز العالميون وشركاؤها في الصناعة، فضلا عن قادة ومسؤولين من غورجو ويلكوبولسكي، بولندة.

وقال مارك آمن، الرئيس التنفيذي لشركة يونيفرسال فايبر سيستمز: “لدعم عملائنا الكرام في أوروبا، يسرنا أن نفتتح أحدث مرافق التصنيع لدينا هنا في بولندا. يتماشى ذلك مع استراتيجيتنا للنمو العالمي التي بدأت في العام 2009 مع التوسع في آسيا ثم في المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، كانت استجابة العملاء هائلة ونحن نفوز بالشراكة مع منتجاتنا الرائدة في الصناعة والجودة والخدمة”.

هذا المصنع مندمج بالكامل من النتوءات إلى الخيوط النهائية في العديد من المواد الكيماوية بما في ذلك النايلون النوع 6 و 66، وهو يخدم شركات صناعة السجاد الأوروبية في القطاعات التجارية والسكنية والسيارات. وقال فيل هارمون، رئيس يونيرفيرسال فايبرز: “يمثل هذا المرفق الجديد استثمارًا آخر في التزامنا بتوفير أعلى مستوى من الجودة والخدمة لعملائنا. كشركة عالمية، يتم الآن نشر التقنيات الرائدة من الولايات المتحدة وآسيا محليًا في السوق الأوروبية. نحن سعداء جدا بهذا الاستثمار والمنصة التي يوفرها ليونيفيرسال فايبرز للتوسع في المنطقة.”

وقال مارك آمن: “يونيفرسال فايبرز هي واحدة من وحدتين تجاريتين في يونيفرسال فايبر سيستمز. مع استمرار محفظة الشركات لدينا في التوسع، يعزز هذا المصنع فرص التآزر الموجودة حاليًا في الولايات المتحدة وأوروبا والصين لوحدة أعمالنا الثانية، بريميام فايبرز.”

حول يونيفيرسال فايبرز

يونيفيرسال فايبرز هي واحدة من وحدتين تجاريتين في Universal Fiber Systems, LLC ، ، إذ أن Premiere Fibers, Inc. هي حدة الأعمال الثانية. وإذ يقع مقرها في بريستول بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية، شركة يونيفيرسال فايبرز لها مرافق تصنيع في أوروبا وتايلاند والصين، وهي شركة عالمية رائدة في إنتاج ألياف تركيبية عالية الجودة قائمة على خيوط مصبوغة في صناعات الأرضيات والسيارات والألياف الصناعية.

يونيفيرسال فايبرز / آيزو 9001، 1400 / بريستول، فرجينيا الولايات المتحدة / تايشانغ، الصين

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