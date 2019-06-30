شركة يونغ ليفنغ إسنشيال تعلن عن مزرعة شريكة جديدة لها في الفلبين

مزرعة كاليبي لجوز الهند ستزود يونغ ليفنغ بزيت جوز الهند وتقدم المساعدة للمجتمع المحلي

ليهي، يوتا، 1 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة يونغ ليفنغ إسنشيال للزيوت الطبيعية Young Living Essential Oils، الشركة العالمية الرائدة في الزيوت الأساسية، عن اسم أحدث مزرعة شريكة لها في الفلبين: مزرعة كاليبي لجوز الهند. مزرعة كاليبي توجد أثرا في مجتمعها المحلي عن طريق تمكين السكان والمساعدة في حماية البيئة.

ولأن المسؤولية الاجتماعية جزء مهم من فلسفتها، تتبرع مزرعة كاليبي لجوز الهند كل عام لمؤسسة لاو، وهي منظمة غير ربحية تساعد على تمكين الأشخاص الأقل حظوة في الفلبين من خلال التعليم والتدريب على سبل العيش وتشكيل القيم. بالإضافة إلى التبرع لمؤسسة لاو، ترعى المزرعة أيضًا أطفال مزارعي جوز الهند المحليين لتلقي التدريب على التكنولوجيا الكهروميكانيكية، مما يساعد على كسر حلقة الفقر وتمكين جيل جديد. وحتى الآن قامت الشركة برعاية ما مجموعه 84 طالبًا.

تستخدم مزرعة كاليبي لجوز الهند أيضًا الكيمياء الخضراء، وهو مجال جديد يعظم استخدام الموارد ويقلل من النفايات. واستنادا إلى الاعتقاد بأن كل خطوة في العملية مهمة، تقوم المزرعة بتنفيذ هذه الممارسات الجديدة لجعل تأثيرها منخفضًا قدر الإمكان.

وقالت لورين ووكر، كبيرة مسؤولي سلسلة التوريد في شركة يونغ ليفنغ للزيوت الأساسية: “لقد اختارت يونغ ليفنغ خيارًا منذ فترة طويلة لفعل ما لن تفعله العديد من المنظمات: تقديم الهدف على الأرباح. هناك العديد من الطرق التي تمكننا من الحصول على زيت جوز الهند الذي نحتاجه لمنتجاتنا، وهي طرق كانت أبسط أو أرخص بكثير. ولكن مزرعة كاليبي لجوز الهند تميزت كمصدر مستدام لجوز الهند. لقد اخترنا مزرعة كاليبي لجوز الهند لأنها تتشاطر قيمنا المجتمعية والاستدامة، وهو جزء لا يتجزأ من تعهدنا 5×5 Pledge.”

يساعد كل منتج من منتجات يونغ ليفنغ يستخدم زيت جوز الهند من مصادره في مزرعة كاليبي لجوز الهند في إرسال الأطفال إلى المدارس وحماية البيئة. وستواصل يونغ ليفنغ شراكة مع المزيد من المزارع مثل كاليبي التي تعيد للمجتمعات المحلية وتنفذ ممارسات مستدامة.

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نبذة عن يونغ ليفنغ إسنشيال أويلز

تعتبر شركة يونغ ليفنغ إسنشيال أويلز، ومقرها ليهي في ولاية يوتا، هي الشركة الرائدة في مجال الزيوت الأساسية على مستوى العالم، حيث تقدم منتجات ذات جودة عالية تتضمن الزيوت الأساسية في تركيبتها. تأخذ يونغ ليفنغ قيادتها في مجال الصناعة على محمل الجد، واضعة المعيار للصناعة بالتزامها بجودة Seed to Seal®، (من البذرة إلى الختم) الذي يتضمن ثلاث ركائز أساسية: المصادر، العلوم والمعايير. هذه المبادئ الإرشادية تساعد يونغ ليفنغ على حماية كوكب الأرض وتقديم منتجات نقية وأصيلة يمكن لأعضائها الشعور بالثقة في استخدامها وتشاطرها مع الأصدقاء والعائلة. منتجات يونغ ليفنغ – التي تأتي جميعها من المزارع المملوكة للشركة والمزارع الشريكة والموردين المعتمدين من البذرة إلى الختم لا تدعم نمط حياة صحي فحسب، ولكنها توفر أيضًا فرصًا لأكثر من 6 ملايين عضو عالمي لإيجاد إحساس بالهدف وكامل العافية الحياتية عن طريق مواءمة عملهم مع قيمهم وعواطفهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة YoungLiving.com، تابعوا على تويتر @younglivingeo أو فيسبوك Facebook.

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الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg