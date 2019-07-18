شركة يونغ ليفنغ إسنشيال تستحوذ على شركة نيتشرز ألترا

مزرعه القنب العضوي تنشر زيوت سي بي دي النقية المرخصة التي تحتوي على زيوت يونغ ليفنع إسنشيال و 0٪ من تي أتش سي.

ليهي، يوتا، 19 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة يونغ ليفنغ إسنشيال Young Living Essential Oils للزيوت، وهي الشركة الرائدة لإنتاج الزيوت الأساسية، أنها استحوذت على شركة نيتشرز ألترا. وستواصل نيتشرز ألترا، التي تمتلك أكثر من 1,500 أكر من مزارع القنب في ولاية كولورادو، العمل بصورة مستقلة لتوفير منتجات زيوت سي بي دي الرائدة في الصناعة التي تعتبر قانونية حسب القانون الفدرالي والمرخصة كمنتجات طبيعية، عضوية وموافق عليها من قبل جمعية فيغان للمنتجات الزراعية العضوية وخالية من الغلوتين، والتي تتمتع الآن بالفوائد الإضافية الناتجة عن قيادة وخبرة يونغ ليفنغ لناحية عرض منتجات المزرعة التي تحتوى على أعلى أنواع الزيوت الأساسية جودة.

يقول الدكتور مايك بوخ، كبير المسؤولين العلميين في يونغ ليفنغ، “الظروف النقية في جبال روكي تسمح لنيتشرز ألترا بإنتاج زيت سي بي دي النقي من حقول القنب في كولورادو التي تزرع دون استخدام المبيدات الحشرية. وبإضافة زيوتنا إلى هذه المنتجات المعزولة، عالية الجودة، نحن قادرون على تقديم منتج Smart-Spectrum ™ الذي لا يفرط في الجودة، ويمكن لزيوت سي بي دي من ألترا نيتشرز عرض شعار يونغ ليفنغ بفخر الآن لأنها تلبي معاييرنا حسب معيار البذرة إلى الختم.”

بعد أن تم اختبارها بصرامة، تلقت مزارع نيتشرز ألترا وممارساتها الزراعية ختم موافقة معيار يونغ ليفنغ من البذرة إلى الختم. تستخدم مزارع القنب الرائدة في الصناعة في هذه المزارع ممارسات الزراعة العضوية والمستدامة التي تضيف 0 ٪ من مادة تي أتش سي وزيوت يونغ ليفنغ إسنشيال.

ويقول ريتشارد ريكتس، مؤسس شركة نيتشرز ألترا ومديرها التنفيذي: “إنه تحالف مثالي جدا في مجال الصحة – يونغ ليفينغ هي الرائدة عالمياً في مجال الزيوت الأساسية، وزيوت السي بي دي من مزارعنا تنتمي إلى هذه الفئة تماما. إن التزامهم بالجودة القائم على شعار من البذرة إلى الختم يعكس بشكل وثيق التزامنا بحيث أن من المنطقي العمل معًا لجلب زيوت سي بي دي عالية الجودة إلى العالم.”

يتم إنتاج زراعة خط إنتاج نيتشرز ألترا بالكامل عضويا وطبيعيًا من واحدة من مزارع القنب الأولى في الولايات المتحدة الحاصلة على شهادة معالج العضوية من وزارة الزراعة الأميركية. تتم تغذية زيوت سي بي دي النقية عالية الجودة من هذه المزارع بزيوت يونغ ليفنغ الأساسية التي يتم الحصول عليها من المزارع المملوكة للشركة أو الشريكة أو من الموردين المعتمدين الحاصلين على ختم من البذرة إلى الختم.

تشمل المنتجات الملقحة بزيوت يونغ ليفنغ الأساسية التي تبيعها شركة نيتشرز ألترا منتجات بوسا وكام وسوذ وزيست سي بي دي، وهي مجموعة زيوت سي بي دي بنكهات مختلفة، وزيوت سي بي دي لفرك العضلات. يمكن لأعضاء يونغ ليفنغ والعملاء والمستهلكون العامين شراء منتجات سي بي دي هذه حصريًا من موقع Nature’s Ultra website

لمعرفة المزيد عن الزيوت الأساسية ليونغ ليفنغ، وزارعها وشراكاتها، يرجى زيارة YoungLiving.com.

نبذة عن يونغ ليفنغ إسنشيال أويلز

تعتبر شركة يونغ ليفنغ إسنشيال أويلز، أل سي، ومقرها ليهي في ولاية يوتا، الشركة الرائدة في مجال الزيوت الأساسية على مستوى العالم والموزعة للمنتجات الأعلى جودة المزودة بالزيوت. وكحامية للأرض وسكانها، تمهد يونغ ليفنغ الطريق لكل شركة من شركات الزيوت الأساسية بمعيارها Seed to Seal®، (من البذرة إلى الختم) ومصادر سلسلة توريدها، والعلوم وأعمدة معاييرها. هذه المبادئ الإرشادية تحمي كوكب الأرض وتمكن أعضاءها من الشعور بالثقة في استخدام منتجاتها لأنفسهم وأسرهم وبيوتهم. منتجات يونغ ليفنغ تحتوي على زيوت أساسية تأتي جميعها من المزارع المملوكة للشركة والمزارع الشريكة والموردين المعتمدين بختم معيار من البذرة إلى الختم التي لا تدعم نمط حياة صحيا فحسب، ولكنها توفر أيضًا فرصًا لأكثر من 5 ملايين عضو عالمي لإيجاد إحساس بالهدف وكامل العافية الحياتية عن طريق مواءمة عملهم مع قيمهم وعواطفهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة YoungLiving.com ، تابعوا على تويتر @younglivingeo أو فيسبوك Facebook.

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