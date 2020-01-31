شركة يونايتد إيميجنغ تنطلق في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤتمر الصحة العربي 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 كانون الثاني/يناير 2020 / بي آر نيوزواير / — انطلقت شركة يونايتد إيميجنغ، وهي شركة رائدة عالمية متخصصة في التصوير الطبي المتقدم ومعدات العلاج بالأشعة، بصورة رسمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2020 في الفترة بين 27 – 30 كانون الثاني/يناير. وأعلنت الشركة أيضا شراكات مع مجموعة محمد وعبيد الملا، وهي واحدة من أكبر شركات المجموعات في دبي، والمستشفى الأميركي في دبي، مزود الرعاية الصحية الممتاز في الشرق الأوسط.

وقال جيمس شيا، الرئيس المشارك لشركة يونايتد إيمجينغ: “تعد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سوقًا قويًا وسريع النمو مع تزايد الطلب الطبي باستمرار. يسرنا ويشرفنا أن نطلق ظهورنا في معرض الصحة العربي هذا العام. نحن منفتحون رسميًا للعمل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.”

وأضاف: “تهدفيونايتد إيمجينغإلى توفير منتجات وخدمات متميزة للعملاء في جميع أنحاء العالم. من أجل تقديم خدمة أفضل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أنشأنا مقرًا إقليميًا في دبي مع فريق تسويق وخدمة عملاء ذي خبرة، والذي سيوفر للعملاء خدمات مركزية لتلبية الاحتياجات المحددة للعملاء في هذه المنطقة. لقد تم بالفعل تركيب أجهزة يونايتد إيميجنغ في العديد من المستشفيات الكبرى في مصر والكويت والمغرب وجنوب إفريقيا.”

بموجب اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية، سيتم نشر جهاز PET / CT uMI780 العالي الأداء منيونايتد إيمجينغفي المستشفى الأميركي بدبي. وهناك المزيد من أعمال التركيب والتعاون المكثف في مجال البحوث السريرية والعلمية قيد التنفيذ بالفعل.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، “تمشيا مع التزامنا بالالتزام بالأهداف الشاملة التي حددتها القيادة الاستشرافية للإمارات العربية المتحدة، فإننا نواصل أقامة الشراكات مع الشركات ذات السمعة الطيبة على المستوى العالمي والتي من شأنها أن تساعدنا على تحسين جودة الرعاية الصحية التي نقدمها باستخدام منتجاتها وخدماتها. ستجعل هذه الشراكة مع المستشفى الأميركي دبي موقعًا مرجعيًا مهمًا للتطبيق السريري، وهي شراكة ستساعدنا على تقديم خدمة أفضل للمرضى من الإمارات العربية المتحدة ومن جميع أنحاء المنطقة “.

في معرض الصحة العربي 2020، قدمتيونايتد إيمجينغمجموعتها الكاملة من أجهزة التصوير الطبي المتقدمة مثل PET/CT，PET/MR，MR，CT，DR ومنتجات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك جهاز تصوير الجسم الكامل PET/CT uEXPLORER وأحدث جهاز 75 سم ألترا وايد بور 3.0TMR uMR Omega ، الذي تم إطلاقه في الاجتماع السنوي للجمعية الإشعاعية لأميركا الشماليةفي شيكاغو في كانون الأول/ديسمبر 2019.

يعد جهاز PET / CT uEXPLORER للجسم الكامل الجسم منتجًا ثوريًا للتصوير الجزيئي يمدد الـ أف أو في المحوري من حوالي 20 إلى 30 سم إلى ما يقرب من مترين، وينجز تصويرًا لكامل الجسم في موضع سرير فردي في أقل من 20 إلى 30 ثانية. كما يسمح بالتتبع السريع والمستمر لتوزيع سائل التتبع في الأوعية الدموية والأعضاء والأنسجة في جميع أنحاء الجسم. بفضل هذه الإمكانيات المتطورة، يفتح uEXPLORER فرصًا بحثية جديدة لم تكن ممكنة مع تقنية PET / CT التقليدية. تم نشر uEXPLORER في مركز EXPLORER للتصوير الجزيئي المنشأ حديثًا في جامعة كاليفورنيا في ديفيس في الولايات المتحدة، ومستشفى تشونغشان في جامعة فودان في شنغهاي، الصين.

يُعد جهاز uMR Omega الذي تم إطلاقه حديثًا أول جهاز تجويف عريض جدًا يبلغ قطره 75 سم 3.0T MR ، وهو جهاز يتمتع بأكبر تجويف في السوق، وهو ما يقود الصناعة في تحسين تجربة التصوير بالرنين المغناطيسي. تساعد زيادة حجم التجويف في الجهاز، والتصوير أف أو في، وسعة المائدة على تقديم خدمة أفضل للمرضى الذين يعانون من السمنة والمرضى الحوامل. ونظرًا لأن المساحة الإضافية تمنح المرضى تجربة من الدرجة الأولى، فإن بيئة الإضاءة المهدئة تساعد أيضًا في تقليل القلق للمرضى في المساحة المغلقة أثناء الفحص الطبي. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر جهاز ذو التجويف الأكبر راحة فائقة لتحديد المواقع لإجراء فحوصات خارج المركز مثل فحوصات الكتف والورك والركبة والثدي، مما يلبي تمامًا جميع أنواع الاحتياجات السريرية.

حول يونايتد إيميجنغ

فييونايتد إيمجينغ، نقوم بتطوير وإنتاج المنتجات الطبية المتقدمة وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تغطي كامل عملية التشخيص والعلاج بالتصوير. وإذ تأسست في العام 2011 ومقرها الرئيسي في شنغهاي، لدى شركتنا فروع ومراكز بحث وتطوير في جميع أنحاء الصين والولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم. تم افتتاح مرفق البحث والتطوير في الولايات المتحدة في العام 2013 في هيوستن وتم تأسيسه كمقر رئيسي للولايات المتحدة في العام 2018 مع وجود فريق الخدمة والمنظمة التجارية لدينا. بفضل حافظة رقمية متطورة ومهمة توفير وصول أوسع للرعاية الصحية للجميع، نساعد على دفع عجلة تقدم الصناعة والتغيير الجريء.

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