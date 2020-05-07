شركة هوبي تشاينا تلعب دورا حيويا في تطوير شبكة خدمة بلوكتشين

بكين، 7 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — اهتمام الصين بتقنية بلوكتشين على وشك أن يتخذ الخطوة التالية حيث تدخل شبكة الخدمة القائمة على بلوكتشين الحيز التجاري يوم 25 نيسان/أبريل. هدف هذه الشبكة هو السماح للشركات ومطوري البرمجيات بالاتصال بشبكة الخدمة القائمة على بلوكتشين وبناء تطبيقات بلوكتشين بسرعة وأسعار معقولة.

تصورت الحكومة الصينية مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام لشبكة البنية التحتية لبلوكتشينالتي تشمل تطبيقات المدن الذكية، وتسجيل الهوية وحلول تخزين البيانات. كجزء من إضفاء الحيوية على هذه الشبكة، تم ترشيحهوبي تشايناكواحدة من أربعة مزودي إطار عمل أساسيين لـشبكة الخدمة القائمة على بلوكتشين.

شبكةالخدمة القائمة على بلوكتشينهذه هي أكثر من مجرد شبكة تعمل في الصين. وقد ثبت أنها فعالة وقابلة للتطبيق، وكذلك قابل للتوسيع في الصين، وقد تم إطلاقها عالميًا. هونغ كونغ وسنغافورة هما من بين أكثر من 84 مدينة حيث يتم اختبار الشبكة بالفعل.

وفقًا لوثيقة تم إطلاع الجمهور عليها في المؤتمر الصحفي لتسويقشبكة الخدمة القائمة على بلوكتشينفي 25 نيسان/أبريل، فقد وقعتشبكة الخدمة القائمة على بلوكتشين 128 عقدة مدينة عامة عبر أعضائها في الاتصالات وتأمل في نشر ما يصل إلى 200 عقدة أخرى بحلول نهاية هذا العام.

أكملتهوبي تشايناأحد الأطر التي سيتم دمجها فيشبكة الخدمة القائمة على بلوكتشينبحلول تموز/يوليو 2020. سيتمكن الجمهور قريبًا من الوصول إلى إطاربلوكتشينالمدعوم منهوبي تشاينا.

وتحدث يومنغ يوان، الرئيس التنفيذي لشركةهوبي تشاينا، عن المشروع وطموحاته الكبيرة، وكذلك كيف يرىدور هوبي تشاينافي العملية.

وقال يوان: “إن حقيقة قبولهوبي تشايناكواحدة من أربعة مزودي إطار عمل أساسيين لـشبكة الخدمة القائمة على بلوكتشينهي علامة فارقة جديدة. نحن معترف بنا كواحدة من الشركات الرائدة في صناعةبلوكتشينوقدراتنا على البحث، وتطوير المشروع، وأن نكون شريكا قريبا في تطوير نظام بلوكتشين مدمج هي أمور مطلوبة جدا في برنامجشبكة الخدمة القائمة على بلوكتشين“.

هذا الالتزام لا يشبه أي شيء من قبل على نطاق عالمي. وقد تم الإبلاغ عن زيادة التقدير لبلوكتشين في الصين عدة مرات، ولكن تنفيذ شبكة الخدمة القائمة على بلوكتشين هو مظهر من مظاهر هذا الطموح.