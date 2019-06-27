شركة هوبي تتوسع إلى تركيا

خططها تتضمن توفير المنتجات والخدمات الموطنة وإقامة مكتب محلي.

إسطنبول، 27 حزيران/يونيو 2019 / بي آر نيوزواير / — كجزء من خططها المتواصلة للتوسع العالمي، ستدفع هوبي غروب بعملياتها بقوة إلى السوق التركي على مدى الـ 12 شهرا القادمة. وتتضمن الخطط توفير قدرة تحويل العملة المشفرة إلى العملة الورقيية لدعم الليرة التركية، ومكتبا فرعيا مزودا بموارد محلية في تركيا ومنتجات موطنة وخدمات الزبائن. وتدعو هوبي الشركات التركية لطلب إدراجها هنا: list@huobi.com.

وقال ليفيو وينغ، الرئيس التنفيذي لشركة هوبي غلوبال، بعد لقاء برعاية هوبي عقد مؤخرا في إسطنبول: “تعتبر تركيا سوقًا مهمًا واعدًا بالنسبة لنا، ونحن نعتزم اتباع مقاربة قوية لجلب نظام هوبي إلى هنا. وحضر هذا الحدث تجار ومتحمسون للعملات المشفرة ومحترفو عملة بلوكتشين الرقمية، بمن في ذلك خبير الاقتصاد الرقمي إركان أوز والمحاضر والمعلم في موضوع العملات المشفرة إسماعيل حقي بولات.

وستشرف هوبي مينا على توسع هوبي في تركيا. مكتب هوبي مينا يشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يقع في دبي.

وقال مويت دافار، المؤسس المشارك لشركة هوبي مينا، “نحن متحمسون حقًا للاستجابة التي تلقيناها من المجتمع التركي. فبدعم منهم، نجحنا في تنظيم واحد من أكبر أحداث التشفير العملاتي في تركيا. لقد أضفنا بالفعل خيار اللغة التركية إلى موقع هوبي غلوبال على الويب وسنطلق أيضًا خيار دعم العملاء باللغة التركية وتطبيق الهاتف المحمول باللغة التركية. وبخلاف ذلك، أطلقنا أيضًا هوبي توكنز للمستخدمين الأتراك، مما يتيح لهم الوصول إلى Huobi Prime و Fast Track. ونأمل أيضًا في توفير طريقة الحصول على تحويل العملات المشفرة إلى الورقية للمستخدمين الأتراك بنهاية العام.”

وفقًا لشركة بحوث وتحليل السوق، استطلاع ستاتيستيكا للزبائن العالميين 2019، يتمتع المواطنون الأتراك بالفعل بأعلى معدل لناحية ملكية العملة المشفرة لجميع الدول التي شملتها الدراسة. فقد بين الاستطلاع أن نسبة كبيرة جدا 20 ٪ – أو 1 في 5 – من السكان الأتراك الآن يمتلك شكلا من أشكال العملة المشفرة. وقال وينغ “هذا الرقم يطابق بالتأكيد ما شهدناه خلال وقتنا هنا. لقد دُهشنا بأعداد وشغف المجتمع التجاري التركي.”

بالإضافة إلى تركيا، تستكشف هوبي دورًا موسعًا لها في الأسواق الأخرى أيضًا. ويشمل ذلك رومانيا، حيث ألقى وينغ مؤخرًا خطابًا رئيسيًا في قصر البرلمان في بوخارست، بدعوة من الحكومة الرومانية، وذلك كجزء من قمة بلوكتشين رومانيا للعام 2019.

وقال وينغ: “من غير الواضح ما ستأتي به البلوكتشين من تغييرات إلى العالم، لكننا اليوم جميعا رواد في هذا الفضاء. هوبي على استعداد للعمل معكم في رسم طريق إلى مستقبل واعد.”

حول مجموعة هوبي

إذ تتكون من عشر شركات في مجالي الإنتاج والتسويق، هوبي غروب هي شركة البلوكتشين الرائدة في العالم. وإذ تأسست في العام 2013، يتجاوز حجم التداول التراكمي لمجموعة هوبي تريليون دولار. وهي تفتخر بتقديم خدمات تداول وإدارة أصول آمنة ومأمونة ومريحة للملايين من المستخدمين في أكثر من 130 دولة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.huobimena.com

للاستفسار، يرجى الاتصال بـ جياي لي، media@huobi.com، +65-92295769

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/929493/livio_weng_in_turkey.jpg