شركة هواوي توسع محفظة منتجات كل السيناريوهات بستة منتجات جديدة

دونغوان، الصين، 11 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — استضافت مجموعة أعمال مستهلكي هواوي اليوم حدث الإطلاق العالمي لمنتجات حياة الذكاء الاصطناعي السلسة من هواوي حيث أعلنت الشركة عن ستة منتجات تغني بصورة إضافية نظام كل السيناريوهات 1+8+N.

وقال ريتشارد يو، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال مستهلكي هواوي: “تستند تجارب المستخدم الرائعة دائمًا على الابتكار، ولكن رحلتنا للابتكار تبدأ دائمًا وتنتهي مع المستهلكين. في المستقبل، سنواصل العمل مع شركائنا الكرام لتقديم المزيد من التجارب الذكية وعالية الجودة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.”

منتج هواوي FreeBuds Pro و FreeLace Pro : أيه أ، سي ونظام الصوت الغامر حسب الطلب

HUAWEI FreeBuds Pro هي أول سماعات أذن استريو لاسلكية حقيقية في العالمتدعم إلغاء الضوضاء الديناميكي الذكي. علاوة على ذلك، يقدم FreeBuds Pro من هواوي تصنيفًا رائدًا في إلغاء الضوضاء يبلغ 40 ديسيبل.

يوفر HUAWEI FreeLace Pro صوتًا رائعًا وتصميمًا أنيقًا ويدعم تصنيفًا لإلغاء الضوضاء يصل إلى 40 ديسيبل. كما أنه يتميز بزوج من المحركات الديناميكية مقاس 14 ملم لتقديم صوت عالي الدقة لتجربة استماع مثالية.

ساعة هواوي GT 2 Pro وهواوي WATCH FIT : سمات عملية مهنية للاستعمال اليومي

توفر ساعة GT 2 Pro الجديدة من هواوي عمر بطارية يصل إلى أسبوعين، وأكثر من 100 وضع للتمرين (بما في ذلك أوضاع التزلج على الجليد والغولف)، بالإضافة إلى ميزات تتبع بيانات اللياقة البدنية الاحترافية.

وإذ تأتي بوزن 34 غرامًا، تبدو ساعة WATCH FIT من هواوي خفيفة مثل سوار المعصم الرياضي. تتضمن الساعة نظام HUAWEI TruSeen ™ 4.0 لتوفير مراقبة أكثر دقة للقلب على مدار 24 ساعة لتتبع التغيرات في أكسجين الدم والنوم وظروف الإجهاد.

منتج هواوي MateBook X وMateBook 14: إعادة تعريف إنتاجية الأجهزة المحمولة

يجمع جهاز MateBook X من هواوي بين التصميم الأيقوني للسلسلة الرئيسية والتكنولوجيا المبتكرة مع تصميم خفيف الوزن وميزات ذكية، بما في ذلك التعاون متعدد الشاشات. يبلغ وزن الكمبيوتر الدفتري خفيف الوزن 1 كغم فقط، ويبلغ قياسه 13.6 مم 2 فقط في الجزء الأكثر سمكًا، وهو أصغر من قطعة ورق أيه 4.

وكشفت هواوي أيضًا عن جهاز MateBook 14 الذي يتميز بتصميم محمول للغاية وأداء قوي، يدمج MateBook 14 معالج AMD Ryzen 4000 H Series، مع 2K HUAWEI FullView Display3 ويدعم الميزات الذكية بما في ذلك التعاون متعدد الشاشات لمساعدة المستهلكين على البقاء منتجين أثناء السفر.

حول مجموعة أعمال هواوي للمستهلكين

تتوفر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 دولة ويستخدمها ثلث سكان العالم. تم إنشاء أربعة عشر مركزًا للبحث والتطوير للشركة في الولايات المتحدة وألمانيا والسويد وروسيا والهند والصين. مجموعة أعمال هواوي للمستهلكين هي واحدة من ثلاث وحدات أعمال تابعة لشركة هواوي وتغطي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والخدمات السحابية وما إلى ذلك. تم بناء شبكة هواوي العالمية على مدى أكثر من 30 عامًا من الخبرة في صناعة الاتصالات وهي مكرسة لتقديم أحدث التطورات التكنولوجية إلى المستهلكين حول العالم.

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1. بيانات التي تم الحصول عليها من معامل هواوي. قد يختلف القياس الفعلي بسبب تحمل التصنيع والاختلاف في طرق القياس. للاشارة فقط.

2. رسوم الكمبيوتر المحمول غير متضمنة. قد يختلف القياس الفعلي بسبب تحمل التصنيع والاختلاف في طرق القياس. للاشارة فقط.

3. دعم اللمس المتعدد متاح كخيار. قد يختلف توافر الميزات حسب المنطقة.