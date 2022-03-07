‫شركة هواوي تعرض تطبيق Petal Maps في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2022

وتتيح منصة Petal Maps إمكانياتها وخدماتها للخرائط للمطورّين والشركاء على الصعيد العالمي؛ حيث توفر حلول خرائط متكاملة للشركات ومقدّمي الخدمات في قطاعات الأعمال التي تعتمد في تنفيذ أعمالها على التحديد الجغرافي لمنتجاتها وخدماتها وهو ما يفتح آفاقًا جديدة تمامًا لمستقبل التنقل باستخدام الخرائط.

تقنيات مبتكرة وتشغيل بواسطة أكثر من جهاز لتوفير إمكانيات تنقل لا مثيل لها

تعمل خاصية توجيه التنقل بين المسارات في Petal Maps على مساعدة السائقين على تقدير تغيرات الطريق على نحو دقيق في حالة وجود سيناريوهات طريق معقدة؛ حيث توفر، في الوقت المناسب، تنبيهات بخصوص توقيت الانتقال بين المسارات لتجنّب تجاوز المخارج والمنعطفات. كما توفر Petal Maps إمكانية عرض الخرائط بدون إنترنت وهو ما يتيح للسائقين البحث والتنقل بدون اتصال بالإنترنت، بهدف توفير إمكانية التنقل في أيّ وقت بدون قلق باستخدام بيانات خرائط جرى تنزيلها مسبقًا.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح خاصية التشغيل متعدّد الأطراف والعرض على شاشات متعدّدة، مثل التنقل باستخدام ساعة اليد والذي يتيح توجيه التنقل بين المسارات بمجرد النظر إلى الساعة لرؤية المسارات والاشعارات، وهاتف هواوي الذكي P50 Pocket – حيث تعرض الشاشة الرئيسة مسارات التنقل بينما توفر شاشة الغطاء الخارجي إمكانية الاطّلاع السريع على الإشعارات. وقد لفتت هذه الميزة المبتكرة انتباه المشاركين في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022.

ألوان طبيعية وصور ثلاثية الأبعاد تعرض محيطًا مماثلًا للواقع

توفر Petal Maps عرضًا مرئيًا بتأثيرات رائعة؛ وذلك عن طريق تبني مفهوم حلقة اللون الأصلي للنظام العملي لتنسيق الألوان (PCCS) والذي يوفر محاكاة واقعية وواضحة للعالم الطبيعي مع توضيح وإبراز تفاصيل الشوارع والمباني بهدف توفير أقصى تجربة عملية للمستخدم. وتظهر Petal Maps اختلافات الألوان بين المناطق والمسارات المختلفة، وتميّز المدن عن الضواحي، وتُبرز التمايز في الارتفاع بين الطرق المتجاورة. وبفضل تصميمها التفاعلي الرائد لواجهة المستخدم، فازت Petal Maps بالجائزة الألمانية الدولية “Red Dot Design” لعام 2021.

ولعرض إمكانيات خاصية الصور ثلاثية الأبعاد لتطبيق Petal Maps، عرضت هواوي ثمانية معالم سياحية شهيرة في برشلونة باستخدام هذه الخاصية، كان من بينها مركز فيرا برشلونة للمعارض (Gran Via) وكنيسة ساغرادا فاميليا (Sagrada Familia) ومعلم كازاميلا التاريخي (Casa Milà) وملعب كامب نو (Camp Nou stadium) وساحة كاتالونيا العامة (Plaça de Catalunya)؛ حيث عرضت هذه المعالم الشهيرة بمستوى مذهل من التفاصيل أبهر الحاضرين.

ولتوضيح ذلك، نستعرض مثالًا واحدًا وهو تفاصيل مركز فيرا برشلونة للمعارض؛ والذي يمكن رؤيته في Petal Maps بصور ثلاثية الأبعاد. وعلاوةً على ذلك، تدعم الخرائط عرض الطرق والمسارات السريعة بصور ثلاثية الأبعاد في البلدان الرئيسية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ Petal Maps قد عقدت شراكة مع العديد من مقدّمي الخدمات الحياتية لتوفير العديد من خدمات النطاق القريب، مثل طلب سيارات الأجرة وحجوزات الفنادق وطلب الطعام، إضافة إلى توفير معلومات عن أماكن الترفيه المحلية والمعالم التاريخية؛ بهدف تلبية احتياجات المستخدمين وتزويد الشركاء بمسارات جديدة للطرق الأقل ازدحامًا لحركة المرور. كما يتضمّن هذا الإصدار من تطبيق Petal Maps إرشادات للتنقل في برشلونة تتضمّن معلومات شاملة ومفصلة عن فنادق برشلونة ومطاعمها ومتاحفها وغير ذلك من معالمها التاريخية.

بناء القدرات والتعاون مع الشركاء لبناء نظام خرائط يلبّي احتياجات الأعمال

ويجمع تطبيق Petal Maps أيضًا بين إمكانيات الخرائط وتحديد المواقع لتزويد المطوّرين والشركاء بمجموعة من الحلول الشاملة لخدمات الخرائط التي تمكنّهم من النجاح في أعمالهم. وتوفر منصة Petal Maps حاليًا 22 خاصية، منها تحديد المواقع في الأماكن الداخلية، وإبراز ارتفاعات المسارات والطرق، وإمكانية تعديل الخرائط للمطوّرين والمشغلين في شركات تأجير السيارات وتقديم الطعام والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والفنادق والمطاعم والشبكات الاجتماعية، وهو ما يساعد الشركاء على تخفيض تكاليف التطوير على نحو كبير وإنجاز عمليات التحول الرقمي بكفاءة.

ومنذ إطلاقه في عام 2020، شهد تطبيق Petal Maps نموًا سريعًا، وقد أحدث تأثيرًا كبيرًا في أكثر من 160 دولة ومنطقة، وبلغ عدد مستخدميه حوالي 20 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم. وتخطط Petal Maps لمواصلة إثراء إمكانيات منصتها وابتكار تقنيات متطورة جديدة ودمجها في المنصة، بالإضافة إلى التعاون مع رواد تكنولوجيا التنقل والملاحة لزيادة تحسين نظام رسم الخرائط وتعزيز تجربة المستخدم.

رابط الصورة الأولى: https://mma.prnewswire.com/ media/1759647/Petal_Maps_Lane_ Guidance.jpg

رابط الصورة الثانية: https://mma.prnewswire.com/ media/1759648/Petal_Maps_ watch_coordination_navigation. jpg

رابط الصورة الثالثة: https://mma.prnewswire.com/ media/1759649/Peta_Maps_3D_ landmark.jpg

رابط الصورة الرابعة: https://mma.prnewswire.com/ media/1759650/Peta_Maps_3D_ landmark.jpg