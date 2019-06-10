شركة هافال الصينية للسيارات تعزز التعاون الاقتصادي الصيني الروسي بإكمالها مصنع سياراتها في تولا

موسكو، 10 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة هافال (“هافال”) لصناعة سيارات الدفع الرباعي الصينية الرائدة، النقاب عن مصنع سياراتها في تولا بروسيا، وأطلقت سيارتها أف 7 – وهي أول سيارة دفع رباعي يتم الكشف عنها من مصنع تولا بحضور الرئيسين شي جنبنغ وفلاديمير بوتين، مسجلة بذلك دخول حقبة جديدة من العلاقات الصينية الروسية في الذكرى السبعين لبدء التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكأكبر مشروع صناعي في روسيا وأول مصنع صيني خارجي كامل المعالجة، يلعب المصنع دورًا أساسيًا في طموح روسيا لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2024، وكذلك في مبادرة الحزام والطريق الصينية. تعد سيارة هافال أف 7 أول سيارة يتم إنتاجها على نطاق واسع في المصنع، حيث ستباع موديلات السيارات التي ينتجها المصنع بدءا بـ 1.449 مليون روبل. وقد وقع الرئيسان اسميهما على “أول سيارة عالمية” صينية من إنتاج المصنع للتعبير عن دعمهما له.

وقال وي جيان جون، رئيس شركة غريت وول موتور كومباني ليمتد: “يمثل مصنع هافال علامة فارقة في تحول الصين إلى قوة تصديرية ويعتبر رائداً لنهج عالمي لصناعة السيارات. يجب على شركات صناعة السيارات الصينية الاستثمار في تطوير الاقتصادات المحلية لتقديم الابتكارات التكنولوجية والصناعية للصين بنجاح إلى العالم”.

عرضت هافال موديلي أف 7 وأتش 9 أمام كلا الزعيمين، وأعرب الرئيس شي عن تشجيعه الكبير لاستراتيجية السوق التي تتبعها هافال في روسيا.

كجزء من إستراتيجية هافال للعولمة 3.0، سيعمل مصنع تولا الذي بلغت تكلفته 500 مليون دولار أميركي على تعزيز التنمية الاقتصادية في روسيا، وتوليد أكثر من 3 مليارات يوان من الأرباح والضرائب المحلية واستحداث 4,000 فرصة عمل. كما يحفز موقعه المصنع الجغرافي الاستراتيجي أيضًا الدخل الأجنبي، حيث تخطط هافال لتصدير منتجات المصنع إلى كازاخستان وأذربيجان ومولدوفا وقيرغيزستان.

نبذة عن هافال

تعتبر سيارة هافال الرياضية، وهي جزء من إنتاج شركة غريت وول موتور المحدودة، العلامة التجارية الأولى لسيارات الدفع الرباعي في الصين وشركة تصنيع سيارات الدفع الرباعي العالمية سريعة النمو. تحتل هافال، التي تعمل بشكل مستقل منذ العام 2013، كأفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من الفئة الثانية في براند فاينانس أوتو أند تايرز 2017 وتحتل الرقم 16 بين أكثر ماركات السيارات قيمةً في العالم والتي تضم 100 علامة تجارية في تقرير براند فاينانس أوتو أند تايرز 2018.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع http://www.haval-global.com/.

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