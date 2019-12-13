شركة هاباغ لويد تختار بلوم غلوبال لتوفير الدعم اللوجستي لشبكة شركائها

الحلول الجديدة ستنسق الشبكة الكاملة لشركاء نقل السيارات

بلازنتون، كاليفورنيا، 13 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة بلوم غلوبال Blume Global ، وهي شركة رائدة في حلول اللوجستيات العالمية وسلسلة التزويد الرقمية، اليوم أن شركة هاباغ لويد Hapag-Lloyd ، وهي واحدة من شركات الشحن الرائدة في العالم، قد اختارت شركة بلوم لوجيستيكس Blume Logistics ، لدعم شبكتها العالمية الكاملة لشركاء نقل السيارات، بدءا بأميركا الشمالية في كانون الثاني/يناير 2020.

شركة هاباغ لويد هي واحدة من أكبر شركات النقل البحري في العالم التي تشغل أسطولًا مكونًا من 231 سفينة حاويات حديثة بسعة نقل كلية تبلغ 1.7 مليون حاوية (بسعة عشرين وحدة مكافئة بسعة عشرين قدمًا) وسعة حاويات تبلغ 2.6 مليون وحدة مكافئة، بما في ذلك أحد أحدث أساطيل الحاويات المبردة. كانت هاباغ لويد تبحث عن حل يمكن أن يساعد في إدارة وضمان أعلى مستوى من إمكانات الخدمة من الباب إلى الباب، عالية الجودة لكامل شبكتها من الشركاء في قطاع نقل السيارات.

ستقوم بلوم لوجيستيكس، وهي جزء من حلول بلوم يونيفيرس المبنية على منصة بلوم غلوبال الرقمية، بربط شركاء هاباغ لويد بشركائها رقميا، وهي الشبكة التي تشمل سير العمل الكامل من الطلب إلى التسوية. ويشمل ذلك أمر عمل الإرسال، ومعدلات التجريف، وجدولة المواعيد، ورسوم الوصول، والتتبع المباشر، وإثبات التسليم، والفوترة، وقدرات التقارير القوية.

وقال أوف أوستيىغارد، رئيس شركة هاباغ لويد في أميركا الشمالية: “ستساعد شركة بلوم لوجيستيكس في تحسين جودة خدمة التسليم إلى الباب الخاصة بنا لعملائنا، بما في ذلك تتبع الشحنة من الميل الأول إلى الأخير، مع تحسين كفاءة شركائنا من شركات نقل السيارات. يطلب عملاؤنا في أميركا الشمالية تحسين تتبع عملية الشحن من النهاية إلى النهاية لإدارة سلاسل التوريد الخاصة بهم بشكل أفضل ومن خلال تطبيق هذا الحل المتكامل القائم على السحابة، سنتمكن من تقديم هذه الخدمة ذات القيمة المضافة”.

وقال برفندر جوهار، الرئيس التنفيذي لشركة بلوم غلوبال: “تساعد بلوم لوجيستيكس الشركات على إدارة تنفيذ الخدمات اللوجستية بنجاح عبر شبكة سلسلة التوريد، وفي جميع أنحاء العالم، من خلال تتبع الشحنة من الميل الأول حتى الأخير، والتحكم في نفقات النقل. كما تعمل على تحسين جودة خدمة العملاء وعلاقات الموردين المحسنة.”

توفر بلوم لوجيستيكس شبكة قوية للمناقصات اللوجستية والتتبع ومعرفة الأحداث والتحقق من مكان الشحن وبدء التسوية. ومن خلال ربط نظام عالمي من شركات النقل المتعددة الوسائط لإدارة كل خطوة، تربط بلوم لوجيستيكس شركات النقل – من المحيط إلى السكك الحديدية إلى شاحنات المسافات الطويلة – معتوفير قدرة التتبع من الميل الأول إلى الأخير — من أجل تتبع الحدث في الوقت الحقيقي وتتبع التكلفة.

حول بلوم غلوبال

من أكبر شركات البيع بالتجزئة والمصنعين وشركات المنتجات الاستهلاكية في العالم إلى أصغر الشركات المحلية للشاحنات، يعتمد النجاح على الرؤية الشاملة وتنسيق شبكات سلسلة التوريد العالمية. كل خطوة، وكل وضعية وكل ميل. وبفضل نظامها الرقمي والحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والحلول الخاصة برؤية الوقت الحقيقي وتنفيذ الخدمات اللوجستية وإدارة الأصول وتحسين الأداء المالي، تعمل بلوم غلوبال على الاستفادة من 25 عامًا من خبرتها في إدارة البيانات وشبكتها المتصلة عالميًا والتقنيات المتقدمة، على مساعدة المؤسسات على أن تكون أكثر مرونة واستجابة، وتحسين تقديم الخدمات وخفض التكاليف. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة blumeglobal.com .

حول هاباغ لويد

بفضل أسطولها المكون من 231 سفينة حاويات حديثة وقدرة نقل إجمالية تبلغ 1.7 مليون حاوية مكافئة، تعتبر هاباغ لويد واحدة من شركات الشحن الرائدة في العالم. يعمل لدى الشركة حوالي 13000 موظف و 392 مكتبًا في 129 دولة. تضمن 121 خدمة خطوط شحن في جميع أنحاء العالم اتصالات سريعة وموثوقة بين أكثر من 600 ميناء في جميع القارات.

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بلوم غلوبال

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إنكهاوس (لبلوم غلوبال)

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