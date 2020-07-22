شركة نوبو للضيافة تعلن عن افتتاح فندق ومطعم نوبو في مراكش

سيكون هذا أول مشروع لشركة نوبو للضيافة في أفريقيا

نيويورك، 22 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — يسر شركة أسلوب الحياة العالمي نوبو للضيافة (Nobu Hospitality)، التي أسسها نوبو ماتشوهيسا وروبرت دينيرو ونيرو تيبر، الإعلان عن مواصلة توسع الشركة العالمي وصولا إلى مراكش بالمغرب.

فندق ومطعم نوبو مراكش سيكون مشروعا تعاونيا بين شركات هيفرنيغ كوليكشن، أم سي هوتيلز، (أصحاب فندق نوبو ماربيا وفندق ماربيا كلوبوالمالكين المشتركين لـفندق نوبو إيبيزا باي) ونوبو للضيافة التي ستقود تحويل فندق بيرل مراكش إلى فندق ومطعم نوبو في الربع الثالث من العام 2021.

وحيث يلتقي التراث الغني مع الذوق المعاصر لنوبو للضيافة، سيكون فندق نوبو مراكش في حي هيفرنيغ، على بعد خطوات من القلب التاريخي للمدينة والأسواق ودييما الفنا النابضة بالحياة. وسيتحول الفندق إلى وجهة نمط حياة فاخرة، وسيضم 71 غرفة وجناحًا فسيحًا ومجموعة مختارة من أماكن تناول الطعام الديناميكية ومساحات السطح، و 2000 متر مربع من السبا الفاخر ومركز اللياقة البدنية، ومسابح داخلية وخارجية ومساحة للاجتماعات والمناسبات.

وكانت خطة الملك محمد السادس “للرؤيا الاستراتيجية للتنمية السياحية 2020” هي القوة الدافعة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المغربي. وقد حدد جلالته رؤيا عظيمة ويسعد نوبو دخول السوق المغربي في هذا الوقت المثير.

وقال أحمد بناني، رئيس مجموعةهيفرنيغ، “ستتيح الشراكة معنوبو للضيافة لإطلاق فندق ومطعمنوبو مراكش نقل فندقنابيرلالحالي إلى المستوى التالي. ومن المهم أيضًا أن يكون الإطلاق في مراكش هو أول فندق لشركة نوبو في أفريقيا. مراكش كوجهة تتناسب بسلاسة مع مجموعة فنادق نوبو ونتوقع أن تحتضن القاعدة القوية لعملاء نوبو الأوروبيين والأميركيين “.

ويعلق دانييل شامون، مدير أم سيهوتيلز قائلاً: “يسعدنا جدًا أن تصبح مراكش جزءًا من مجموعتنا المتزايدة من فنادق نوبو التي تنضم إلى ماربيا وخليج إيبيزا. في الوقت الذي يعاني فيه مجتمعنا واقتصاداتنا العالمية من الهشاشة، نواصل إيماننا والتزامنا بالضيافة “.

ويعلق تريفور هورويل، الرئيس التنفيذي لشركة نوبو للضيافة قائلاً: “نحن متحمسون للعمل مع أحمد بناني ومجموعة هيرميتيج، ومرة أخرى مع دانييل شامون وأم سي هوتيلز في هذا المشروع المثير. يريد عدد متزايد من مالكي الفنادق اليوم الحفاظ على وحدانية ممتلكاتهم، في حين أن لديهم شهية للعمل معنا لتمكين التمايز الكامل، وميزة الإيرادات، والاستفادة من براعتنا في الطعام والمشروبات. وقد أبرزت الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية ذلك، ومع جاذبية نوبو القوية في السوق المحلية وكذلك مع المسافرين الدوليين، يسعدنا أن نقدم هذه الميزة.”

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