شركة مينيلاب تأتي بكاشفات المعادن الخاصة بها إلى موقع إنترنتي جديد

الموقع الجديد يبسط تجربة المستخدم بميزات جديدة مثيرة

أدليد، أستراليا، 14 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — بصفتها الشركة الرائدة في تقنية الكشف عن المعادن، تعمل مينيلاب Minelab بصورة دائمة على ابتكار المغامرة. وقد واصلت الشركة اليوم تقديم جديدها عبر موقع إنترنتي جديد يحسن من خبرة المستخدم ويظهر أجهزة كشف المعادن من مينيلاب Minelab’s metal detectors وهي تعمل. الموقع مترجم إلى 16 لغة.

تقول ميشيل مايرز، نائبة الرئيس للتسويق العالمي: “لقد قدمنا ​​لموقعنا تصميمًا حديثًا وجديدًا، وجعلناه أكثر إفادة لعملائنا. بالإضافة إلى ذلك، أصبح موقع الويب متاحًا الآن باللغات من جميع أنحاء العالم حيث يعتمد العملاء المخلصون على أجهزتنا للكشف عن المعادن بنا لاكتشاف كنوز العملات المعدنية والكنوز المعدنية واكتشاف شذرات الذهب والقيام بالأنشطة المقاومة لأعمال التعدين”.

يتميز موقع مينيلاب الجديد والمحسن بميزات جذابة لقاعدة عملاء الشركة:

• تجربة مستخدم أفضل وأكثر سهولة

• محتوى متعدد اللغات (16 لغة) عبر الموقع بأكمله

• المزيد من صور أسلوب الحياة لعرض منتجات مينيلاب وهي تعمل

• سهولة التنقل عبر سلسلة من القوائم البسيطة والقوائم الفرعية

سيجد العملاء أن موقع الويب الجديد يسهل العثور على ما يبحثون عنه، من ميزات المنتج إلى قصص النجاح إلى مكان شراء جهاز الكشف where to buy a detector.

يرجى زيارة الموقع الجديد minelab.com

عن مينيلاب

مينيلاب هي شركة أسترالية حائزة على العديد من الجوائز، نجحت في توسيع نطاق الأسواق العالمية لقيادة الريادة العالمية في مجالات عملها الرئيسية. يقع مقر الشركة في موسون ليكس، جنوب أستراليا، ولها مكاتب إقليمية في كورك، أيرلندا، دبي، الإمارات العربية المتحدة، شيكاغو، الولايات المتحدة الأميركية، وإيتاجاي، البرازيل، وتتخصص الشركة في التقنيات الإلكترونية المتقدمة. منذ نشأتها في العام 1985، كانت مينيلاب رائدة على مستوى العالم في توفير تقنيات الكشف عن المعادن للتنقيب عن الذهب وصيد الكنوز وإزالة الألغام. من خلال التفاني في البحث والتطوير والتصميم المبتكر، أصبحت مينيلاب اليوم الشركة العالمية الرائدة في مجال منتجات الكشف عن المعادن المحمولة باليد. على مدار الثلاثين عامًا الماضية، قدمت مينيلاب تقنية أكثر إبداعًا وعملية من أي من منافسيها، وقد رفعت صناعة الكشف عن المعادن إلى مستويات جديدة من التميز. مينيلاب هي شركة كودان محدودة (ASX: “CDA”). لمعرفة المزيد حول مينيلاب، يرجى زيارة موقع minelab.com.