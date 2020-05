You are here:

شركة ميديلا تفتتح خط إنتاج جديدا في الولايات المتحدة وتزيد إنتاجها بأكثر من ثلاثة أضعاف في سويسرا لأنظمة الشفط الحرجة المحمولة التي تساعد في دعم أنظمة التنفس الاصطناعي في المستشفيات التي تعالج مرضى كوفيد-19