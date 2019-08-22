شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز وأدفانزد فندمنتالز تعلنان عن شراكة بينهما؛ منتجات مشتقات عقارية تجارية ستتبع على مؤشرات مياكس

برنستون، نيوجيرزي، 22 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، وهي الشركة الأم لمؤشراتها الإلكترونية الثلاثة — مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج)، وأدفانزد فندمنتالز أل أل سي (أدفانزد فندمنتالز)، وهي صاحبة ومطورة الجيل التالي من مؤشرات بيتا، اليوم أنهما تشاركتا لتطوير مجموعة من المنتجات المالية ذات الملكية الفكرية الخاصة بناء على مؤشرات أدفانزد فندمنتالز للعقارات التجارية.

طورت أدفانزد فندمنتالز السلسلة الأولى من المؤشرات العقارية التي تمزج سمات السوق العام مع السوق الخاص لإنشاء إستراتيجية استثمارية تولد عوائد عقارية غير مرتبطة مع ارتباطات قوية بمؤشرات عقارات وكلاء المجلس الوطني للاستثمار العقاري، إلى جانب التسعير في الوقت الحقيقي، والشفافية المعززة، وسيولة الأوراق المالية المدرجة.

كجزء من هذه الشراكة، مُنحت ميامي هولدنغز ترخيصًا عالميًا حصريًا لتطوير وتسويق المنتجات المالية وفقًا لمؤشرات العقارات التجارية. ستتوفر هذه المنتجات حصريًا على موقع مياكس إكستينج غروب. ومن المتوقع أن يتم إدراج الدفعة الأولى من هذه المنتجات والخيارات المسواة نقدًا والعقود الآجلة على مؤشرات العقارات التجارية في العام 2020. تظل جميع المنتجات خاضعة لموافقة هيئة الأوراق المالية وهيئة التجارة بالسلع الآجلة، على التوالي.

تتألف مؤشرات العقارات التجارية لأدفانزد فندمنتالز من أربعة مؤشرات قطاعية (السكني، والتجزئة، والمكاتب، والفندقي) ومؤشر مركب يقيس عائدات العقارات في الوقت الحقيقي لدعم استراتيجيات التحوط والمعايير وتخصيص المحفظة لكل من المستثمرين العقاريين في القطاعين العام والخاص. يتم احتساب هذه المؤشرات باستخدام بيانات السوق العامة في الوقت الفعلي والتي تجمع ما يزيد عن 600 مليار دولار في قيمة الممتلكات، وقياس العائدات غير المحققة في تسعير السلع الأساسية مثل سعر القدم المربع وسعر المفتاح وسعر الوحدة. يتم حاليًا احتساب المؤشرات من قبل ريفينيتي.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميامي هولدنغز: “نحن مسرورون للغاية للدخول في شراكة مع أدفانزد فندمنتالز لتقديم هذا المنتج الفريد الذي تشتد الحاجة إليه في السوق. هذه فرصة هائلة لكلا الطرفين، ونتطلع إلى علاقة منفعة متبادلة مع أدفانزد فندمنتالز لسنوات عديدة قادمة.” وتابع غالاغر، “إن إطلاق هذه المنتجات سيوفر أيضًا فرصًا تجارية جديدة للشركات الأعضاء لدينا ويساهم في القيمة الإجمالية لمجموعة مؤشراتنا.”

وقال جيسي شتاين، المدير الإداري لأدفانزد فندمنتالز: “في حين أن معظم فئات الأصول لديها أسواق مشتقات تقزم الأسواق الأساسية، فإن سوق المشتقات العقارية في الولايات المتحدة يكاد يكون معدومًا. والسبب في ذلك هو ببساطة أن مؤشر قياس التقييم الحقيقي في الوقت الحقيقي لتوفير الشفافية والعلاقات المطلوبة للاستخدام على نطاق واسع ولم يتم تبنيه حتى الآن.”

وأضاف ديفيد غوودز، المدير في أدفانزد فندمنتالز، “مع طرح المنتجات المهيكلة المتقدمة من أدفانزد فندمنتالز، يمكن أن ينمو سوق المشتقات العقارية بسرعة إلى قيمة افتراضية متماشية مع فئات الأصول الرئيسية الأخرى.”

وقال جون سمولين، نائب الرئيس التنفيذي – رئيس قسم منتجات تجارة المؤشرات والعلاقات الاستراتيجية في شركة ميامي هولدنغز قائلاً: “تحتضن شركة ميامي هولدنغز شركات مبتكرة مثل أدفانزد فندمنتالز ورجال الأعمال المبتكرين وأصحاب رؤى الغد الذين يتطلعون إلى تحسين وتطوير مساحة من السوق تستحق عروض منتجات أفضل.”

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج وخيارات سبايكس، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: 1465-897-609-1+

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستعمل مؤشرات مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمجموعة مياكس إكستشينج لتزويد الشركات الأعضاء فيها بالأسعار التقليدية وتخصيص التناسب (مياكس)، وتسعير الصانع والآخذ وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير الصانع والآخذ والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

حول أدفانزد فندمنتالز

تتخصص شركة أدفانزد فندمنتالز في تطوير مؤشرات تقيس التغيرات في الوقت الفعلي في إجمالي العوائد عبر قطاعات متعددة من سوق العقارات التجارية لدعم استراتيجيات التحوط والمعيار وتخصيص المحفظة لكل من مستثمري العقارات العامة والخاصة.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول أدفانزد فندمنتالز على www.advancedfundamentals.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، وشركة أم جي إي أكس، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.