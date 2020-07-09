شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تكمل الاستثمار في أسهم الشركة القابضة الأم لشركة ميدشينز

الشركة الأم لمجموعة مياكس إكستشينج تنضم إلى شركة مبادلة للاستثمار ومكتب أبو ظبي للاستثمار في أحدث جولة تمويل لميدشينز

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وبرنستون، نيوجيرزي، 9 تموز/آب، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز، الشركة القابضة الأم لمؤشرات مياكس أوبشنز ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج) اليوم عن إكمالها الاستثمار في حيازة حصة الأقلية من أسهم شركة “ميغ” القابضة المحدودة، الشركة القابضة الأم لميدشينز، ومؤشر تجارة الأسهم الرقمية الناشيء. واتفق الطرفان أيضا على العمل لتحقيق تراخيص تكنولوجيا مشتركة وفرص عرض المنتجات دوليا.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز: “نحن متحمسون لامكانية أن تصبحميدشينزواحدة من أولى البورصات المنظمة لتداول الأصول الافتراضية والاستثمار حيث تتماشى مع طموحاتنا لتوسيع نطاق أعمالنا على مستوى العالم في مجالات تشمل الأصول الرقمية. ليس لدينا أي شك في أنميامي إنترناشيونال هولدنغزوميدشينزستصبحان شريكين طويلي الأجل وذاتي قيمة مضافة تسعيان إلى ترخيص التكنولوجيا وفرص إدراج المنتجات في جميع أنحاء العالم.“

وإذ تقع في سوق أبوظبي العالمي، تسعىميدشينزإلى توفير واحدة من أولى البنى التحتية للنظام البيئي الخاضعة للتنظيم والإشراف الكامل في العالم لتجارة الأصول الافتراضية والاستثمار وتكون خاضعة للإطار التنظيمي للهيئة التنظيمية للخدمات المالية.من المتوقع أن تبدأميدشينزعمليات التداول في العام 2020 رهنا بموافقة الهيئة التنظيمية للخدمات المالية.

كما حصلتميدشينزعلى استثمارات إضافية من قبل شركة مبادلة للاستثمار، التي كانت أول مستثمر خارجي في الشركة في العام 2019 ومكتب أبو ظبي للاستثماروغيرهما من المستثمرين الإقليميين البارزين.

وقال إبراهيم عجمي، رئيس قسم المشاريع المغامرة في مبادلة كابيتال: “لقد كان هناك اهتمام كبير فيميدشينزمنذ أن قمنا باستثمارنا الأولي في العام 2019. يسعدنا بالتالي زيادة التزامنا قبل إطلاق منصة تداول الأصول الافتراضية لميدشينز والتي من المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام. أحد المبادئ الرئيسية لاستراتيجيتنا هي إقامة شراكات قوية ودائمة ونتطلع إلى دعمميدشينزلتمكينها من بناء عملياتها العالمية من مقرها في أبو ظبي “.

واستثمرمكتب أبو ظبي للاستثمارمن خلال صندوقه للمشاريع المغامرة، وهو مبادرة من برنامج مسرع غدان 21 الذي تم إنشاؤه لدعم الشركات الناشئة التي تركز على الابتكار في أبوظبي. وقال معالي الدكتور طارق بن هندي، المدير العام مكتب أبو ظبي للاستثمار”إن أبوظبي مستمرة في النمو كمركز للتكنولوجيا المالية، مما يضع الأساس للتطورات التكنولوجية المثيرة في الإمارة وفي جميع أنحاء المنطقة. مهمةميدشينزتتمثل في أن تصبح واحدة من أوائل البورصات الخاضعة للتنظيم بالكامل في مجالها، وبالتالي فهي تتماشى مع إيمان مكتب أبو ظبي للاستثماربدعم الشركات التي يكون الابتكار أساس عملها. لقد استثمرنا فيميدشينزكجزء من التزامنا بضمان حصول الشركات الناشئة الواعدة على المساعدة التي تحتاجها للانطلاق والنمو في أبوظبي وتزويدها برأس المال والدعم لتطوير حلول متطورة ذات أهمية عالمية وإقليمية “.

وقال باسل العسكري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركةميدشينز: “يسعدنا الترحيب بميامي إنترناشيونال هولدنغزكمستثمر وشريك تجاري. لطالما نظرنا إلى نموذج أعمالميامي إنترناشيونال هولدنغزكمعيار في الصناعة ونحن ممتنون لدعمهم وإيمانهم برؤيتنا ونتطلع إلى الاستفادة من خبرةميامي إنترناشيونال هولدنغز واتساع نطاق الموارد لديها للمساعدة في موضعة منصةميدشينز نحو النجاح الطويل الأجل وصوغ نمونا المستقبلي. كما نرحب بمكتب أبو ظبي للاستثمار كمستثمر وشريك موثوق، وهو الذي يشكل إلى جانب مبادلة وميامي إنترناشيونال هولدنغز مجموعة من المساهمين ذوي المستوى العالمي تتمتع بثروة من الخبرة، ما يمكننا أيضًا من بناء أعمال عالمية خارج أبوظبي “.

وأضاف جون سمولين، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المنتجات التبادلية والعلاقات الاستراتيجية في ميامي إنترناشيونال هولدنغز: “ستدعم شراكتنا مع ميدشينز كلا الطرفين في تقديم منتجات مبتكرة وفريدة من نوعها على مستوى العالم. ونحن نتطلع إلى العمل مع ميدشينز لاستكشاف فرص النمو غير المستغلة.”

لمزيد من المعلومات حول ميامي هولدنغز إنترناشيونال ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions. com

اتصالات الشركات:

ناتالي كاي، وكالة كارما

nkay@karmaagency.com

215-790-7806

حول ميدشينز

تعتبر ميدشينزموقعا تجاريًا ناشئا لتداول الأصول المشفرة مقرها في سوق أبوظبي العالمي تسعى للعمل بموجب الإطار التنظيمي لهيئة تنظيم الخدمات المالية. تسعى البورصة إلى تزويد واحدة من أولى البنى التحتية للنظام الإيكولوجي الخاضع للتنظيم والإشراف الكامل في العالم لتداول الأصول الرقمية والاستثمار (الأصول المشفرة والرموز الأمنية والعملات المستقرة) عبر بورصة تعمل عن طريق العضوية والوصول المباشر لبورصة عامة.

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم بيرميودا أيضا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).



مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي مستثمر سيادي يدير محفظة عالمية تهدف إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة لمساهميها، وهي حكومة أبوظبي.

تمتد محفظة مبادلة البالغة قيمتها 229 مليار دولار أميركي عبر خمس قارات ولها مصالح في قطاعات متعددة بما في ذلك الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأشباه الموصلات والمعادن والتعدين والطاقة المتجددة والنفط والغاز والبتروكيماويات والمرافق والرعاية الصحية والعقارات والأدوية والتكنولوجيا الطبية والأعمال الزراعية ومحفظة عالمية الحيازات المالية عبر جميع فئات الأصول.

تأسست مبادلة كابيتال في العام 2011 كذراع لإدارة الأصول في مبادلة حيث تدير ستة أعمال متكاملة تركز على فئات الأصول المختلفة والمناطق الجغرافية التي تشمل الأسهم الخاصة والأسهم العامة والائتمان والمشاريع وشراكات الاستثمار السيادي والبرازيل. تستثمر الشركة عالمياً عبر هيكل رأس المال بكامله في كل من الأوراق المالية العامة والخاصة.

بالإضافة إلى إدارة استثماراتها في الميزانية العمومية تدير مبادلة كابيتال رؤوس أموال لأطراف ثالثة نيابة عن المستثمرين المؤسسيين في أربعة من أعمالها، بما في ذلك من خلال ثلاثة صناديق أسهم خاصة وصندوقين للمرحلة المبكرة وصندوق الفرص الخاصة في البرازيل.

في العام 2017، أطلقت شركة مبادلة كابيتال صندوقًا استثماريًا يركز على الولايات المتحدة بقيمة 400 مليون دولار خارج سان فرانسيسكو. في العام 2019، أطلقت صندوقًا استثماريًا يركز على أوروبا بقيمة 400 مليون يورو مقره خارج لندن وصندوق قائم على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 100 مليون دولار يقع خارجهاب 71في أبوظبي. بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المباشر، تدير منصة المشاريع أيضًا صندوقًا عالميًا لبرامج الصناديق التي تركز على الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

عن مكتب أبو ظبي للاستثمار

مكتب أبوظبي للاستثمار هو مركز الحكومة المركزي الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي. يتيح مكتب أبو ظبي للاستثمار الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب المتوافقة مع الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات رعاية المستثمرين للمساعدة في تأسيس الشركات ونموها المستمر في أبوظبي ويقدم مجموعة من البرامج المستهدفة، بما في ذلك الحوافز النقدية وغير النقدية التنافسية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

للمزيد عن مكتب أبو ظبي للاستثمار، يرجى زيارة: www.investinabudhabi.ae

اتصالات الإعلام: بوني لوري، bllawrie@adio.ae، +971503513880

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، أو شركة ميغ القابضة النحدودة (مع ميدشينز وميغ)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة أو شركة ميغ، ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة، أو ميغ، للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قبل الشركة أو ميغ إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.