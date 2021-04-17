شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تعزز فريق العقود الآجلة من خلال أدوار موسعة لمارك باغان وجو فيرارو وإضافة توم جارك ومات ماكفارلاند لدعم النمو في عقود أم جي إي أكس ومياكس فيوتشرز

برنستون، نيوجيرسي, 16 نيسان/أبريل 2021 / PRNewswire / – أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، الشركة القابضة الأم لبورصة مياكس®، اليوم عن توسيع أدوار عضوين رئيسيين في الإدارة العليا للشركة وإضافة نائبين جديدين للرئيس في مياكس فيوتشرز.. ستلعب هذه التعيينات دورًا رئيسيًا في منتجات العقود الآجلة لأم آي أتش وتوسيع منتجاتها ذات الملكية الخاصة.

يسر أم آي أتش أن تعلن عن الأدوار الموسعة التالية لأعضاء في الإدارة العليا:

تم تعيين مارك جي باغان نائبا للرئيس التنفيذي لاستراتيجية العقود الآجلة الأميركية في أم آي أتش. ومن هذا المنصب، سيشرف مارك باغان على الإستراتيجية العامة للعقود الآجلة للشركة. وسيستمر باغان أيضًا في منصبه الحالي كرئيس ومدير تنفيذي لمؤشر منيسوتا للحبوب (أم جي إي أكس)، وهي بورصة تابعة لشركة أم آي أتش.

وتم تعيين جوزيف دبليو فيرارو الثالث رئيسًا لشركة مياكس فيوتشرز، MIAX Futures، وهي شركة تابعة لـ أم آي أتش. في هذا المنصب، سيشارك فيرارو في إدارة أعمال الشركة للعقود الآجلة، مع التركيز بشكل أساسي على تطوير وإطلاق وتسويق المنتجات الجديدة، بما في ذلك المنتجات المالية والمشفرة والمشتقات الزراعية. وسيستمر فيرارو أيضًا في منصبه الحالي كنائب أول للرئيس ونائب المستشار القانوني العام في أم آي أتش.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أم آي أتش، “تحتل أم جي إي أكس ومياكس فيوتشرز موقعًا مهمًا بشكل متزايد في مؤسسة أم آي أتش وستكونان محركًا رئيسيًا لتعظيم قيمة الشركة.” “نحن نركز على تشكيل فريق القيادة المناسب لتوفير التوجيه التنظيمي والإشراف على فرصة النمو المثيرة هذه. مارك وجو من كبار المديرين التنفيذيين والمفكرين الاستراتيجيين الأقوياء، وهما سيلعبان دورًا أساسيًا لضمان نجاحنا في هذا القطاع.”

ينضم باغان وفيرارو إلى مارك ويتجين للإشراف على جهود الشركة في مجال العقود الآجلة. تم تعيين ويتجين سابقًا في منصب الرئيس التنفيذي لشركة مياكس فيوتشرز في العام 2020، بالإضافة إلى كونه نائبا للرئيس التنفيذي، ومسؤول منتجات العقود الآجلة المبتكرة من أم آي أتش، ومسؤول الاتصال التنظيمي التنفيذي.

يسر أم آي أتش أيضًا أن ترحب بنائبي رئيس جديدين في مياكس فيوتشرز:

تم تعيين توماس جارك كنائب للرئيس لتطوير المنتجات المملوكة لشركة مياكس فيوتشرز. وهو سيساعد في تطوير المنتجات الملائمة والتسويق والتعليم، مع التركيز بشكل أساسي على منتجات التقلب التي ستتضمن الخيارات والعقود الآجلة على مؤشر سبايكس ® الخاص بأسهم التقلب (SPIKES; Ticker: SPIKE)، المدرجين على مؤشري مياكس وأم جي إي أكس، على التوالي. قبل تعيينه في هذا المنصب، عمل جارك مؤخرًا كمستشار لمنتجات التقلب في مياكس. يتمتع جارك بخبرة تزيد عن 25 عامًا في تجارة مشتقات الأسهم وتطوير الأعمال، حيث عمل في العديد من أكبر مكاتب تداول مؤشرات أسهم التقلب في بنوك وول ستريت في أدوار المدير والمدير الإداري، بما في ذلك سيتيغروب، دويتشه بانك، ونومورا.

تم تعيين ماثيو ماكفارلاند كنائب للرئيس لمنتجات المشتقات وتطوير الأعمال في مياكس فيوتشرز. وهو سيساعد في تطوير منتجات المشتقات والتسويق وتطوير الأعمال. يتمتع ماكفارلاند بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في الأسواق المالية وتطوير الأعمال. قبل انضمامه إلى مياكس فيوتشرز، عمل مكفارلاند في شركة سيبو غلوبال ماركتس لمدة 13 عامًا في مناصب مختلفة، بما في ذلك مؤخرًا منصب نائب الرئيس ورئيس العقود الآجلة.

وعلق غالاغر قائلاً: “توم ومات هما موظفان رئيسيان جديدان بالنسبة لنا وتجعلهما خبرتهما في القطاع إضافتين ممتازتين إلى فريق مياكس فيوتشرز في وقت حاسم في تاريخ أم آي أتش. فهما سيوفران دعمًا وموارد كبيرة لمستقبلنا وجهود تطوير المنتجات الخاصة بنا، بما في ذلك المساعدة في إطلاق منتجات المشتقات على مؤشر سبايكس ® للتقلب ومنتجات أخرى مثل مؤشرات العقارات التجارية بريكس BRIXX والعقود الآجلة لضرائب الشركات.”

للحصول على مزيد من المعلومات بشأن شركة مياكس، يرجى زيارة www.MIAXOptions.com أو التواصل مع عمليات مياكس التجارية على TradingOperations@MIAXOptions. com.

اتصالات الشركات:

آندي نايبو، نائب الرئيس الأول، كبير مسؤولي الاتصالات،

609-955-2091 anybo@miami-holdings.com

ناتالي كاي، وكالة كارما،

215-790-7806

nkay@karmaagency.com

عن شركة مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) وهي الشركة القابضة الأم لشركة بورصة مياكس تدير شركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج®، وشركة مياكس بيرل المحدودة أل أل سي®) ومياكس إيميرالد أل أل سي®(مياكس إيميرالد بالإضافة إلى مياكس ومياكس بيرل تشكل مجموعة مياكس إكستشينج)، ومنيابوليس غرين إكستشينج، إل إل سي، وهو سوق عقود معين ومؤسسة مقاصة للمشتقات، وبورصة أسهم برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مياكس لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

تعمل بورصة مياكس كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر التقلب سبايكس “SPIKES®‎” (Ticker: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR® أس أند بي 500® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي.

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

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إخلاء مسؤولية وملاحظة تحذيرية خاصة بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية للعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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