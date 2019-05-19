شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تتحالف مع شركات أسهم بارزة لإطلاق بورصات أسهم نقدية

برنستون، نيوجيرزي، 20 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) الشركة القابضة الأم لمؤشرات خيارات الأسهم مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج)، اليوم أنها تشاركت مع عدد من الشركات الموفرة للسيولة الرائدة في الصناعة والسوق لإطلاق بورصة أسهم نقدية تحت ترخيص مؤشر مياكس بيرل. يتوقع أن ينطلق مؤشر مياكس بيرل في الربع الثاني من العام 2020، رهنا بموافقة هيئة الأوراق المالية الأميركية.

سيوفر هذا الاتفاق للمشاركين الحق في الاستثمار في أم آي أتش مقابل الدفع المسبق لبعض رسوم المعاملة وتحقيق عتبات معينة لحجم السيولة على مؤشر أسهم مياكس بيرل. ومن بين الشركات المشاركة، يسر أم آي أتش الإعلان عن مجموعة شركاء جدد وهم سي تي سي تريدنغ غروب وهدسون ريفر تريدنغ، بالإضافة إلى الدعم المستمر من الأعضاء الحاليين آي أمس سي، سيمبلكس تريدنغ، ساسكيهانا سيكيوريتيز وتو سيغما سيكيوريتيز. هذا الاتفاق يخضع لموافقة هيئة الأوراق المالية الأميركية. سيتم توفير معلومات إضافية حول مياكس بيرل والاتفاق في وقت لاحق.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أم آي أتش: “نحن متحمسون للغاية للإعلان عن دخولنا فضاء الأسهم النقدية ونشعر بسعادة غامرة أن هذه الشركات قررت دعمنا. يتكون التكتل التجاري الذي بنيناه من بعض أكبر شركات تداول الأسهم في العالم، ويسعدنا أن نتشارك معها. نود أن نرحب بمجموعة سي تي سي تريدنغ غروب وهدسون ريفر تريدنغ، بالإضافة إلى الدعم المستمر من الأعضاء الحاليين آي أمس سي، سيمبلكس تريدنغ، ساسكيهانا سيكيوريتيز وتو سيغما سيكيوريتيز لدعمها المستمر لبرامجنا.”

وقال دوغلاس أم شيفر، الابن، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات في أم آي أتش، “الآن وقد أطلقنا ثلاث بورصات خيارات وأنشأنا مجموعة مياكس إكستشينج، قررنا الدخول إلى مجال البورصات النقدية لتقديم نفس الكمون والانتاجية والحتمية وخدمة العملاء الرائدة في هذا المجال والتي يعترف بها لنا في صناعة تداول الخيارات. وبمجرد إطلاقه، نحن على ثقة من أن مؤشر مياكس بيرلسيوفر للشركات الأعضاء تجربة تداول متميزة.”

وأضاف جوزيف براكو، نائب الرئيس الأول لرئيس قسم المبيعات في مجموعة مياكس إكستشينج: “كانت الشركات متقبلة للغاية عندما قدمنا ​​فكرة الشراكة في بورصة أسهم مياكس بيرل”.

وعلق بول جيغانتي، المدير العام لتطوير الأعمال في آي أم سي والمدير الحالي لمياكس: “آي أم أس متحمسة لدعم انضمام أم آي أتش إلى قطاع الأسهم”.

عملت شركة أونيل زائد بارتنرز أل بي كمستشار مالي لشركة أم آي أتش في ما يتعلق بالصفقة.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج وخيارات سبايكس، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: 1465-897-609-1+

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com



نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستفيد مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصريية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، وشركة أم جي إي أكس، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف ثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية وأي من الشركة أو أم جي إي أكس أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي تحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.