شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن النتائج التجارية لشهر سبتمبر لمجموعة مياكس إكستشينج

برنستون، نيوجيرزي، 9 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز، اليوم عن النشاط التجاري لشهر أيلول/سبتمبر لمؤشراتها الإلكترونية الثلاثة – مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد، (التي تعرف مجتمعة بمجموعة مياكس إكستشينج). وقد نفذت مجموعة مياكس إكستشينج مجتمعة أكثر من 35.9 مليون عقد أسهم في أيلول/سبتمبر بمعدل حجم تجارة يومي بلغ 1,799,882عقدا، ما يمثل حصة من سوق الأسهم تبلغ 9.98%.

حجم التجارة لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه عقود خيارات الأسهم سبتمبر 19 سبتمبر 18 % التغيير أغسطس 19 % التغيير سبتمبر 19 سبتمبر 18 % التغيير أيام التجارة 20 19 22 188 188 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 360,693,463 322,566,988 11.8% 418,770,313 -13.9% 3,285,898,055 3,319,482,111 -1.0% مجموعة مياكس إكستشينج 35,997,644 30,731,033 17.1% 43,160,673 -16.6% 325,500,007 301,748,757 7.9% مياكس 13,958,514 14,591,474 -4.3% 15,848,772 -11.9% 130,062,867 149,805,448 -13.2% مياكس بيرل 19,115,274 16,139,559 18.4% 24,174,456 -20.9% 176,858,486 151,943,309 16.4% مياكس إيميرالد 2,923,856 – – 3,137,445 -6.8% 18,578,654 – – معدل التجارة اليومي لخيارات الأسهم Sept-19 Sept-18 % Chg. Aug-19 % Chg. Sept-19 Sept-18 % Chg. صناعة خيارات الأسهم الأميركية 18,034,673 16,977,210 6.2% 19,035,014 -5.3% 17,478,181 17,656,820 -1.0% مجموعة مياكس إكستشينج 1,799,882 1,617,423 11.3% 1,961,849 -8.3% 1,731,383 1,605,047 7.9% مياكس 697,926 767,972 -9.1% 720,399 -3.1% 691,824 796,837 -13.2% مياكس بيرل 955,764 849,450 12.5% 1,098,839 -13.0% 940,737 808,209 16.4% مياكس إيميرالد 146,193 – – 142,611 2.5% 98,823 – – حصة سوق خيارات الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي Year-to-Date Comparison حصة سوق خيارات الأسهم سبتمبر 19 سبتمبر 18 % التغيير أغسطس 19 % التغيير سبتمبر 19 سبتمبر 18 % التغيير مجموعة مياكس إكستشينج 9.98% 9.53% 4.8% 10.31% -3.2% 9.91% 9.09% 9.0% مياكس 3.87% 4.52% -14.4% 3.78% 2.3% 3.96% 4.51% -12.3% مياكس بيرل 5.30% 5.00% 5.9% 5.77% -8.2% 5.38% 4.58% 17.6% مياكس إيميرالد 0.81% – – 0.75% 8.2% 0.57% – –

تتضمن الأخبار والإنجارات الأخرى ما يلي:

ميامي إنترناشيونال هولدنغز

أعلنت أنه يتوقع إطلاق أسهم الآجلة على مؤشر التقلب سبايكس (سبايكس)على مؤشر منيابوليس للحبوب يوم 18 نوفمبر، 2019، رهنا بموافقة هيئة تجارة أسهم السلع الآجلة.

ستكون أسهم سبايكس الآجلة متوفرة على منصة أم جي إي أكس، ما يوفر لمنتجات الأسهم الآجلة على سبايكس توزيعا مهما منذ اليوم الأول.

بإطلاق أسهم سبايكس الآجلة، سيكون مؤشرا مياكس وأم جي إي أكس المؤشرين الحصريين لمنتجات مشتقات سبايكس، في أعقاب اتفاق الشراكة الذي تم التوصيل إليه بين ميامي إنترناشيونال هولدنغز وأم جي إي أكس.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة سبايكس وسبايكس أوبشنز، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

897-1465 (609)

dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (ويشار إليها مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة أو أم جي إي أكس للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة أو أم جي إي أكس. أي إشارات من قبل الشركة أو أم جي إي أكس إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا بسيطا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.