شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن النتائج التجارية لشهر نوفمبر2019 لمجموعة مياكس إكستشينج

برنستون، نيوجيرزي، 5 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) اليوم عن نشاطها التجاري لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019 لمؤشراتها الإلكترونية الكاملة الثلاثة — مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). ونفذت مجموعة مياكس إكستشينج مجتمعة أكثر من 35.8 مليون عقد من عقود خيارات الأسهم في شهر تشرين الثاني/نوفمبر بمتوسط حجم تجارة يومي مشترك بلغ 1,794,001 عقدا، ما يمثل حصة سوق خيارات أسهم أميركية تبلغ 10.03%.

حجم الاتجار لمجموعة مياكس إكستشينج الشهر الحالي المقارنة من بداية السنة حتى الآن عقود خيارات الأسهم نوفمبر 19 نوفمبر 18 % التغيير أكتوبر 19 % التغيير نوفمبر 19 نوفمبر 18 % التغيير عدد أيام الاتجار 20 21 23 231 232 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 357,882,106 383,838,299 -6.8% 402,970,144 -11.2% 4,046,750,305 4,195,598,364 -3.5% مجموعة مياكس إكستشينج 35,880,024 35,517,539 1.0% 41,770,074 -14.1% 403,150,105 384,599,678 4.8% مياكس 15,451,719 15,275,068 1.2% 16,846,978 -8.3% 162,361,564 185,775,655 -12.6% مياكس بيرل 17,121,215 20,242,471 -15.4% 21,308,131 -19.6% 215,287,832 198,824,023 8.3% مياكس إيميرالد 3,307,090 – – 3,614,965 -8.5% 25,500,709 – – معدل الاتجار لخيارات الأسهم نوفمبر 19 نوفمبر 18 % تغيير أكتوبر 19 % تغيير نوفمبر 19 نوفمبر 18 % التغيير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 17,894,105 18,278,014 -2.1% 17,520,441 2.1% 17,518,400 18,084,476 -3.1% مجموعة مياكس إكستشينج 1,794,001 1,691,311 6.1% 1,816,090 -1.2% 1,745,239 1,657,757 5.3% مياكس 772,586 727,384 6.2% 732,477 5.5% 702,864 800,757 -12.2% مياكس بيرل 856,061 963,927 -11.2% 926,440 -7.6% 931,982 857,000 8.7% مياكس إيميرالد 165,355 – – 157,172 5.2% 110,393 – – حصة سوق خيارات الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج الشهر الحالي المقارنة من بداية السنة حتى الآن حصة سوق خيارات الأسهم نوفمبر 19 نوفمبر 18 % تغيير أكتوبر 19 % التغيير نوفمبر 19 نوفمبر 18 % التغيير مجموعة مياكس إكستشينج 10.03% 9.25% 8.3% 10.37% -3.3% 9.96% 9.17% 8.7% مياكس 4.32% 3.98% 8.5% 4.18% 3.3% 4.01% 4.43% -9.4% مياكس بيرل 4.78% 5.27% -9.3% 5.29% -9.5% 5.32% 4.74% 12.3% مياكس إيميرالد 0.92% – – 0.90% 3.0% 0.63% – –

تشمل الأخبار والإنجازات الأخرى ما يلي:

أم آي أتش

أعلنت أنها استحوذت على حصة مسيطرة في بورصة بيرمودا

أعلنت أن مجلس محاكمة البراءات والاستئناف التابع لمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية قرر أن جميع المطالبات التي أكدتها نازداك ضد شركة أم آي أتش بموجب براءة الاختراع الأميركية رقم 7،933،827 غير قابلة للحصول على البراءة بموجب القانون الحالي. وكان مؤشر نازداك قد أك ملكيته ست براءات اختراع في شكوى الانتهاك ضد أم آي أتش. وقد ألغى مجلس محاكمة البراءات والاستئناف الآن جميع المطالبات التي تم تأكيدها بموجب براءات الاختراع هذه.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج وخيارات سبايكس، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: 1465-897-609-1+

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، وشركة أم جي إي أكس، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.